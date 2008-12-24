У американцев есть свой Стоунхендж

В 40 милях от Бостона и в 25 милях от побережья Атлантики расположено древнейшее каменное сооружение Северной Америки, известное как Мистери Хилл («Таинственный Холм») или Американский Стоунхендж.

Мистери Хилл значительно отличается от своего английского собрата. Так, Стоунхендж стоит не на холме, а на равнине, и представляет собой комплекс выложенных из камня в строго определенном порядке геометрических фигур. Мистери Хилл же - это беспорядочное нагромождение низких каменных стен, пещер и тоннелей. Вес самых крупных камней английского Стоунхенджа достигает 45 т, а Мистери Хилл - всего 11 т. Конструкции объектов Мистери Хилл менее сложны, чем у Стоунхенджа.

Тем не менее оба мегалита имеют нечто общее. Во-первых, по мнению ученых, они некогда служили обсерваториями. Каждый из них сориентирован на звезды. Во-вторых, нам практически ничего не известно о строителях обоих сооружений.

В центре Мистери Хилл воздвигнут огромный камень, вокруг которого проложен желоб. Исследователи полагают, что гигантский валун прежде предназначался для жертвоприношений, а желоб выполнял роль стока для крови.

Под Жертвенным Камнем (так его окрестили археологи) расположен восьмиколенчатый вал, ведущий к подземной камере. Вероятно, там во время ритуальных обрядов скрывался жрец-прорицатель. Снаружи можно было слышать его голос, вещавший пророчества, но сам он оставался невидимым - казалось, что слова изрекает сам камень…

Кроме подземной камеры, в Мистери Хилл имеется еще целый ряд искусственных пещерок. Каждая из них снабжена дренажем во избежание затопления водой. Назначение их пока остается неизвестным.

По поводу происхождения мегалита выдвигаются самые различные версии… С 1826 по 1848 г. этой землей владел некий Джонатан Патти. Рассказывают, что он был грабителем, а кроме того, за плату помогал переправлять на Север беглых рабов-негров.

Одну из пещер Патти якобы использовал в качестве укрытия для своих подопечных. По другим сведениям, именно Джонатан вместе с пятью своими сыновьями выстроил американский Стоунхендж. Но это кажется маловероятным, поскольку на одном из камней комплекса растет дерево, появившееся здесь еще в 1769 г.

В 1936 г. земля перешла в руки Уильяма Гудвина. Гудвин выдвинул гипотезу о том, что Мистери Хилл построили ирландские монахи, которые пересекли Атлантику задолго до Колумба. Чтобы убедить всех в правильности своей теории, Гудвин даже уничтожил некоторые из сооружений на холме, не вписывающиеся в его «ирландскую» концепцию. Потеря этих артефактов еще больше запутала современных исследователей.

Действительно, пока не удается определить точный возраст сооружений. Сохранившимся фрагментам керамики около 1000 лет. Радиоуглеродный анализ минералов указывает на то, что им около 4000 лет. Строительство, судя по всему, могло проводиться и в более поздние сроки. Но кем? Коренные жители американского континента до прихода европейцев населяли северо-восток и не наведывались в эти края.

Колонизаторы явились сюда лишь в 1730 г. А первые сведения о мегалите появляются в 1769 г. 39 лет, по подсчетам археологов, слишком короткий срок для создания столь сложной и массивной структуры. Да и вряд ли христиане стали бы совершать религиозные обряды вблизи Жертвенного Камня.

Некоторые исследователи считают, что Американский Стоунхендж относится к греческой или финикийской культуре. На эту мысль наводит сходство его с древними храмами Греции и Мальты. Но это не более чем предположение. Скорее всего, мы никогда не узнаем, когда и с какой целью оказались здесь строители Мистери Хилл, как они использовали полученную астрономическую информацию, какие предсказания получали от жрецов и кого приносили в жертву на большом каменном алтаре…