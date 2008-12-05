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Автор Ирина Шлионская

Терракотовая армия: "шифровка" из прошлого покажет будущее

Непознанное

Знаменитые глиняные солдаты китайского императора Цинь Ши-хуан-ди — одна из самых интригующих загадок для исследователей.

Терракотовая армия: "шифровка" из прошлого покажет будущее

Как создавалась терракотовая армия

В III столетии до н. э. Китаем, по-тогдашнему — Поднебесной империей — правил Ин Чжен, взявший себе имя Ши-хуан-ди, в переводе означающее "первый император". Сразу же после вступления на престол в 221 г. до н. э. (в совсем юном возрасте) он решил позаботиться о своем загробном существовании.

По его приказу к ближайшей от столицы горе Ли-Шань согнали свыше 700 тыс. рабов и каторжников. Пробив каменную толщу, они выстроили в горе гигантский склеп с бронзовыми стенами. Посередине находилось место для саркофага. Под сводами на полу начертили карту земной поверхности, где ртутью разлились моря и реки. На потолке же изобразили небо.

Но властитель не мог отправиться на тот свет без сопровождения. В китайском потустороннем мире та­бель о рангах должна была соблюдаться еще точнее, чем при жизни. Божественную особу императора должна была охранять многочисленная гвардия с вооружением, лошадьми, боевыми колесницами. Слава Богу, умерщвлять или погребать заживо воинов Ши-Хуан-Ди после его кончины в 246 г. до н. э. не стали, только вылепили из глины их копии в натуральную величину.

Как нашли терракотовую армию в наше время

Прошли века. Весной 1974 г. жители китайской провинции Шэньсин на окраине города Сиань рыли колодец и наткнулись на провал. Был открыт тоннель, который вел в громадные подземные залы с глиняными скульптурами.

То, что это копии, сделанные с живых людей, подтверж­дают не только выражения лиц, но и антропологические особенности. В них просматривается явное сходство с жителями центральной части провинции Шэньси: широкий лоб, большой рот с толстыми губами, корот­кие усы…

Чтобы "заселить" императорские захо­ронения глиняным воинством, ко двору приглашали тысячи ремеслен­ников. Вылепленные статуи обжигали в печи. После этого в течение нескольких дней они остывали в специальном помещении. Затем их разрисовывали, одевали в шел­ковые одежды, им приделывали дере­вянные руки и прикрепляли оружие. Деревянные руки свободно вращались в плечах — так легче было владеть оружием в загроб­ных битвах.

Все статуи — полые внутри. Мастера Цинь Ши-хуан-ди раскрасили их в соответ­ствии с табелью о рангах. Солдаты одеты в короткие халаты и нагрудные панцири без украшений; их волосы стянуты узлом, на ногах — обмотки и обувь с прямо­угольным носком. Офицеры — в нагрудных латах с украшениями, высоких шапках, на ногах — сапоги. Генералы — в чешуйчатых латах с украшениями и шапках в виде двух птиц. Стрелки — с луками и самостре­лами, в нагрудниках и коротких халатах.

Всадники, ездовые, стрелки с оружием в руках кажутся живыми. Полутораметровые кони застыли в ожидании стремительного броска… Несмотря на то, что краски сильно поблекли, вид фигур свидетельствует об очень высоком уровне мастерства и таланта древних китайских умельцев. И таких статуй — около 6 тысяч!

Тысячи отреставрированных специалистами, приведенных в "боевую готовность" терракотовых воинов составили удивительную экспозицию, которую стали называть "восьмым чудом света".

Терракотовая армия — "шифровка" из прошлого

Британский ученый Морис Коттерелл считает, что в выражениях лиц глиняных воинов зашифрованы иероглифы китайского алфавита, с помощью которых Ши-хуан-ди пытался донести до потомков даосистскую мудрость. По мнению Коттерелла, каждый составляющий элемент глиняного воинства — от порядка построения до мельчайших деталей облачения — имеет строго определенное значение.

В сущности, терракотовое войско представляет собой своеобразную древнюю книгу, и расшифровав ее тайные символы, люди не только постигнут смысл жизни, но и узнают о будущем.

По мнению Коттерелла, "шифровка" содержит информацию о расположении знаков Зодиака и астрологических событиях, на основании которых можно составлять гороскопы на любой момент времени. Кто же возьмется за сей труд?

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