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Ирина Шлионская

Виртуальные отпуска заменят настоящие в ближайшем будущем

Непознанное » Человек

Люди тратят массу средств и прочих ресурсов, чтобы отправиться в отпуск своей мечты, но скоро для этого будет достаточно лишь набора соответствующей аппаратуры и программ, обещают футурологи. Если существует удалённая работа, почему бы и отпуску не быть дистанционным? Вернее, виртуальным?

Виртуальные отпуска заменят настоящие в ближайшем будущем

Симуляция Атлантиды

Сегодня для того, чтобы поехать в отпуск куда-нибудь на экзотические острова, например, требуется немалая сумма денег. И на путёвку, и на билеты, да ещё надо брать с собой массу вещей и сувениры какие-то приобрести… А экскурсии, осмотр местных достопримечательностей?

Но ведь вы можете получить всё это, не вставая с кресла. Если не сейчас, то в ближайшем будущем.

Крис Линдингер из австрийского центра инноваций Ars Electronica Futurelab заявил, что уже существуют разработки, благодаря которым гаджеты смогут воспроизводить не только картинку и звук, но также запахи и тактильные ощущения.

Виртуальный шлем с гарнитурой может погрузить вас в атмосферу индийских джунглей, "отправить" в экспедицию на Эверест и даже в фантастические миры вроде доисторического Юрского периода или древней Атлантиды, какими они представляются разработчикам программы. Или даже в космос — путешествовать по отдалённым галактикам.

Плюсы виртуальных "отпусков"

Линдингер считает, что реальные отпуска постепенно утратят популярность. Ведь у виртуальных "вояжей" есть масса преимуществ.

  1. Не надо выходить из дома.
  2. Практически никаких трат, разве что на оборудование, но это трата одноразовая. Программные приложения всё-таки обойдутся не так дорого, как реальные путешествия.
  3. Вам не придётся терпеть никаких неудобств, связанных с поездками и полётами, обслуживанием в гостинице, неадекватными соседями.
  4. Вы будете застрахованы от неприятностей, которые могут произойти с вами в пути или в чужом месте. Никаких укусов экзотических насекомых и других животных, никаких заражений чужеземными болезнями, нападений грабителей, потерь багажа и т. п. То есть, это может произойти с вами в виртуале, но на вашу реальную жизнь никак не повлияет.

И всё-таки это не альтернатива!

Вот только про минусы футурологи упомянуть забывают. Прежде всего, пользователь, который предпочитает реальному отпуску прохождение виртуального квеста, становится жертвой пресловутой гиподинамии. Если, конечно, он не будет физически двигаться во время "отпуска". А бродить по дому или выходить на улицу в виртуальных очках небезопасно.

Вы можете использовать только те опции, которые заложены в программе, и не всегда есть возможность настроить их под себя. Если же вы находитесь в настоящем, реальном отпуске, то ваши возможности расширяются.

Наконец, ценность виртуальных впечатлений куда ниже, чем если бы вы пережили это в реале. Даже если у вас будет возможность сделать фото и видео, находясь в виртуальной реальности, они будут не так интересны вашим друзьям и подписчикам, как контент из "натурального" отпуска.

Поэтому, скорее всего, виртуальные путешествия останутся лишь одним из способов проведения досуга, и вряд ли когда-нибудь целиком заменят настоящие.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы ученые туризм технологии путешествия исследование
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