Динозавры вымерли не из-за астероида

Согласно новым данным, столкновение астероида с Землей на полуострове Юкатан в Мексике, которое называют причиной вымирания динозавров, произошло задолго до гибели гигантских животных и не может быть единственной причиной исчезновения представителей доисторической фауны.
Исследователи, опубликовавшие результаты своей работы в журнале "Просидингс" Национальной академии наук США, поддерживают альтернативную теорию, согласно которой гибель динозавров и других форм жизни стали результатом серии катастроф, изменивших климат на Земле.
Большинство ученых уверены, что астероид упал на Землю в районе современной Мексики 65 миллионов лет назад, и именно это событие стало финалом эпохи царствования динозавров.
Однако некоторые выступают против этой теории, говоря о том, что огромные вулканические извержения вместе с глобальным потеплением и целой серией столкновений астероидов с Землей привели к гибели динозавров и большинства других форм жизни на планете.
Сейчас профессор Герта Келлер из Принстонского университета говорит о том, что ей окончательно удалось опровергнуть идею, согласно которой динозавров погубил один-единственный астероид.
"В течение двадцати лет как о доказанном факте говорили о том, что столкновение астероида с Землей на рубеже третичного и мелового периода стало причиной гибели динозавров. Однако сейчас мы утверждаем, что у нас есть очень веские доказательства, что все было не так, а сценарий тех событий был намного сложнее", - говорит профессор Келлер.
Доказательством послужил анализ пород, взятых в центральной части кратера, образовавшегося в результате этого столкновения на полуострове Юкатан.
Первые исследования образцов породы, проведенные командой профессора Келлер, говорят о том, что столкновение произошло за 300 тысяч лет до начала вымирания динозавров.
И, скорее всего, эта катастрофа стала последним эпизодом в цепи событий, которые привели к потеплению Земли и гибели многих представителей флоры и фауны того периода.
Однако не все согласны с этой гипотезой. Другая группа ученых намерена опубликовать результаты исследований образцов породы юкатанского кратера, которые противоречат выводам команды Герты Келлер.
Вопрос о том, что погубило динозавров, широко обсуждается в последние 10 лет - и скорее всего дебаты завершатся еще не скоро.
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