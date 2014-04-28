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Автор Ирина Шлионская

Совпадения - случайность или знаки судьбы?

Непознанное

Какова вероятность, что вы встретите кого-то, родившегося в один день с вами? Суеверные люди видят в подобных вещах мистические знамения, а материалисты объясняют их простым совпадением. А такое ли уж оно простое? Доктор Бернард Д. Бейтман, профессор психиатрии в Виргинском университете, в последнее время занимается научным анализом совпадений.

Совпадения - случайность или знаки судьбы?

История изучения феномена совпадений

Собственно, феномен совпадений пытались изучать и до Бейтмана. Так, основатель отдела статистики Гарвардского университета Фредерик Мостеллер и его коллега Перси Диаконис попробовали вычислить вероятность того, что у нескольких посторонних друг другу людей, собравшихся вместе, дни рождения придутся на один день.

Как известно, в году бывает 365 или 366 дней. То есть, по идее, для того, чтобы в компании точно оказалось хотя бы двое именинников, число присутствующих должно превышать 366. Тем не менее, ученые выяснили, что в компании из 18 человек шансы на то, что хотя бы трое из них появились на свет в один день, составляют 50 на 50, в компании из 88 человек хотя бы двое будут иметь одинаковую дату рождения, а в компании из 187 человек даты рождения должны совпадать не менее чем у четырех участников…

В лотерею люди также выигрывают гораздо чаще, чем можно предполагать. Так, Мэри Волленс из Торонто (Канада) в сентябре 2006 года дважды стала победительницей, вписав в лотерейный билет цифры, увиденные ею во сне. В сентябре 2013 года Диане и Керри Кэрмайклу из Аризоны второй раз достался крупный выигрыш в лотерею: впервые они сорвали джек-пот в 1995-м. Новый выигрыш пришелся очень кстати, поскольку деньги от предыдущего как раз заканчивались.

Случай совпадения, который лег в основу исследования

Куда сложнее объяснить случай с женщиной, которая испытывала насилие со стороны своего мужа. Однажды, когда она собиралась на очередную встречу с мужем, который каждый раз просил у нее прощения, из-за чего она никак не могла с ним расстаться, ей позвонила незнакомка, которая ошиблась номером. Женщины разговорились, и выяснилось, что та, которая позвонила, тоже страдала из-за агрессии своего сожителя… Первая дама восприняла это как знак — ей не следует больше прощать мужа. Встретившись с ним, она сообщила ему о расставании…

В своем докладе доктор Бейтман проанализировал этот случай, обратившись к мнению различных специалистов. Одни заявили, что данный телефонный звонок не выходит за рамки статистической вероятности. Другие — что женщина придала такое большое значение разговору с незнакомкой, поскольку принадлежит к числу людей, которые во всем склонны видеть знаки судьбы. Третьи — что совпадение не могло быть случайным и было связано с провидением…

Совпадения имеют скрытые причины

Бейтман полагает, что объявлять совпадения не более чем случайностью — "это признать, что они изначально не имеют значения или большой важности. Без соответствующих доказательств такие заявления едва ли можно считать научными".

"Большое число совпадений возникает из-за скрытых причин, которые так и не удается обнаружить, — считает Бейтман. — Случайность — это не объяснение, а просто констатация произошедшего".

Так, известен случай, когда братья-близнецы были разлучены еще в детстве. Их усыновили разные семьи, которые не были знакомы друг с другом. Интересно, что в обоих случаях приемные родители назвали мальчиков Джеймсами. Когда оба Джеймса выросли, то пошли работать в правоохранительные органы. У обоих было по два брака, причем первых жен звали Линда, вторых — Бетти. Оба дали своим сыновьям имя Джеймс Алан…

Недавно 29-летняя жительница штата Иллинойс Сара Санаган погибла в ДТП на том же месте, где 18-ю годами ранее погибла ее родная сестра-близнец. В ночь на 26 мая 1996 года 11-летняя Кэри вместе с друзьями сбежала из дому. На дороге компанию детей сбил проезжавший мимо пикап. Выжил лишь один мальчик, получивший серьезные травмы…

В марте 2014 года автомобиль выросшей сестры Кэри Сары столкнулся с грузовиком. Она получила травму головы, которая и стала причиной смерти. Водитель грузовика отделался легкими повреждениями. Случилось это всего лишь в нескольких сотнях метров от того места, где нашла свой конец Кэри…

Возможно, генетика или астрологические предпосылки подталкивают нас к той или иной модели поведения. Поэтому в данной ситуации можно говорить не о совпадениях, а о каких-то неизвестных науке факторах, влияющих на судьбу.

Также, по мнению Бейтмана, важно, каким образом мы воспринимаем факт совпадений:

"Чтобы увидеть совпадение, важны мысли человека, мыслительные образы и эмоции при наблюдении за происходящими событиями. Некоторые люди склонны замечать совпадения, такая способность выражена в различной степени у разных людей".

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