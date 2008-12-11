Где захоронен древний робот?

На древнекитайских фресках и талисманах встречаются изображения странного существа. На голове — странные наросты, напоминающие рога, в каждой из шести конечностей — оружие: мечи, секиры, топоры, самострелы… Жители Древнего Китая считали, что таинственное чудовище по имени Чи-ю связано со стихией железа и дает защиту от злых духов.

История Чи-ю

История Чи-ю восходит к XXVI в. до н. э. Именно в эту эпоху, как свидетельствуют летописи, с неба упала звезда и превратилась в "белое яйцо", откуда вышли не то люди, не то божества. Один из них, Хуан-ди, стал впоследствии китайским правителем.

Пришельцы привезли с собой много всяких любопытных штуковин: полупрозрачные зеркала, самодвижущиеся повозки, летательные аппараты… Кроме того, их сопровождал Чи-ю и его 80 "железных братьев", которые ему подчинялись.

Чи-ю мог летать по воздуху и владел любыми видами оружия. Когда он умер, пришельцы отделили его голову от тела и похоронили. Из могилы потом долго шел пар. Пришельцы запретили местным жителям подходить близко к захоронению.

Чи-ю — инопланетный робот

Все эти факты наводят на мысль, что Чи-ю являлся не живым существом, а роботом. На это косвенно указывает и его "портрет" в храме Улян-зы, датированный II в.: там на голове монстра отчетливо просматривается нечто, похожее на антенну.

Возможно, какие-то детали инопланетного робота были изготовлены из радиоактивного металла, отсюда и предосторожности при его "утилизации".

В хрониках VI в. говорится о том, что крестьяне провинции Цзы-Чжоу однажды нашли в земле металлический череп с четырьмя глазницами. Люди были убеждены, что это и есть останки Чи-ю. Что сталось с ними дальше — неизвестно.

Поиски легендарного робота

Осенью 2006 года на поиски легендарного робота отправилась группа "Ельск-Краеведение", принадлежащая к объединению "Белоруссия-Космопоиск", во главе с А. Шумиловым.

Собрав сведения, поисковики наконец очертили район возможного захоронения. Получив разрешение у властей, они воспользовались металлоискателем. Однако никаких подозрительных металлических объектов под землей не обнаружилось. Единственной находкой оказалась ложка, изготовленная кустарным способом.

Возможно, неуспех поисков объясняется тем, что в годы культурной революции практически все железо шло на переплавку. Стремясь выполнить план, работники доменных цехов конфисковывали у обывателей металлические кровати, а также шерстили поля в поисках сырья. Так что остов робота-инопланетянина вполне мог сгинуть в печной топке, а затем превратиться в безобидную домашнюю утварь. Печально…