Собачьи вампиры — кто они?

Некоторое время назад СМИ сообщили, что в камбоджийской провинции Кампонгтям задержан мужчина, который убивал животных и пил их кровь. Таких людей называют "собачьими вампирами". Они не нападают на людей, но употребляют кровь зверей и птиц, например. Что же заставляет их так поступать?

Ужас на ферме

27-летний Ран Рич живет с родителями-фермерами в сельской коммуне Рип. Как-то вечером в субботу в сентябре 2018 года, пока родители были в отъезде, парень выпил вина и вдруг, по его словам, понял, что… хочет крови.

Выйдя во двор, Ран Рич напал на трёх собак, принадлежавших их семье, разорвал им горло и пил их кровь. Когда собаки были мертвы, он понял, что не насытился, и убил сначала курицу, затем кошку. Напившись крови, парень лёг спать. На следующее утро вернулись его родители и были шокированы, обнаружив, что всё кругом измазано кровью, а в доме валяются трупы животных с перегрызенным горлом.

Супруги Рич заявили на сына в полицию. Полицейские явились на вызов, но не нашли состава преступления, так как все убитые животные находились в собственности семьи Рич. А наказания за жестокое обращение с животными в местном законодательстве не предусмотрено.

Тогда мать молодого человека обратилась в местный буддийский монастырь. Монахи сказали ей, что, скорее всего, в тело Рана вселился злой дух, который сделал его невменяемым и побудил его пить кровь животных. В конце концов Рана Рича отправили в монастырь, где провели ряд очистительных ритуалов. Помогли они или нет, неизвестно.

Вампир из Йемена

Кстати, в 2016 году похожий случай произошёл в городе Ходейд (Йемен). В полицию позвонили люди, сообщившие, что их сосед сосёт кровь из собаки.

Когда полицейские ворвались в небольшой домик на городской окраине, то действительно увидели, что неопрятного вида мужчина припал к горлу щенка и высасывает оттуда кровь. Щенок был ещё жив. Чем закончилась эта история, неизвестно: вероятно, вампира всё же арестовали.

А если цивилизованно?

По всей вероятности, речь идёт всё же о некоей разновидности психических расстройств, одним из симптомов которой является тяга к крови.

Также существуют культы и секты, в основном сатанистского или оккультного толка, практикующие убийство животных и употребление их крови. Но это делается уже в ритуальных целях. Животных приносят в жертву Сатане или другому тёмному божеству. Взамен тёмный властелин якобы гарантирует участникам ритуала удачу и везение во всех жизненных сферах или же может исполнить конкретное желание. Жертвоприношение животных нередко является и частью обрядов чёрной магии. Насколько это эффективно для достижения поставленной цели, судить не берёмся.

Кстати, в мире существуют целые клубы вампиров. И они могут не иметь никакого отношения ни к психическим заболеваниям, ни к магическим культам. Их члены утверждают, что испытывают потребность в крови, но, как правило, либо просто достают её где-то, либо ищут добровольных "доноров". Об актах насилия речи не идёт. Так что всё же мифы о вампирах не совсем мифы…

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