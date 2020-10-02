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Автор Анна Смирнова

Осенний волосопад: причины сезонного выпадения волос

Смена сезонов сказывается на всем организме, и волосы — не исключение. Выпадение волос — проблема, которая наблюдается как у мужчин, так и у женщин. Такое явление усиливается в определенное время года. Разберемся, почему осенью выпадают волосы больше и как справиться с этим, весьма неприятным, "природным" явлением.

Осенний волосопад: причины сезонного выпадения волос

Жизнь в три фазы

Для начала базовый курс: диаметр луковицы волоса регулирует его густоту, толщину и текстуру. Клетки, которые беспрестанно делятся в фолликуле, как раз и формируют его. И, конечно же, чем более высока скорость их деления, тем лучше выглядят локоны. При этом волосы подчинены своим жизненным фазам, соответственно которым происходит их рост и выпадение.

Всего эксперты выделяют три фазы: анаген, катаген и телоген.

  • В первой фазе происходит самый длительный период жизни волоса: он длится 2-7 лет.

Из этого понятно, что большинство волос из нашей шевелюры постоянно находится в своей первой фазе.

  • Во время фазы катагена, которая довольно кратковременна, происходит следующее: рост волос прекращается, но выпадения еще нет. Как уже сказано, век фазы недолог: до 3-4 недель.
  • Затем наступает завершающая фаза — телоген. В это время происходит довольно активный волосопад, но вместе с этим и рост новых волос. Данная фаза длится порядка 3-х месяцев.

В случае нормального здорового жизненного цикла волос, процент их в первой фазе равен 85-90%, во второй — не более 1,5% и в третьей — до 15%.

Тем не менее, ряд факторов влияют на жизненный цикл, который претерпевает изменения.

Что посеешь, то и пожнешь

Диапазон основных причин "сбоя" довольно велик:

  • стрессы,
  • нарушение гормонального баланса,
  • прием медикаментов,
  • неправильный уход за шевелюрой,
  • дефициты питательных веществ (особенно при диетах),
  • проблемы со здоровьем,
  • экология,
  • возрастные особенности
  • и, та самая сезонность.

При стечении ряда факторов в фазе анагена процент волос может опуститься до 80%, а фаза телогена составит больше 20%. Это и есть то самое пресловутое выпадение волос.

Основной причиной его является ослабление волосяной структуры.

Также к осеннему выпадению волос часто причастны ультрафиолет, которым волосы обильно "напитались" в летний сезон, сухой и горячий воздух, морские соли, хлорированная вода бассейнов, диеты. Такое явление сродни опаданию листьев с деревьев. Утрачивая листву, деревья проходят обновление.

Начать изнутри

Эксперты-трихологи советуют не игнорировать уход за волосами в любой период, тогда осень не придется встречать, грустно пересчитывая волосинки на расческе или рассматривая в зеркало, какие тусклыми и ломкими они стали.

Борьбу с выпадением волос, лучше начинать изнутри: сдать анализы, чтобы выяснить нехватку микроэлементов и витаминов в организме. Качество волос — отражение работы организма в целом.

За здоровье волос и кожи очень часто отвечают:

  • витамин D,
  • группа витаминов В,
  • йод,
  • феритин,
  • Омега — 3-6-9.

Кроме того, следует учитывать, что наши волосы представляют собой белок и в случае его нехватки качество их будет слабым.

Также важный фактор — кожа головы. Это, своего рода "поле", из которого и вырастет "урожай". А каким он будет — ваша забота. Поэтому старайтесь держать ее здоровой и увлажненной.

Как остановить осеннее выпадение 

Чтобы решить проблему выпадения локонов, необходимо узнать причину ее возникновения. Необходимо исключить наличие некоторых заболеваний. Стоит посетить врача, сдать анализы, пройти полное обследование. При выявлении каких-либо заболеваний надо как можно быстрее начать лечение.

Если волосы выпадают осенью по другой безобидной причине, то нужно задуматься о правильном уходе, укреплении и восстановлении.

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Темы осень красота трихолог здоровье выпадение волос
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