Появление Дональда Трампа было предсказано ещё в позапрошлом столетии

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о знаменитой шведской экоактивистке Грете Тунберг, которая якобы оказалась путешественницей во времени и была обнаружена на фото, сделанном 120 лет назад. Совсем недавно появились похожие сведения об экс-президенте США, а ныне опять кандидате в президенты Дональде Трампе.

Детская книжка XIX века

Линдси Айвен, которая ведёт аккаунт в TikTok под ником @lindsayivan заявила, что Дональд Трамп и его сын Бэррон являются хронопутешественниками.

В доказательство женщина приводит книгу Ингерсолла Локвуда "Удивительные подземные приключения Бэррона Трампа" 1890-х годов выпуска. По её словам, там очень много совпадений с биографией семьи Трампов.

Главный герой книги — маленький мальчик по имени Бэррон Трамп. По сюжету он находит хронопортал и отправляется путешествовать во времени.

Невероятные совпадения

"Сына Дональда Трампа зовут Бэррон Трамп. Мало того, что в книге Бэрроном руководит человек по имени Дон, — говорит Линдси. — в другой книге того же автора речь идёт о маловероятном кандидате в президенты, который выиграл выборы".

По словам Линдси, в книге упоминаются ещё и ныне снесённый отель "Пятая авеню" в Нью-Йорке, расположенный почти по тому же адресу, где сегодня стоят башни Трампа. Для простого совпадения слишком много фактов, считает тиктокерша. Размещённое ею видео набрало более 3000 лайков.

Не путешествия, а предсказания?

Впрочем, речь здесь может идти вовсе не о путешествиях во времени, а о предсказаниях, которые иногда делают писатели в своих произведениях.

Эдгар По некогда написал рассказ о моряках с потерпевшего крушение судна, которые, долго пробыв в море без пищи, решили убить и съесть самого младшего из них — юнгу по имени Ричард Паркер.

В 1884 году в море был найден некий ялик с тремя матросами. Выяснилось, что после кораблекрушения их долго носило по волнам, и в конце концов трое старших по возрасту мужчин, измученные голодом, набросились на своего младшего товарища — юнгу. И, как вы думаете, его звали? Ричард Паркер!

В 1898 году вышел в свет роман Моргана Робертсона "Тщетность". Там рассказывалось о том, как потонул корабль "Титан". А в апреле 1912 года потерпел крушение реальный лайнер "Титаник".

Оказалось, что в историях двух кораблей — вымышленного и настоящего — много общего. Помимо почти одинаковых названий,

оба считались непотопляемыми,

оба затонули в результате столкновения с айсбергом,

чисто технические параметры "Титана" и "Титаника" во многом совпадали.

Может, и автор книжки о Бэрроне Трампе тоже каким-то образом "считал" информацию из будущего, а хронопутешествия здесь вовсе ни при чём?