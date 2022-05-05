Бесследно исчезнувшие люди оставили видеоследы

Ежегодно, ежемесячно, еженедельно и даже каждый день бесследно исчезают люди. От мала до велика. По всему земному шару. Трупы находят крайне редко. Благодаря последнему слову техники мы можем увидеть последние моменты в жизни таких существ. "Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы, ищут давно, но не могут найти…"

Чёрный человек

Если посреди ночи на пустой улице вас преследует таинственный незнакомец — это может стать настоящим кошмаром. 8 декабря 2000 года на камеры видеонаблюдения в Дублине перед своим исчезновением попал Тревор Дили. Как писала The Irish Times, примерно в три часа ночи ирландец покинул рождественскую вечеринку и пошёл к месту работы, чтобы взять зонтик и проверить кое-что перед завтрашним рабочим днём. Камера зафиксировала банковского клерка и неизвестного мужчину в чёрном у ворот банка. Неизвестный стоял там до прибытия Дили. Они о чём-то разговаривали, затем Дили вышел из офиса и направился к себе. Через несколько минут по пути домой он попал в объектив камеры наблюдения другого банка. Через 30 секунд после него в том же направлении шёл чёрный человек. Полиция убеждена, что человек у банка был именно тем, кто преследовал Дили до дверей его квартиры. Незнакомца так и не опознали, а Дили бесследно исчез.

Исчезновение в отеле с призраками

В феврале 2013 года канадская туристка Элиза Лэм исчезла из отеля "Сесил" в Лос-Анджелесе. Видеозапись (см. внизу) последних минут девушки настолько странная, а её исчезновение настолько загадочное, что инцидент мгновенно стал сенсацией. Находясь в лифте, Лэм выглядывает из двери, словно проверяет, не следят ли за ней, разговаривает с кем-то находящимся за кадром, бешено жестикулирует, то заходя, то выходя из лифта. За две с половиной минуты видеосъёмки двери лифта даже не попытались закрыться. Высказывались предположения, что канадка, возможно, пряталась от призрака или другого сверхъестественного существа. Гостиница "Сесил" давно удостоилась дурной репутации места, где обитают привидения. Тело девушки обнаружили в резервуаре для воды на крыше отеля спустя три недели после исчезновения.

Пропажа в аэропорту

В 2014 году немецкий турист Ларс Миттанк отправился с друзьями в Варну, чтобы расслабиться на курорте знаменитого болгарского Золотого Берега. 5 июля в баре Ларс поссорился с соотечественниками из-за результатов футбольного матча. Во время потасовки Миттанку повредили барабанную перепонку, поэтому медики посоветовали ему повременить с поездкой домой и прописали антибиотики. Приятели хотели остаться, но Ларс отклонил их предложение. Миттанк попросил мать заморозить его кредитную карту, сказав, что в отеле не чувствует себя в безопасности. 8 июля с разрешения врача Миттанк прибыл в аэропорт Варны. Вскоре после этого парень резко бросил свои вещи и помчался к выходу, крича: "Я не хочу здесь умирать". Камеры наблюдения зафиксировали, как он бежал по аэропорту, затем перепрыгнул через высокую ограду и скрылся в зарослях. С тех пор его никто не видел.

Существуют две версии:

либо на парня напали люди, с которыми он накануне подрался, либо лекарство для барабанной перепонки вызвало острый психоз, известный медикам как очень редкий побочный эффект.

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