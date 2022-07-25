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Автор Ирина Шлионская

Рождение Гитлера было предсказано в XVI веке, а распад СССР — в 1944 году

Непознанное

Сколько предсказаний оказываются верными, а сколько из них не сбываются? На этот вопрос ответить нелегко, ведь, в основном, мы обращаем внимание на те прогнозы, которые воплотились в жизнь. И надо сказать, авторами таких "пророчеств" могут быть не только профессиональные провидцы, но и, например, учёные и писатели-фантасты. Сегодня мы расскажем о самых удивительных предсказаниях на политическую тему.

Рождение Гитлера было предсказано в XVI веке, а распад СССР — в 1944 году

Рождение Гитлера

Ещё в XVI веке знаменитый французский ясновидец и астролог Мишель Нострадамус писал:

"В глубинах Западной Европы у бедных людей родится маленький ребёнок. Тот, кто своим языком соблазнит большой отряд. Его слава возрастёт по направлению к королевству Востока".

Исследователи текстов Нострадамуса считают, что речь могла идти об Адольфе Гитлере. Тот появился на свет в 1889 году в Австрии, правда, в семье среднего достатка. К власти его привели, во многом, ораторские способности. Что же касается "королевства Востока", то здесь могла иметься в виду Япония, которая во время Второй мировой войны была союзником Германии и Италии.

Первая и Вторая мировые войны

Американского медиума Эдгара Кейси прозвали "Спящим пророком", так как он делал свои предсказания во сне. Кейси сделал много точных прогнозов: в частности, назвал даты начала и окончания Первой и Второй мировых войн, напророчил поражение немцев советскими войсками на Курской дуге и завершение войны победой СССР.

Изобретение атомной бомбы и начало холодной войны

В нескольких научно-фантастических произведениях Герберта Уэллса предсказано появление атомной бомбы за много лет до того, как это стало реальностью.

Так, в романе "Освобождённый мир", опубликованном в 1914 году, описывается ручная граната, изготовленная на основе урана, которая способна взрываться бесконечно. А в "Облике грядущего" (1933) представлено описание Второй мировой войны, которая началась только в 1939 году.

В 1940 году вышел рассказ американского фантаста Роберта Хайнлайна "Никудышное решение". Его сюжет таков: Соединённые Штаты первыми в мире разработали ядерное оружие и подстегнули к этому другие страны. Хотя произведение было написано задолго до того, как возникла идея о возможности применения ядерного оружия для уничтожения людей, в нём есть намеки и на гонку вооружений, и на холодную войну США и СССР.

Убийство Джона и Роберта Кеннеди

В 1956 году в журнале Parade Magazine была опубликована статья известной американской ясновидящей Джин Диксон. В ней утверждалось, что в 1960 году на выборах в США победит демократ, который затем будет убит.

Действительно, победу одержал Джон Кеннеди, представитель Демократической партии. 22 ноября 1963 года он был застрелен в Далласе.

Также Диксон предсказала убийство брата Джона Кеннеди — сенатора Роберта Кеннеди. 4 июня 1968 года Кеннеди-младший был убит беженцем из Палестины в лос-анджелесском отеле "Амбассадор", где выступал в рамках своей предвыборной президентской кампании.

Распад Советского Союза

Ещё в 1944 году тот же Эдгар Кейси предрёк:

"Не успеет окончиться XX век, как наступит крах коммунизма".

СССР выстоял во Второй мировой войне, и жизнь в стране, вроде бы, стабилизировалась. Но в 80-е грянула перестройка, а в 1991 году советское государство приказало долго жить…

В 1985 году академик Виктор Геловани методом компьютерного моделирования спрогнозировал развитие страны на ближайшие годы. Анализ показал, что у СССР два пути — одна модель обещает мощный индустриальный и экономический прорыв, а другая ведёт к распаду. Реализовался второй вариант.

В 1989 году академик Анатолий Сахаров говорил о том, что если не принять меры, стране грозит сепаратизм и развал. Так оно и вышло. Но понятно, что футурологические прогнозы делаются на основе каких-то уже имеющихся данных, а не "астральных предвидений".

Судьба Крыма и Украины

Знаменитой болгарской провидице Ванге приписывают следующее высказывание, сделанное в 1979 году:

"Крым оторвется от одного берега и пристанет к другому".

Никто не мог тогда понять, что это значит, но пророчество сбылось в 2014 году, когда Крым был присоединён к России.

Ещё одно предсказание Ванги повествовало о "стране нор и искусственных гор". Она говорила, что это государство ждут большие потрясения:

"Восток того края поднимется, а запад сгинет. И придёт туда Стрелец, и будет править 23 года, а всё, что было 23 года до этого, обратится в пыль. Клич, порох и кролик ожидают Украину".

В те времена, когда было сделано пророчество (а Ванга скончалась в 1996 году), его смысл был совершенно непонятен. Толкователи считают, что "норы и искусственные горы" — это шахты и терриконы Донбасса, Стрелец — это, по одной из версий, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (хотя, это может быть и какой-то человек, рождённый под астрологическим знаком Стрельца), а слова "клич", "порох" и "кролик" также означают фамилии конкретных лиц из политической повестки.

Пророчество Ванги ещё не сбылось до конца. Что ж, поживём — увидим.

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Предсказания Ванги. Великая ясновидящая или лжепророк?
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы ссср крым ванга украина нострадамус джон кеннеди адольф гитлер ядерное оружие вторая мировая война
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