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Ирина Шлионская

Йети общаются между собой с помощью воя

Непознанное

Американка Сюзанна Ференцак вот уже много лет занимается изучением феномена снежного человека. Недавно она передала изданию News Journal двухминутную запись звуков, которые, по её словам, издавало это существо. Исследовательница полагает, что у йети есть свой собственный язык, посредством которого они переговариваются друг с другом.

Йети общаются между собой с помощью воя

Из свидетелей — в исследователи

По её словам, впервые Ференцак встретилась с бигфутом ещё в мае 2013 года: у неё на глазах волосатое существо ростом 7,5 фута пересекло проселочную дорогу к юго-востоку от деревни Лаудонвилл (Огайо).

Сюзанна также не раз наблюдала признаки активности йети в районе своего дома, расположенного в сельской местности в 2,1 километра к востоку от реки Могикан. За несколько лет, которые женщина прожила в этом доме, она слышала странные стуки и вой. Ей кажется, что однажды таинственный некто даже поднимался на её крыльцо.

За домом находится лес, в котором люди видели загадочных существ. Когда Сюзанна поняла, что столкнулась с чем-то паранормальным, она сначала испугалась и даже хотела переехать из этих мест. Но потом решила сама заняться исследованиями феномена и вступила в Организацию полевых исследователей снежного человека. В 2017 году женщина сняла фильм, в котором рассказывала о результатах своей работы.

Случай с отдыхающими

Один из самых любопытных отчётов о встречах с йети попал к ней в руки в августе 2020 года.

Некая семья разбила лагерь в парке Плезант-Хилл-Лейк. Посреди ночи кто-то начал швырять в палатку различными предметами.

Глава семейства схватил перочинный нож, а его жена принялась звонить в полицию. Потом они заметили высокую, тёмную, волосатую фигуру, убегавшую в сторону леса…

Голос йети

В последнее время бигфуты никак не давали о себе знать. Ференцак даже установила у себя на заднем дворе аудиомагнитофон, который всегда включает перед уходом из дома. Также она регулярно устраивает походы с друзьями в лес.

Как-то раз, говорит Сюзанна, один из её спутников смог разглядеть среди деревьев очертания странной фигуры. А некоторое время назад ей удалось записать звуки, которые, как она считает, издавал йети.

Сначала раздаётся низкое и ровное гудение, которое затем сменяется возгласом, похожим на человеческий. У Ференцак и специалиста, к которому она обращалась, создалось впечатление, что одно существо звало другое.

Возможно, это был детёныш, который потерялся, или самка, которая звала своих детёнышей. Эксперт заявил, что это вряд ли был какой-то известный зверь вроде койота.

Чем больше знаешь, тем меньше боишься

Сюзанна говорит, что раньше опасалась йети, но сейчас она даже рада, что они вернулись. По её мнению, эти существа не представляют опасности для людей, и если бы они нанесли кому-то вред — к примеру, затащили бы в лес или напали, то информация об этом уже распространилась бы.

Сейчас Ференцак организует встречи для тех, кто интересуется темой снежного человека. Они проходят в кемпинге, в том самом лесу неподалеку от её дома. Женщине кажется, что так они смогут больше узнать о бигфутах и понять, как следует сосуществовать с ними.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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