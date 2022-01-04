Недавно 24-летняя жительница Лос-Анджелеса по имени Саммер Диаз стала жертвой ДТП. После этого она вдруг начала разговаривать с различными иностранными акцентами. Как можно объяснить этот загадочный феномен?
Возвращаясь с работы, Саммер шла через дорогу к своему автомобилю, когда её сбил внедорожник. Девушка попала в больницу с многочисленными повреждениями, среди которых были перелом тазобедренной кости и черепно-мозговая травма. Врачам пришлось ввести её в искусственную кому. Близкие не могли навещать Саммер из-за ограничений, связанных с пандемией.
Через две недели пострадавшая пришла в себя. Поначалу она не могла говорить и ничего не помнила о том, что с ней случилось. Постепенно речь стала восстанавливаться, но девушка заметила, что её голос изменился. Позднее с ней начал работать специалист по восстановлению речевой функции. Но в процессе реабилитации произношение Саммер становилось всё более странным.
"Сначала у меня был британский акцент, похожий на речь моего возлюбленного, — рассказывает она. — В какой-то момент появился французский, а затем — русский".
Последний вариант акцента оказался новозеландским. При этом Саммер утверждает, что никогда не была в Новой Зеландии и не общалась с выходцами оттуда.
Из больницы Диаз выпустили месяц спустя после того как она туда попала. К сожалению, последствия травм превратили её в инвалида.
"Я часто чувствую себя уставшей, — говорит она. — Я не могу подолгу работать и не могу выполнять простые ежедневные действия. Мне приходится пользоваться тростью, когда у меня болит нога, и инвалидным креслом — при путешествиях на дальние расстояния".
Девушке пришлось нанять помощницу, так как сама она не справляется с домашними обязанностями.
Новозеландское произношение пока никуда не ушло. Ранее Саммер Диаз получила учёную степень в области психологии, и она знает, что существует такое понятие, как синдром иностранного акцента. Чаще всего он проявляется в результате черепно-мозговых травм, как у неё.
Кстати, какое-то время назад СМИ сообщили о жителе деревни Айнтри, графство Мерсисайд (Англия). Мужчина в течение 11 недель болел коронавирусом, который дал осложнения на мозг. В итоге у него начался бред: например, он заявлял, что хочет сбежать и стать молочником. Также он заговорил с шотландским акцентом.
Бывают и случаи, когда люди в результате поражений мозга (например, при психических расстройствах) начинают разговаривать на незнакомых им прежде языках. Это явление называют "глоссолалией".
Если возникновение акцента ещё можно объяснить активизацией определённых зон мозга и подавлением других, то феномен, когда человек вдруг принимается говорить не просто с акцентом, а на языке, который вовсе ему не знаком, кажется чудом. Однако не стоит торопиться с выводами.
Специалисты считают, что тут дело может быть в генетической или родовой памяти. При расследовании таких случаев обычно выясняется, что-либо больной когда-то слышал данный язык (например, в раннем детстве), но забыл, либо среди его предков были носители этого языка. Как видите, многие аспекты нашей мозговой деятельности пока исследованы плохо…
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