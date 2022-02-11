Вимана: У древних были космолёты?

С каждым годом всё чаще от экспертов по изучению древних летописей можно услышать версии о существовании тысячелетия назад цивилизации, обладавшей технологиями, намного превышающими знания современного человечества. Одной из самых удивительных считается древнеиндийская инструкция по постройке космолёта — виманы…

Божественная колесница

В большинстве текстов, описывающих виману, рассказывается, как Боги вступали на ней в сражение друг с другом. В "Рамаяне" говорится:

"… и царь (Рама) вошёл в неё и этот прекрасный корабль под командованием Рагхиры поднялся в верхние слои атмосферы…"

По оценкам специалистов, изучавших Рамаяну, она была создана в IV веке до нашей эры, повествуя о жизни царя Рамы, правившего от четырёх до пяти тысяч лет назад.

Получается, виманы поднимались в воздух за две тысячи лет до нашей эры. Если обобщить всю известную информацию, вимана — это чаще всего двухпалубный круглый летательный аппарат с отверстиями и куполом.

Древние тексты с восхищением отмечают, что передвигалась вимана быстрее ветра, издавая при этом приятный звук. Внешне данные летательные аппараты напоминали современные НЛО.

В одной из частей "Рамаяны" говорится, как демон Равана похитил Ситу, жену Рамы, усадил её в виману и взмыл воздух. Но Рама настиг похитителя на более мощном "огненном" летательном аппарате, подбил корабль Раваны и вернул Ситу. В то же время в "Ригведе", Бог Индра перемещался в пространстве с огромной скоростью на воздушном корабле, поражая при этом злых демонов оружием, размещённым на его летающем судне…

Вимана — инструкция по изготовлению

В Самарангана Сутрадхаре, древнем трактате, найденном в одном из храмов Индии, существует подробная инструкция по изготовлению данных летательных аппаратов:

"…Крепким и долговечным следует сделать корпус виманы, подобно огромной птице из лёгкого материала. Внутри надо поместить ртутный двигатель со своим железным нагревательным аппаратом под ним. При помощи силы, скрытой в ртути, которая приводит ведущий смерч в движение, человек, сидящий внутри, может путешествовать по небу на большие расстояния…"

В древних текстах говорится о зеркалах и линзах, которые размещались на виманах, не только скрывая её от глаз вражеских пилотов, но и защищая от смертоносных лучей аналогичных летательных аппаратов противника.

Если верить древним текстам, воздухоплавание было настолько развито в древнем мире, что существовал целый "модельный ряд" виман.

"Рукма Вимана" и "Сундара Вимана" имели форму конуса, кабину для пилотов, три яруса с двигателями внутри кораблей.

"Трипура Вимана" являлась более крупной машиной с функцией передвижения не только по воздуху, но и под водой.

Правила эксплуатации

Настоящим чудом в исследовании виман оказалась найденная в 1875 году в древнем храме в Индии "Вайманика шастра", датируемая IV веком до нашей эры.

Уникальный текст полон не только детальных наставлений по созданию и управлению виманами разных типов, но также включает в себя описание таких понятий, как антигравитация, источник свободной энергии или передвижение в пространстве на солнечной энергии. Впервые этот текст был опубликован в широкой печати в 1979 году Международной Академией санскритских исследований.

Крайне интересен перечень познаний, или 32 секрета, которыми должен был обладать пилот виманы:

знать устройство летательного аппарата,

уметь отрываться от земли,

возноситься в небо и управлять летательным аппаратом.

Кроме того, пилоту виманы вменялось в обязанности при необходимости менять облик аппарата, имитировать испуг или радость, светиться в темноте или становиться невидимым. Воздухоплаватель должен был уметь оглушать громоподобным рокотом, подпрыгивать в воздухе и, выписывать зигзаги.

В качестве маскировки вимана могла улавливать тёмную составляющую спектра солнечного луча и использовать её как укрытие от виманы противника.

Древний текст утверждал: если смешать особые растительные ингредиенты, в число которых входили гранатовый сок, медный купорос, горчичный порошок и ещё около десяти компонентов, то после манипуляций с этим раствором можно было создавать вокруг виманы облако.

В другом случае, как указывается в манускрипте, с помощью зеркала, закреплённого на внешней стороне виманы, пилот мог улавливать столкновение в атмосфере электрической энергии и энергии ветра, а затем использовать эту энергию в некой машине, также установленной на вимане, делая её невидимой для врага.

Загадочные зеркала

Применение специальных зеркал на вимане древний автор разделил на семь типов, среди которых можно выделить:

зеркало "телепередачи",

зеркало, захватывающее энергию,

зеркало, изменяющее наружность,

устрашающие зеркала.

С помощью зеркал вимана могла принимать до 27 устрашающих обликов, призванных обратить врага в бегство. Другие зеркала могли лишить противника разума. Особое зеркало обладало способностью делать любое препятствие на пути движения виманы жидким.

Для передвижения вимана использовала семь моторов, каждый из которых приводился в действие особой неизвестной современному человечеству энергией.

Сложно поверить, что приведённые описания этого удивительного аппарата были созданы тысячелетия назад.

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