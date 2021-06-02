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Павел Деревянко объяснил, почему не хочет сниматься в Голливуде

Шоу-бизнес

Один из самых востребованных артистов отечественного кинематографа Павел Деревянко вспомнил о своём неудачном опыте работы на "Фабрике грёз".

Павел Деревянко объяснил, почему не хочет сниматься в Голливуде

Несколько лет назад актёр снимался в картине "Кровавая леди Батори". Продюсировал фильм Хейден Кристенсер.

Актёр признался, что приглашение стать участником проекта Голливуда его очень обрадовало. Он хотел воспользоваться съёмками за границей, чтобы подучить английский язык.

Общение с носителями иностранного языка, однако не помогло ему подтянуть языковые знания, так как зарубежные коллеги слишком бегло говорили на родном языке, не оставляя Деревянко шансов понять что-либо из произнесённого.

Павел очень страдал от того, что не может преодолеть свой акцент.

После этого негативного опыта Павел решил для себя, что будет реализовывать своё актёрскоё дарование на родине. Только произнося текст на русском языке, Деревянко, по его признанию, может полностью раскрыться.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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