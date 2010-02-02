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Автор Вячеслав Локацкий

Птицы - потомки динозавров?

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Какое у нас представление о динозаврах? Это травоядные или хищники на двух нижних конечностях с укороченными верхними. Но недавно китайские палеонтологи обнаружили у некоторых видов гигантских ящеров... примитивное оперение! О значении их открытия "Правде.Ру" рассказал заместитель директора по науке Палеонтологического института РАН Сергей Рожнов.

Фото: AP

Эволюция в биологии доказывает необратимое историческое развитие живой природы. Каковы же ее характерные черты? Прежде всего, преемственность. С момента возникновения жизни новое появляется в живой природе не на пустом месте, не из ничего, а из старого.

Не менее характерная черта эволюции — усложнение и совершенствование структур организмов от одной геологической эпохи к другой. Людей и первые примитивные микроорганизмы, возникшие около 4 млрд лет назад, связывает непрерывная цепочка поколений.

Одной из основных особенностей эволюционного процесса является закон целесообразности. Все организмы, населяющие Землю, приспособлены к условиям, в которых они существуют.

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Так, австралийские ученые предполагают, что обилие еды и недостаток хищников в окружающей среде после их массового вымирания 65 млн лет назад привели к тому, что некоторые виды птиц, ранее неплохо летавшие, в результате эволюции набрали вес и стали ходить по земле. Возможно, страусы эму растолстели и перестали взмывать в небо после вымирания хищников, которые на них охотились.

Исследуя останки давно вымерших животных, ученым приходится искать ответы на новые, порой совершенно неожиданные вопросы. Например, нельзя исключить полностью факт, что динозавры — родственники птиц.

Как показали исследования, проведенные китайскими учеными, у некоторых разновидностей динозавров присутствует примитивное оперение. Сделать открытие помогло углубленное изучение старой находки (1990 год) — хорошо сохранившихся, окаменелых останков Археоптерикса.

Кстати, в период с 1990 по 2000 годы было найдено много окаменелых останков "пернатых динозавров", что сопутствовало развитию исследований этого удивительного явления.

По мнению палеонтологов, если исходить из того, что похожие животные должны были произойти от общего предка, то можно составить родословную всего животного царства. Постепенно накапливающиеся в организмах малозаметные изменения спустя миллионы лет приводили к возникновению совершенно новых видов.

Фото: AP

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Исследования китайских ученых указывают на то, что примитивный вариант оперения появился у динозавров более 200 миллионов лет назад. Палеонтологи изучали ранее неизвестный вид ящеров, который был назван Tianyulong confuciusi.

Уже известны около дюжины видов динозавров с оперением. Все они были хищниками, передвигающимися на двух ногах. Многие были найдены в районе ранних меловых формаций Yixian в Китае.

После продолжительной и кропотливой работы, ученые пришли к выводу: наличие перьевого покрова у Tianyulong confuciusi указывает на его существование у древних динозавров еще до разделения их на птиц и ящеров, которое произошло 250-200 миллионов лет назад.

Так же исследователи не исключают гипотезу, что оперение могло возникнуть вследствие параллельной эволюции. То есть перья у различных видов динозавров появились независимо друг от друга, а вовсе не от общего пернатого предка.

Иммунологический тест, которому подверглись ископаемые останки одного из найденных экземпляров — динозавра Shuvuuia, дал положительный результат на наличие бета-кератина (не путать с провитамином бета-каротином!). Этот протеин, содержащийся в оперенье современных пернатых, впоследствии был обнаружен и у других видов динозавров.

Также образцы "пернатых" ящеров были найдены в провинции Ляонин в Китае. Эта территория была не раз похоронена под лавой и пылью вулкана, который существовал в районе нынешней Монголии 124 миллиона лет назад, что и сделало это место лучшим хранилищем для окаменелых останков и их сохранности. Пепел сберег большинство живых организмов, которые были под ним захоронены.

Своей точкой зрения с "Правдой.Ру" поделился заместитель директора по науке Палеонтологического института РАН Сергей Рожнов. "Пернатых динозавров уже давно находили. Но до крупнейшей находки, недавно в Китае, никто не придавал этому особого значения.

Дальнейшие исследования помогут получить более ясную картину того, что послужило причиной подобного явления, — добавил ученый. — Возможно, оно поможет пролить свет на некоторые важные моменты эволюции".

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