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Автор Дмитрий Соколов

Где в Москве обитает призрак Анны Монс — любовницы Петра I

Непознанное

В каждом мегаполисе мира существуют свои городские привидения. Москва — не исключение. По словам жителей Лефортово, по ночам они периодически слышат человеческие голоса и ржание коней, доносящиеся из-за забора заброшенного особняка XVII века в Старокирочном переулке. Когда-то старинное здание принадлежало любовнице Петра IАнне Монс, которая в наши дни, став призраком, никак не хочет покидать свои бывшие апартаменты.

 

Гнездо разврата

Среди историков на протяжении нескольких десятилетий не утихают споры о том, кто на самом владел домом по адресу: Старокирочный переулок, дом 6. Считается, что исторически здание принадлежало фаворитке Петра I Анне Монс. Данную версию подтверждают архивные документы, свидетельствующие, что неподалёку от особняка Анны Монс располагались костёл и кирха. Действительно, в Старокирочном переулке когда-то находились два католических храма, а на соседней улице возвышался Лефортовский дворец, построенный на деньги Петра I для друга и собутыльника Франца Лефорта. Именно этот человек на одном из балов познакомил юного царя со своей бывшей возлюбленной — немкой Анной Монс.

При этом москвичи никогда не любили Немецкую слободу, считая её гнездом пьянства и разврата. В годы юности царя Немецкая слобода являлась "городом в городе", в которой жили исключительно иностранцы. В Москве им были не рады. В 1643 году несколько священников обратились к царю Михаилу Фёдоровичу с челобитной, в которой подчёркивалось, что иноземцы развращают москвичей, открывая питейные заведения, запрещённые во всем остальном городе. В обличительной записке авторы просили, чтобы государь "велел бы с тех домов немец сослать", так как "всякое осквернение русским людем от тех немцев бывает".

Как в воду глядели. Одной из главных жертв растления молодёжи в Немецкой слободе стал молодой царь Пётр Алексеевич Романов. Именно здесь будущий император впервые познакомился со свободолюбивым и греховным укладом жизни западного мира, пристрастившись к пьянству и разврату.

Немецкая пассия для русского царя

Пётр Первый
Пётр Первый

Сегодня ни один историк не даст ответа, как могла сложиться история страны, если бы Франц Лефорт не познакомил Петра I с Анной Монс. Стараясь находиться в тени царя, эта хрупкая женщина играла большую роль при российском дворе XVII века. Семья Анны Монс имела немецкое происхождение, перебравшись в Россию из городка Минден. В Москве семья любовницы Петра I вела крупную винную торговлю и содержала частную гостиницу.

Биографы Анны Монс отмечают, что её мать была хороша собой, но обладала одним серьёзным недостатком — безудержной тягой к роскошной жизни любой ценой. Потакая своим страстям, женщина решила, что ей необходимо выгодно выдать своих дочерей замуж. Роман Анны с юным царём полностью соответствовал планам женщины. Впрочем, в Анну Монс нельзя было не влюбиться с первого взгляда. Молодая немка была красива, стройна, аккуратна и умна. При этом девушка имела весёлый нрав, была изобретательна в любовных утехах и выгодно отличалась от толстой и неуклюжей первой жены царя — Евдокии Лопухиной.

Игра в одни ворота

 

Знакомство Петра I с Анной Монс произошло в 1691 году, когда девушке едва исполнилось девятнадцать лет. Она никогда ни на что не жаловалась, а в её озорных глазах неизменно тлел огонь безудержной страсти. В каком бы расположении духа ни находился царь, фаворитка всегда могла его развеселить. Пётр I так сильно любил Анну Монс, что регулярно преподносил ей дорогие подарки, а однажды презентовал собственный портрет, усыпанный крупными бриллиантами.

Но ничто в мире не может продолжаться вечно. Охладела и любовь царя к Анне Монс. После отъезда Петра I в Великое Посольство в 1697 году за полтора года девушка не получила ни одного письма. Разозлившись, она завязала бурный роман с саксонским посланником Кенигсеком. Однако после возвращения Петра I в Россию его роман с Анной Монс вспыхнул с новой силой.

О любовнике своей возлюбленной царь узнал только пять лет спустя, когда Кенигсек имел неосторожность утонуть в Неве. Разбирая его бумаги, следователи нашли несколько любовных писем, адресованных Анне Монс. Пётр I был в бешенстве, однако его любовь к Анне оказалась настолько велика, что ветреница отделалась домашним арестом и конфискацией имущества.

Выйдя на свободу, Анна Монс назло Петру I вышла замуж. Её избранником стал престарелый прусский посланник Кайзерлинг. Данный шаг своенравной фаворитки оказался последней каплей для Петра I. Царь, как утверждают историки, узнав о решении Анны, приехал к своей фаворитке с предложением забыть недавние обиды и выйти за него замуж. Однако гордая девушка наотрез отказалась. Хлопнув дверью, царь ушёл.

Умерла Анна Монс в августе 1714 года в возрасте всего 39 лет. Всё свое состояние — почти шесть тысяч рублей, громадные по тем временам деньги, женщина оставила своему последнему любовнику, которого фактически сама и содержала — шведскому пленному капитану Карлу-Иоганну фон Миллеру. Поговаривали, что женщину отравили, а в её особняке с тех пор по ночам видят свет, фигуру дамы в старинном платье и ржание коней, запряжённых в старинную карету. Затем видение исчезает.

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Редактор: Людмила Черткова
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