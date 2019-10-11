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Автор Игорь Буккер

Пещерные люди изобрели "холодильник"

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Находящаяся в 12 километрах к востоку от Тель-Авива пещера Кесем неоднократно преподносила сюрпризы археологам. В известном с октября 2000 года археологическом памятнике обнаружены следы регулярного использования огня и самые ранние останки человека разумного. Недавно израильские и испанские археологи с удивлением узнали, как доисторические люди умели длительное время хранить продукты питания.

После того, как около 400 тысяч лет назад пещерные люди истребили последних слонов Леванта, они больше включали мозги, чем трудились мускулами. После 360-градусного анализа порезов на копытах оленей, выкопанных из израильской пещеры, новое исследование Тель-Авивского университета обнаружило то, что, как говорят исследователи, является первым доказательством сохранения продуктов питания.

В журнале Science Access опубликованы результаты исследования о том, как жившие в пещере, ныне называемой Кесем, хомо сапиенс сумели сохранять костный мозг в костях оленей. В ходе неоднократного повторения эксперимента ученые обнаружили, что применяемый доисторическими людьми эпохи раннего палеолита метод защищает ценную жировую прослойку от бактерий на протяжении целых девяти недель.

Как полагает профессор Тель-Авивского университета Ави Гофер (Avi Gopher), впервые в исследовании показано, что обитавшие в пещере Кесем в период от 420 000 до 200 000 лет назад доисторические люди были достаточно разумными и талантливыми существами, чтобы знать, как можно при определенных условиях сохранить кости животных.

Поскольку костный мозг представлял собой важный источник питания, считают ученые, он долгое время фигурировал в доисторической диете, но до сих пор мы располагали указаниями на немедленное потребление костного мозга после удаления с костей мягких тканей. В пещере Кесем впервые обнаружены доказательства длительного хранения костного мозга для последующего его потребления.

Новое исследование позволяет развеять распространенное мнение о том, что люди эпохи палеолита были исключительно охотниками-собирателями. На самом деле, используя только технологии каменного века, они могли планировать более-менее сносное существование в будущем.

Из-за отсутствия оберточного материала и алюминиевой фольги костный мозг хранился в оленьих костях, которые были «обернуты» в шкуры животных. Исследователи обнаружили, что сохранность кости вместе с кожей в течение нескольких недель позволяла людям эпохи палеолита разломать кость тогда, когда в этом была необходимость, чтобы съесть питательный костный мозг.

Для постановки своих экспериментов исследователи использовали отловленных в испанском национальном заповеднике Бумур взрослых особей благородных оленей (Cervus elaphus). Егеря отделили метаподиальные кости, длинные кости от передних и задних конечностей. Как сказано в исследовании, «подобная процедура распространена среди смотрителей заповедников при проведении весенних и зимних проверок популяции для подготовки туш; метаподиальные кости систематически выбрасывают, поскольку они не содержат мяса».

 

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