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Автор Ирина Шлионская

Под Старой Рязанью найдены следы амазонок

Непознанное

В районе городка Спасск-Рязанского, у северного притока Оки под названием Проня, расположены остатки села Старая Рязань. Именно здесь археологи обнаружили старинные захоронения, принадлежавшие цивилизации, жившей в этих краях полторы тысячи лет назад, задолго до славянского населения.

Под Старой Рязанью найдены следы амазонок

Готы на Руси

Сотрудники Государственного исторического музея называют эти племена рязано-окскими и относят их к волжско-финской ветви финно-угорских народов. По словам исследователей, они поселились в этих местах незадолго до начала нашей эры, предположительно явившись с востока.

Однако следы материальной культуры рязано-окцев свидетельствуют об их связи с германскими племенами готов, в начале I тысячелетия мигрировавших через Дон в Западную Европу. Это и сходство в деталях национального костюма, и в оружии…

Кроме того, главы рязано-окских родов носили почти такие же короны, как и ранние готские короли. Ученые считают, что, возможно, здешние племена состояли с готами в военном союзе, позволявшем им захватывать восточноевропейские земли.

На берегу Оки встречаются массовые захоронения так называемой Городецкой культуры, от которой пошли мордовские племена. Варварски изрубленные останки тел и слой золы указывают на то, что местные жители были жестоко истреблены, а поселения — сожжены дотла.

Судя по всему, пришельцы "оккупировали" всю территорию Поочья — от современных границ Подмосковья до Касимова. Выпасы для скота и охотничьи угодья простирались на юг и север от Оки на десятки километров.

Выбор мест для "оккупации" был не случаен.

  • Во-первых, по Оке с востока на запад пролегал большой торговый путь.
  • Во-вторых, река граничила с зоной сплошных лесов и лесостепи, что создавало прекрасные условия для охоты и скотоводства.

Скорее всего, рязано-окское государство не было централизованным. Раскопки свидетельствуют о том, что каждый участок реки был закреплен за отдельной общиной, у которой имелись свое родовое кладбище и святилище. Странно, что до сих пор нигде не обнаружено останков самих жилищ. Возможно, рязано-окцы вели кочевой образ жизни и потому не строили долговременного жилья.

Капища и могильники располагались, как правило, на открытых участках берега, откуда открывался прекрасный вид. Видимо, завоеватели древней Рязанщины проводили здесь родовые языческие обряды, сопровождавшиеся ритуальными трапезами — на местах святилищ археологи обнаружили черепки глиняной посуды.

Рязано-окские амазонки

В отличие от древнерусских племен, рязано-окцы хоронили своих мертвых в песчаных дюнах. До наших дней останки не сохранились, лишь на песке кое-где остались продолговатые серые следы. Еще при раскопках на местах погребений находили артефакты — обломки ржавых мечей, фрагменты кольчуг… А рядом — лошадиные кости и длинные, темные женские косы… Здесь были захоронены женщины-воительницы!

По словам историков, рязано-окские амазонки сражались в боях наравне с мужчинами начиная с IV — V вв. н. э. Их погребали вместе с оружием и конями (или конской уздой). Возраст таких захоронений датируется только до конца VII в. — после этого воительницы, очевидно, вернулись к традиционным женским занятиям. Не исключено, что амазонки жили отдельными общинами и рожали детей от мужчин из соседних племен, куда отдавали затем на воспитание сыновей. Ведь трудно представить, чтобы женщина, имеющая маленького ребенка, отправилась воевать.

В истории рязано-окской цивилизации есть загадочные моменты. Так, однажды она просто… исчезла. Ушли отсюда эти племена или с ними что-то случилось — неизвестно.

Любопытно, что уже в относительно недавние времена местные жители устраивали погосты на берегах Оки, хотя традиционно на Руси принято было хоронить у церквей. Кроме того, существовали семейные кладбища, где хоронили выходцев из этих мест, где бы они ни отыскали свой конец. Одно из таких кладбищ расположено на мысу у старого Рязанского городища, где археологи раскопали рязано-окское святилище. Интересно, что оттуда и пошла нынешняя Рязань…

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Темы археология рязанская область
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