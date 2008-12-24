Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

У американцев есть свой Стоунхендж

Непознанное » Аномальные зоны

В 40 милях от Бостона и в 25 милях от побережья Атлантики расположено древнейшее каменное сооружение Северной Америки, известное как Мистери Хилл («Таинственный Холм») или Американский Стоунхендж.

У американцев есть свой Стоунхендж

Мистери Хилл значительно отличается от своего английского собрата. Так, Стоунхендж стоит не на холме, а на равнине, и представляет собой комплекс выложенных из камня в строго определенном порядке геометрических фигур. Мистери Хилл же - это беспорядочное нагромождение низких каменных стен, пещер и тоннелей. Вес самых крупных камней английского Стоунхенджа достигает 45 т, а Мистери Хилл - всего 11 т. Конструкции объектов Мистери Хилл менее сложны, чем у Стоунхенджа.

Тем не менее оба мегалита имеют нечто общее. Во-первых, по мнению ученых, они некогда служили обсерваториями. Каждый из них сориентирован на звезды. Во-вторых, нам практически ничего не известно о строителях обоих сооружений.

В центре Мистери Хилл воздвигнут огромный камень, вокруг которого проложен желоб. Исследователи полагают, что гигантский валун прежде предназначался для жертвоприношений, а желоб выполнял роль стока для крови.

Под Жертвенным Камнем (так его окрестили археологи) расположен восьмиколенчатый вал, ведущий к подземной камере. Вероятно, там во время ритуальных обрядов скрывался жрец-прорицатель. Снаружи можно было слышать его голос, вещавший пророчества, но сам он оставался невидимым - казалось, что слова изрекает сам камень…

Кроме подземной камеры, в Мистери Хилл имеется еще целый ряд искусственных пещерок. Каждая из них снабжена дренажем во избежание затопления водой. Назначение их пока остается неизвестным.

По поводу происхождения мегалита выдвигаются самые различные версии… С 1826 по 1848 г. этой землей владел некий Джонатан Патти. Рассказывают, что он был грабителем, а кроме того, за плату помогал переправлять на Север беглых рабов-негров.

Одну из пещер Патти якобы использовал в качестве укрытия для своих подопечных. По другим сведениям, именно Джонатан вместе с пятью своими сыновьями выстроил американский Стоунхендж. Но это кажется маловероятным, поскольку на одном из камней комплекса растет дерево, появившееся здесь еще в 1769 г.

В 1936 г. земля перешла в руки Уильяма Гудвина. Гудвин выдвинул гипотезу о том, что Мистери Хилл построили ирландские монахи, которые пересекли Атлантику задолго до Колумба. Чтобы убедить всех в правильности своей теории, Гудвин даже уничтожил некоторые из сооружений на холме, не вписывающиеся в его «ирландскую» концепцию. Потеря этих артефактов еще больше запутала современных исследователей.

Действительно, пока не удается определить точный возраст сооружений. Сохранившимся фрагментам керамики около 1000 лет. Радиоуглеродный анализ минералов указывает на то, что им около 4000 лет. Строительство, судя по всему, могло проводиться и в более поздние сроки. Но кем? Коренные жители американского континента до прихода европейцев населяли северо-восток и не наведывались в эти края.

Колонизаторы явились сюда лишь в 1730 г. А первые сведения о мегалите появляются в 1769 г. 39 лет, по подсчетам археологов, слишком короткий срок для создания столь сложной и массивной структуры. Да и вряд ли христиане стали бы совершать религиозные обряды вблизи Жертвенного Камня.

Некоторые исследователи считают, что Американский Стоунхендж относится к греческой или финикийской культуре. На эту мысль наводит сходство его с древними храмами Греции и Мальты. Но это не более чем предположение. Скорее всего, мы никогда не узнаем, когда и с какой целью оказались здесь строители Мистери Хилл, как они использовали полученную астрономическую информацию, какие предсказания получали от жрецов и кого приносили в жертву на большом каменном алтаре…

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы бостон греция стоунхендж археология
Новости
Гундаров объяснил ругань на ВСУ полковника Милберна из ЧВК "Моцарт": с такими не заработаешь
Экс-советник Пентагона заявил о тяжёлых потерях ВСУ под Артёмовском
Литовкин: у Киева не получится втянуть НАТО в конфликт с Россией
Секретарь Совбеза Армении: Россия принуждает нас присоединиться к Союзному государству
Экс-сенатор Арашуков и его отец приговорены к пожизненному лишению свободы
В Минобороны Австрии призвали страны Евросоюза подготовиться к скорому блэкауту
Терапевт: свиной грипп отличается быстрым развитием симптомов
Гольдарб: Зеленский готов убить немыслимое количество украинцев 
Штоль об обвинении Пугачёвой в работе на западные спецслужбы: много личных интересов
Конфликт между оренбургскими водителями закончились применением оружия
Популярное
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен

В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.

Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Точка кипения в Косово приближается с каждым днём Михаил Плисюк "Грабли" помогут войскам противовоздушной обороны РФ Андрей Николаев Смерть Рузвельта поставила крест на "мире во всём мире" Сергей Лебедев
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Последние материалы
В Минобороны Австрии призвали страны Евросоюза подготовиться к скорому блэкауту
Терапевт: свиной грипп отличается быстрым развитием симптомов
Гольдарб: Зеленский готов убить немыслимое количество украинцев 
Штоль об обвинении Пугачёвой в работе на западные спецслужбы: много личных интересов
Конфликт между оренбургскими водителями закончились применением оружия
Путин не будет носить перстень, подаренный на неформальном саммите СНГ
В Одесской области после воздушной тревоги взрывы и пожар
Все попытки ВСУ контратаковать в Артёмовске терпят крах
Стоматолог: зубная боль на улице зимой может возникать из-за сниженного иммунитета
Новосёлов о предательстве Афин: Россия защищала Грецию, сдерживая турецкие амбиции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников