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Автор Ирина Шлионская

Наскальные рисунки: изображения людей с рогами

Непознанное

На берегу озера Байкал, в 5 км от Крестовского мыса, есть утес из белого мрамора под названием Саган-Заба. На нем встречаются наскальные рисунки — загадочные изображения людей с рогами на голове…

Наскальные рисунки: изображения людей с рогами

Люди с рогами — шаманы

По мнению иркутского исследователя Сергея Волкова, на скале изображены танцующие шаманы. Руки фигур подняты вверх, на локтях видны круглые подвески. Подобные атрибуты присущи шаманским костюмам XVII в. Так, сибирские шаманы носили майхабши - головной убор, состоявший из железного обруча, увенчанного пластиной с концами, загнутыми в виде оленьих рогов. Надевать майхабши имели право только шаманы пятой степени, то есть высшей категории. Они умели левитировать, впадать в транс и общаться с духами священного места, а также переходить в другие измерения.

Однако наскальные рисунки датированы II тысячелетием до н. э. Да и рога на головах у "танцующих человечков" вовсе не ветвистые, как у средневековых шаманов. К тому же в одном месте изображен целый отряд из 17 человек. Откуда здесь такое количество шаманов? Ведь каждый из них "отвечал" за свою территорию и постоянно сражался за первенство с "конкурентами"!

Другая версия — воины

Еще одна возможная версия, выдвинутая исследователями: на скале нарисованы воины! Фигурки стоят на полусогнутых коленях, как бы готовясь к схватке. В руках у них какие-то дубинки, похожие на оружие. Сергей Волков считает, что это шаманская трость — "сорби", палка с изображением конской головы, на которую шаман обычно навешивает колокольчики и прочие магические "примочки". Но одежда "человечков" совсем не напоминает традиционные шаманские балахоны. У них мощный торс и плечи, узкая талия, подпоясанная широким ремнем, перекинутым через левое плечо. Шаманы, как правило, не подпоясывались, зато воины могли носить на поясе за спиной колчан для лука и стрел…

Рогами с IV по VI вв. н. э. украшали свои шлемы викинги, норманны и тевтонские рыцари. Это, по поверью, гарантировало благосклонность богов, покровительствовавших воинам. У одних народов рога символизировали мудрость, у других — могущество и власть. Подобная традиция была связана с легендами о рогатых великанах, представителях древнейшей земной цивилизации, населявших Британию и Скандинавию. Но, судя по всему, жили они не только там, и не только на Земле…

Следуя за мифами: божества

С рогами всегда изображали древнеегипетскую богиню плодородия — Изиду и некоторых других божеств. А в мифах Древнего Китая рассказывается о "Сынах неба", спустившихся на землю. Они носили на голове костяные наросты в виде рогов. Одним из "Сынов неба" являлся великий правитель Фу-Си, о котором сложено множество преданий. В частности, его считают прародителем человечества. Хотя, судя по всему, он скорее являлся мудрым наставником, принесшим людям знания.

Некоторые мифы свидетельствуют о том, что люди сражались с рогатыми чудовищами (или божествами?), которые ели камни и металл, а также передвигались на летающих колесницах. Имеются и материальные доказательства — изображения рогатых существ и сценок из их жизни на предметах утвари, рогатые статуэтки, и наконец — черепа с сильно выдающимися вперед теменными буграми, найденные на территории Китая… Итак, "рогачи" действительно существовали? И, если они спустились с неба, то, следовательно, речь идет ни о какой "древнейшей земной цивилизации", а о самых натуральных космических пришельцах?

А что мешало им побывать и на Байкале? Между прочим, в источниках 20-х гг. прошлого столетия есть упоминания о том, что китайцы пытались переправить через Байкал на верблюдах золото, но не смогли преодолеть озеро и зарыли свои сокровища в пещере, где-то близ утеса Саган-Заба. Однако вход туда пока никому не удалось отыскать. Может, его охраняет магия сакрального места, где когда-то обитали представители высшей инопланетной цивилизации, память о которых осталась на отвесных каменных стенах?

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