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Автор Анна Смирнова

Правила ухода за пористыми волосами

Само слово "пористость" не нуждается в трактовке, так как довольно точно отражает суть проблемы: такие волосы имеют открытые поры, которые образуются из-за неплотного прилегания друг к другу чешуек волос. А это, в свою очередь — результат нехватки водно-жировых прослоек, которые словно склеивают волосинки. И чем этих прослоек больше, тем здоровее, блестяще и ухоженнее вид шевелюры. В противном случае волосы теряют блеск и чем меньше смазки — тем пористее волосы.

КАК БОРОТЬСЯ С ПОРИСТЫМИ ВОЛОСАМИ | Уход за пористыми волосами

Кстати, такие волосы из-за их характеристик часто называют еще и "пушистыми".

Откуда растут ноги у проблемы волос

Качество кожи, волос, конечно же, определяется природой, наследственностью. И нередко водно-жировых прослоек может не хватать от рождения, но чаще всего к этому результату приводит частое окрашивание, а также механические и термические нагрузки и даже избыток солнца.

Кроме того, волосы, часто подвергаемые обычному мытью, также могут утрачивать "внутреннюю воду", превращаясь в безжизненные.

Блеск волос — это всегда несколько факторов: плотность прилегания чешуек, которые, словно зеркало, и отражают свет. Ну, и, конечно же, природная смазка волос, которая часто становится дефицитом по разным причинам.

Разумеется, волосы пытаются вернуть утраченное, в результате чего увеличивается работа сальных желез. Но чаще всего это выглядит довольно плачевно: корни излишне жирные, а длина как была, так и остается иссушенной.

Преимущества и недостатки

Главное достоинство волос этого типа: они объемные, а их структура позволяет легко делать укладки.

На этом, собственно, все "плюсы" их заканчиваются и начинаются ежедневные проблемы.

Об отсутствии блеска и гладкости уже сказано, но их, в принципе, можно получить применяя специальные средства, которые содержат поверхностные пленки.

Но что касается сухости в целом, то уходовые средства победить ее полностью не способны и совершенно не имеет значения какой категории эти уходы "бюджет" или "люкс".

Кроме того, сухие волосы — это ломкие волосы, постоянно секущиеся концы.

Еще одна сложность, с которой, чаще всего сталкиваются парикмахеры — невозможность равномерной окраски. Обезвоженный волос прекрасно пропитывается красящим пигментом, но также быстро и избавляется от него: несколько "помывок" и от яркого окрашивания остаются лишь воспоминания. А если участки волос разной степени пористости, то и вовсе краска может лечь полосами-пятнами.

Выход есть

Так как же ухаживать за такими волосами, чтобы вернуть им "живость"?

  • Во-первых — необходимо подобрать правильные средства для очищения — шампуни.

И да, при такой структуре волос следует использовать и скраб для кожи головы, так как волосы, словно губка, впитывают в себя грязь, пот, пыль…

  • Во-вторых — специальные маски, бальзамы, сыворотки и масла, если применять их систематически, способны помочь и избавить от сухости.
  • В-третьих — желательно не окрашивать волосы агрессивными средствами. Максимально, что можно себе позволить — тонирующие маски, которых сейчас продают великое множество.
  • В-четвертых — хорошую службу сослужит и массаж головы. Усиленное кровообращение оздоровит луковицы и, соответственно, волосы начнут расти лучше.
  • В-пятых — нужно отказаться от использования фенов, утюжков, плоек. Ну, или использовать их как можно реже. На помощь для укладки могут прийти бигуди (только не термо!)
  • В-шестых — пористые волосы — сухие, ломкие и легко путающиеся. Поэтому расчесывать их можно только очень бережно и осторожно — мягкой массажной щеткой.

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