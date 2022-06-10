НАСА официально объявило охоту на НЛО

Космическое агентство в четверг объявило о новом исследовании, в котором примут участие ведущие ученые, цель которого — изучить неопознанные явления в небесном пространстве. Проект начнется в начале этой осени и продлится около девяти месяцев. Основное внимание будет уделяться выявлению доступных данных, а также анализу результатов, чтобы попытаться продвинуться вперед в научном понимании.

НАСА и НЛО: новый тренд

"На протяжении десятилетий НАСА отвечало на призыв разобраться с некоторыми из самых сложных загадок, о которых мы знаем", — сказал журналистам Дэниел Эванс, ученый НАСА, ответственный за координацию исследования.

В то время как зонды и марсоходы НАСА прочесывают Солнечную систему в поисках окаменелостей древних микробов, а ее астрономы ищут так называемые "техносигнатуры" на далеких планетах в поисках признаков разумных цивилизаций, агентство впервые исследует необъяснимые явления в небосводе Земли.

Имея доступ к широкому спектру научных инструментов, у НАСА есть возможности не только для того, чтобы демистифицировать НЛО и расширить научное понимание, но и для того, чтобы найти способы смягчить последствия появления этих объектов для обеспечения безопасности самолетов, считает главный научный сотрудник агентства Томас Зурбухен.

Объявление прозвучало как ответ на запрос общественности, ведь в последнее время тренд на изучение НЛО набирает популярность даже в политических кругах. В прошлом месяце американский конгресс провел публичные слушания по НЛО, в то время как в отчете американской разведки за прошлый год было зарегистрировано 144 наблюдения странных летающих объектов, которые не удалось объяснить, пишет France 24.

Исследование НАСА будет независимым от Пентагона, но все же космическое агентство "широко координирует свои действия с правительством в отношении того, как применять инструменты науки", говорится в заявлении.

По словам астрофизика Дэвида Спергеля, который возглавит исследование, первой задачей группы будет определение объемов данных, поступающих из источников, включая

гражданских лиц,

правительство,

некоммерческие организации и компании.

Еще одна всеобъемлющая цель НАСА — повысить доверие к этой области исследований.

"Среди наших военно-морских летчиков и авиационного сообщества существует много предубеждений, связанных с НЛО", — сказал Эванс, отметив, что если НАСА будет говорить открыто на эту тему и сможет сделать больше наблюдений, то удастся разрушить некоторые стереотипы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен