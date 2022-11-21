Некоторое время назад в СМИ появилась информация о знаменитой шведской экоактивистке Грете Тунберг, которая якобы оказалась путешественницей во времени и была обнаружена на фото, сделанном 120 лет назад. Совсем недавно появились похожие сведения об экс-президенте США, а ныне опять кандидате в президенты Дональде Трампе.
Линдси Айвен, которая ведёт аккаунт в TikTok под ником @lindsayivan заявила, что Дональд Трамп и его сын Бэррон являются хронопутешественниками.
В доказательство женщина приводит книгу Ингерсолла Локвуда "Удивительные подземные приключения Бэррона Трампа" 1890-х годов выпуска. По её словам, там очень много совпадений с биографией семьи Трампов.
Главный герой книги — маленький мальчик по имени Бэррон Трамп. По сюжету он находит хронопортал и отправляется путешествовать во времени.
"Сына Дональда Трампа зовут Бэррон Трамп. Мало того, что в книге Бэрроном руководит человек по имени Дон, — говорит Линдси. — в другой книге того же автора речь идёт о маловероятном кандидате в президенты, который выиграл выборы".
По словам Линдси, в книге упоминаются ещё и ныне снесённый отель "Пятая авеню" в Нью-Йорке, расположенный почти по тому же адресу, где сегодня стоят башни Трампа. Для простого совпадения слишком много фактов, считает тиктокерша. Размещённое ею видео набрало более 3000 лайков.
Впрочем, речь здесь может идти вовсе не о путешествиях во времени, а о предсказаниях, которые иногда делают писатели в своих произведениях.
Эдгар По некогда написал рассказ о моряках с потерпевшего крушение судна, которые, долго пробыв в море без пищи, решили убить и съесть самого младшего из них — юнгу по имени Ричард Паркер.
В 1884 году в море был найден некий ялик с тремя матросами. Выяснилось, что после кораблекрушения их долго носило по волнам, и в конце концов трое старших по возрасту мужчин, измученные голодом, набросились на своего младшего товарища — юнгу. И, как вы думаете, его звали? Ричард Паркер!
В 1898 году вышел в свет роман Моргана Робертсона "Тщетность". Там рассказывалось о том, как потонул корабль "Титан". А в апреле 1912 года потерпел крушение реальный лайнер "Титаник".
Оказалось, что в историях двух кораблей — вымышленного и настоящего — много общего. Помимо почти одинаковых названий,
Может, и автор книжки о Бэрроне Трампе тоже каким-то образом "считал" информацию из будущего, а хронопутешествия здесь вовсе ни при чём?
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