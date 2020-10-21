Само слово "пористость" не нуждается в трактовке, так как довольно точно отражает суть проблемы: такие волосы имеют открытые поры, которые образуются из-за неплотного прилегания друг к другу чешуек волос. А это, в свою очередь — результат нехватки водно-жировых прослоек, которые словно склеивают волосинки. И чем этих прослоек больше, тем здоровее, блестяще и ухоженнее вид шевелюры. В противном случае волосы теряют блеск и чем меньше смазки — тем пористее волосы.
Кстати, такие волосы из-за их характеристик часто называют еще и "пушистыми".
Качество кожи, волос, конечно же, определяется природой, наследственностью. И нередко водно-жировых прослоек может не хватать от рождения, но чаще всего к этому результату приводит частое окрашивание, а также механические и термические нагрузки и даже избыток солнца.
Кроме того, волосы, часто подвергаемые обычному мытью, также могут утрачивать "внутреннюю воду", превращаясь в безжизненные.
Блеск волос — это всегда несколько факторов: плотность прилегания чешуек, которые, словно зеркало, и отражают свет. Ну, и, конечно же, природная смазка волос, которая часто становится дефицитом по разным причинам.
Разумеется, волосы пытаются вернуть утраченное, в результате чего увеличивается работа сальных желез. Но чаще всего это выглядит довольно плачевно: корни излишне жирные, а длина как была, так и остается иссушенной.
Главное достоинство волос этого типа: они объемные, а их структура позволяет легко делать укладки.
На этом, собственно, все "плюсы" их заканчиваются и начинаются ежедневные проблемы.
Об отсутствии блеска и гладкости уже сказано, но их, в принципе, можно получить применяя специальные средства, которые содержат поверхностные пленки.
Но что касается сухости в целом, то уходовые средства победить ее полностью не способны и совершенно не имеет значения какой категории эти уходы "бюджет" или "люкс".
Кроме того, сухие волосы — это ломкие волосы, постоянно секущиеся концы.
Еще одна сложность, с которой, чаще всего сталкиваются парикмахеры — невозможность равномерной окраски. Обезвоженный волос прекрасно пропитывается красящим пигментом, но также быстро и избавляется от него: несколько "помывок" и от яркого окрашивания остаются лишь воспоминания. А если участки волос разной степени пористости, то и вовсе краска может лечь полосами-пятнами.
Так как же ухаживать за такими волосами, чтобы вернуть им "живость"?
И да, при такой структуре волос следует использовать и скраб для кожи головы, так как волосы, словно губка, впитывают в себя грязь, пот, пыль…
Читайте также:
Осенний волосопад: причины сезонного выпадения волос
Пивные маски для волос: польза и рецепты
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.