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Автор Ирина Шлионская

Адская слава Бостон Миллс

Непознанное

Бостон Миллс — небольшой городок в округе Саммит, штат Огайо. Но есть у него и другое, неофициальное наименование — Хеллтаун, что означает "Адский город". Оно связано с жутковатыми событиями, которые будто бы здесь когда-то происходили.

 

История города

Начнём с того, что в Бостон Миллс сейчас никто не живёт, он заброшен. Правда, здесь сохранилось несколько домов и остатки железнодорожных путей. А ведь существовало поселение аж с XVII столетия, когда на этом месте появилась французская колония.

Официальной датой основания города считается 1806 год.

Полтора века Бостон Миллс процветал. Но в 60-х годах прошлого столетия здесь было решено разбить национальный парк. После чего началась активная скупка здешних земель. Это не нравилось местному населению, и жители стали постепенно перебираться в другие места. К 1974 году в городе не осталось ни одного человека. А проект национального парка по какой-то причине заглох. Сегодня всё тут заросло травой и деревьями.

Город во власти сатанистов

 

После того как город опустел, сюда стали съезжаться представители различных оккультных сект, например, сатанистского толка. На стенах развалин домов можно увидеть граффити с соответствующей символикой.

В какой-то момент пошла молва о расчленённых останках животных, которые находили на территории Бостон Миллс. Их якобы приносили в жертву оккультисты во время своих ритуалов. А потом стали рассказывать и о расчленённых человеческих трупах…

Говорили, что в окнах старой церкви по ночам горит красный свет — видимо, сатанисты проводят свои чёрные мессы…

Какое-то время спустя дороги, ведущие в заброшенный город, были перекрыты, на них установили знаки, запрещающие въезд. Вероятно, власти решили принять меры, чтобы туда не могли попасть нежелательные лица.

Тайна ржавого автобуса и маньяк со скотобойни

 

Хотя есть и другая версия. Недалеко от въезда в Бостон Миллс стоит ржавый остов школьного автобуса. С его появлением здесь связывают жутковатую легенду. Будто бы как-то раз школьники из соседнего городка отправились сюда на экскурсию. И все они пали жертвами не то какого-то сумасшедшего маньяка, не то сектантов. По-видимому, убили и водителя автобуса, раз он не смог уехать отсюда… После этого и был запрещён въезд в город.

А маньяк будто бы убивал людей и разделывал их на части на заброшенной скотобойне. Именно их останки потом и находили. Так, может, сатанисты тут и ни при чём?

Территория мутантов?

 

А вот легенда, как говорится, "из другой оперы". Якобы в 80-х годах прошлого века в окрестностях Бостон Миллс перевернулся грузовик с ядовитыми отходами. Они выплеснулись на землю, и это привело к мутациям местной флоры и фауны. Теперь здесь водятся "полуостровные питоны" — огромные змеи, способные нападать на людей.

Тем не менее, не существует никаких официальных данных ни о деятельности сектантов, ни об убийстве школьников, ни о расчленённых телах, ни о маньяке, ни об утечке ядовитых отходов… Так что непонятно — считать это всё городским фольклором, или кому-то просто выгодно скрывать подобные факты…

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