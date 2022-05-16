Парфюмер: современные модные духи пахнут инфантильностью

Какие ароматы будут в моде в 2022 году, как инфантильность современного общества влияет на создаваемые парфюмерами ароматы, в чём принципиальное отличие сладких духов 1990-х от сладких духов 2020-х годов и что делать тем, кто не любит фруктовые ароматы, рассказала парфюмер лаборатории персональных ароматов "Проект Парфюмер" Анна Агурина.

— Анна, какие тенденции в парфюме ждут нас в 2022 году?

— В 90-е в моду вошли два тренда, которые длятся до сих пор, — это цветы и фрукты. Я очень жду, когда они перестанут быть популярными и можно будет сделать что-то другое.

Цветы — это классика. А вот фруктов до 90-х особо не было. В 2000-х стали появляться не только фруктовые ароматы, но и "гурманские". То есть Guerlain, парфюмер французского короля, мог положить чуть-чуть ванили, бобов тонка, он создавал пудровый эффект, окутывающий сладостью. А сейчас аромат "Ла Ви Бель" ("Жизнь прекрасна") — это конфеты, где количество сахарных фруктовых нот увеличено в десять раз. В XX веке человеку даже в голову не приходило пахнуть, как:

булочка,

шоколадка,

кофе с молоком.

А сейчас это тренд. Это связано с тем, что общество сейчас инфантильное. Духи делаются для аудитории.

Аудитория действительно упрощается, поэтому если вы сравните композицию Samsara, которую делал Guerlain 40 лет назад, с тем, что сейчас, то вы увидите, что La Petite Robe Noire ("маленькое чёрное платье, которое пахнет вишней"), уступает по интеллектуальной наполненности.

Увеличивается количество сахара — не только в парфюмерии, но и в еде. Всё больше и больше сладкого, булочек. Раньше это было неприемлемо. Например, аромат Angel от Thierry Mugler в 90-х стал шоком, потому что в нём было столько карамели и сахарной ваты, которая упала на землю (так изначально придумал этот аромат Оливье Кресп). А то, что есть сейчас, — уже без земли, без какого-то образа, а просто десерты — один десерт на другой.

Если ты не хочешь быть в этом тренде, то имеет смысл рассмотреть нишевые духи. Нишевая парфюмерия отличается от люксовой не только ценой, а тем, что у неё дистрибуция меньше, такие духи поискать надо. В ней меньше фруктовых нот, потому что фрукты — это упрощение. А нишевая парфюмерия старается сохранить сложность композиции.