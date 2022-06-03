Стилист объяснил, как скрыть полноту правильным выбором одежды

Можно сколько угодно давать советы о том, как похудеть, но, всё же, количество полных среди нас не уменьшается. Тем не менее, можно сделать так, чтобы лишний вес не бросался в глаза. Стилист Ольга Теплякова рассказала о типичных ошибках в гардеробе, аксессуарах, подчеркивающих полноту, и о том, как это исправить.

Отсутствие вертикальных линий

Вертикальный силуэт всегда стройнит, а горизонтальные линии, напротив, визуально увеличивают фигуру. Теплякова советует отдавать предпочтение жакетам прямого кроя или платьям с запахом.

Также нужно выбирать вещи не в клетку, а в полоску. Только полосы должны быть вертикальными, а не горизонтальными. Это могут быть полосатые брюки, блузка или даже целый костюм.

Многие обладательницы пышных форм стараются скрывать их под широкой одеждой. Но стилисты всё же советуют обозначать талию с помощью пояса или, если позволяет фасон, заправлять верх (блузку или футболку) в брюки. Это визуально "расчленит" фигуру, придаст ей форму.

Драпировка проблемных мест

Лучше выбирать одежду из плотной ткани: она позволит прикрыть все проблемные места. А вот от складок, оборок, рюшей и прочих излишеств необходимо отказаться — они добавляют визуальный объем.

Создание акцента на определенной части тела

Если вы хотите подчеркнуть те части тела, которые выглядят наиболее презентабельно, выбирайте наряды с асимметричными вырезами и блестящими деталями на нужных местах. Но на проблемных участках никаких принтов, стразов и прочих украшений быть не должно.

Неудачная цветовая гамма

Теплякова не рекомендует полным дамам сочетать в одежде разные цвета — это визуально увеличивает образ.

"Идеальный совет для стройности девушек любого веса и размера — монохромный комплект, — говорит стилист. — Приобретите брючный костюм вашего оттенка с футболкой или топом в этом же цвете или однотонное платье-рубашку".

Существует мнение, что полным надо носить чёрное, так как этот цвет визуально сужает фигуру. Но многое зависит и от модели. Так, бесформенный чёрный балахон или, напротив, чересчур облегающее чёрное платье могут только подчеркнуть ваши изъяны. Стилисты обычно советуют прямой крой. Хорошо скрывает недостатки чёрный жакет или туника, но не огромных размеров.

Кстати, толстушкам могут вполне идти и другие цвета, кроме чёрного, — бордовый, фиолетовый, сиреневый, синий. Противопоказаны красный, жёлтый, оранжевый, ярко-зелёный.

Категорическим табу является одежда в цветочек — она полнит практически всех, даже тех, кто не страдает лишним весом.

Аксессуары не того размера

Желая выглядеть изящно, полноватые женщины часто выбирают аксессуары малого размера. Например, крохотные серёжки, мелкие бусы, маленькие сумочки. Но вместо того, чтобы придать облику элегантности, они дают обратный эффект: на фоне миниатюрных аксессуаров дама смотрится "бегемотихой".

Необходимо обращать внимание на пропорции. Полной женщине подойдут большие, массивные сумки и украшения. В сочетании с ними ваши габариты будут смотреться гармонично.

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