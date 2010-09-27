Снежные люди разворовывают сибирские деревни

Лесные пожары, причиной которых стала аномальная жара, обрушившаяся на Россию летом 2010 года, сильно попортили жизнь не только обычным людям, но и снежным.

Об этом сообщил главный специалист Центра Гоминологии (общественной организации, занимающейся поиском снежных людей) Игорь Бурцев после того, как вернулся из двухдневной экспедиции из горной Шории (Алтай). По его словам, пожары заставили всех представителей снежного племени массово мигрировать в Кузбасс, где они уже успели распугать медведей и утащить немало домашних животных у местных жителей.

Бурцев считает, что сейчас популяция снежных людей на Алтае насчитывает не менее 30 особей. Лесные пожары, наделавшие много бед в горной Шории, вынудили большинство из них сменить место жительства. При этом исследователь приводит доказательства в виде фотографий отпечатков следов и рассказов местных жителей, которые, судя по всему, этим летом встречали йети чуть ли не по несколько раз на дню.

Но как можно делать столь глобальные выводы по результатам двухдневной экспедиции? Мои знакомые, занимаясь миграциями более изученного алтайского снежного барса, отслеживали его перемещение в течение двух месяцев. А ведь здесь речь идет о существе, про образ жизни которого ученым до сих пор ничего не известно.

К тому же метод исследования, базирующийся в основном на опросе местных жителей, вряд ли можно считать достоверным с научной точки зрения. У меня был подобный опыт в одной из экспедиций. Я работал в группе, занимавшейся учетом певчих птиц. Желая проверить, насколько достоверны рассказы местных жителей о различных пернатых, обитающих на исследуемой территории, мы решили провести один необычный эксперимент.

Для этого группа в течение нескольких дней показывала местным жителям фотографии тропических малоизвестных птиц, вероятность встречи которых на русском Севере была равна нулю, и спрашивали их, видели они когда-нибудь это существо в данной местности или нет? Результаты нас удивили — все опрашиваемые ответили положительно и даже указали место, где, по их мнению, данные птицы встречаются в большом количестве. Комментарии, как говорится, излишни.

Что касается более вещественных доказательств, таких, например, как отпечатки следов, то здесь исследователей подстерегает множество "сюрпризов". Например, следы того же снежного барса при определенных условиях могут походить на следы крупных босых ступней человека. Происходит это от того, что снежный барс часто ходит, ставя лапы по одной линии, из-за чего его следы частично перекрываются. В результате два таких перекрывающихся следа внешне выглядят как один след большой ноги.

Итак, очередная экспедиция, направленная на поиски йети, никаких достоверных результатов не принесла. Возникает вопрос — почему же люди до сих пор занимаются поисками этого таинственного существа? На него сложно дать однозначный ответ, тем более если учесть, что его история уходит своими корнями в глубокое прошлое.

В Европе впервые о снежном человеке упоминает римский историк Плутарх. Согласно его сообщению, в I веке до нашей эры время имел место случай поимки сатира солдатами полководца Суллы. Примерно тогда же другой историк, Сыма Цянь, говорил о том, что китайские военнослужащие видели огромную белую человекоподобную обезьяну.

Если проанализировать все встречи со снежным человеком, случившиеся за последние две тысячи лет, то можно составить его полный анатомический и психологический портрет. Это существо, покрытое шерстью (цвет которой варьирует от снежно-белого, до иссиня-черного), ходит на двух ногах. Рост — от 1,5 до 2,5 метров (в Шории, судя по слухам, живут именно гиганты). Живет он обычно один, хотя иногда находили семейные группы. Разговаривать и изготовлять орудия труда, судя по всему, не умеет, но китайские "очевидцы" утверждают, что их йе жень (так называют это существо в Поднебесной) может плести корзины (интересно, зачем они ему?).

Живет снежный человек в Северной Америке, Центральной и Восточной Азии, Сибири и Тропической Африке, причем исключительно в местах, самых непривлекательных с точки зрения всех известных обезьян — высоко в горах (почти на границе ледников), таежных лесах и в полупустынях. Интересной особенностью данного существа является способность моментально исчезать, почувствовав за собой "хвост", но следы он почему-то до сих пор прятать не научился (а ведь это умеет делать любой хищник!). Человека разумного йети иногда избегает, а иногда создает с ним семью, причем появившихся детей обычно забирает себе.

Еще одной особенностью снежного человека является его удивительная способность бесследно исчезать после смерти. До сих пор ни один из зоологических музеев мира не может похвастаться тем, что имеет в своей коллекции останки йети. Никаких захоронений, сделанных этим существом, ученые тоже пока не обнаружили(аведьзахоронения древних людей находят постоянно).

Долгое время одним из наиболее убедительных доказательств считался короткий фильм, снятый Роджером Паттерсоном и Бобом Гимлином в 1967 году в Северной Калифорнии. На пленке, как утверждалось, была запечатлена самка снежного человека, которая весь фильм куда-то бежит трусцой.

Однако в 2002 году, после смерти ученого Рэя Уоллеса, для которого и была сделана эта съемка, появились свидетельства его родственников и знакомых, рассказавших (впрочем, без предъявления каких-либо вещественных доказательств), что вся история с "американским йети" была от начала и до конца сфальсифицирована. Например, сорокасантиметровые "следы йети" делались для фильма искусственно, а киносъемка представляет собой постановочный эпизод с человеком в специально сшитом костюме обезьяны.

Кроме данного фильма, у тех, кто занимается поисками снежного человека, имеется несколько десятков фотоснимков весьма плохого качества, на которых изображено волосатое существо огромных размеров. А также слепки и фотографии гигантских следов и несколько волос неизвестной науке, по мнению экспертов, обезьяны, причем ее родство с человекообразными приматами представляется им весьма сомнительным.

Все эти "доказательства" ничего не доказывают. Но дело даже не в них, а, скорее всего, в том, что искатели снежного человека плохо учили в школе основы экологии. Если бы они хорошо знали эту науку, то первым делом задали бы себе вопрос — чем питается йети? Можно рассмотреть все возможные варианты его питания на примере "шорского" снежного человека.

Итак, снежный человек может являться хищником, падальщиком или растительноядным. Первый вариант представляется самым невероятным. Каким образом существо, рост которого составляет около двух метров и у которого к тому же нет когтей и мощных клыков, может в одиночку убить кабана или лося? Ведь с этими животными и стая волков не всегда может справиться (других же объектов, способных утолить аппетит этого гиганта, в Шории просто нет).

Поскольку йети — существо одиночное, то групповых охот он явно не устраивает. Оружия у него, скорее всего, тоже нет — иначе эти орудия труда давно были бы найдены антропологами. Так что версию о том, что он хищник, скорее всего, следует отбросить.

Но может быть йети, подобно нашим предкам, является падальщиком? Тогда возникает вопрос — а за кем он подбирает добычу? Волки, рысь и снежный барс съедают свой "обед" практически целиком, здесь и подбирать-то нечего. Медведь же активно хищничает только весной и в начале лета, потом этот зверь переходит на вегетарианскую диету. Так что и за ним йети не может подбирать остатки круглый год.

Остается лишь растительноядный вариант. Он, кстати, первым приходит на ум биологу, поскольку среди человекообразных обезьян именно вегетарианцы и достигают огромных размеров (вспомнить хотя бы гориллу, а также вымерших гигантопитеков или близкого родственника людей Australopithecus robustus). Но здесь опять возникает одна сложность — чем йети питается зимой, когда на Алтае фрукты и овощи даже в магазинах не всегда найти удается?

Может быть, он, подобно медведю, впадает в зимнюю спячку? Но кого же тогда видят зимой местные жители (ведь йети встречается людям чаще всего в холодный период)? И почему тогда они обвиняют его в краже домашнего скота, а не в разорении огородов?

Из всего этого следует вполне логичный для зоолога вывод — снежного человека, скорее всего, в Шории не существует, поскольку там ему просто нечем питаться. Впрочем, если мы также проанализируем "пищевую базу" йети из других регионов, то результат будет тот же самый. Что же стоит за всеми слухами?

На самом деле, много чего. И желание привлечь в глухие уголки нашей планеты туристов и инвестиции, и попытка местных жителей утереть нос "городским умникам" (вспомните историю про тропических птиц на русском Севере), и… обычный страх человека перед дикой природой.

Кстати, заметьте, что снежного человека чаще всего видят в горах, труднопроходимых лесах и полупустынях — а ведь именно этих мест люди больше всего и боятся. Да и галлюцинации там случаются чаще, чем в других районах нашей планеты. Именно страх перед тем, что неизведанно и непонятно принял когда-то форму громадного волосатого человекоподобного существа, которого ныне мы знаем под именами йети, йе женя, бигфута, сасквоча (а раньше его звали троллем, йотуном, огром или просто великаном).

Так что жители Кузбасса могут не волноваться по поводу миграции снежных людей в их регион. Поскольку она, скорее всего, происходит лишь в воображении охотников за йети…

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