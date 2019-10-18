Пивные маски для волос: польза и рецепты

Проверенное годами средство - маска для волос из пива. С ее помощью всего за несколько процедур можно вернуть волосам роскошный вид, ведь издревле этот хмельной напиток применяли для ополаскивания шевелюры, а пеной натирали кожу для получения дополнительного увлажнения.

Народные рецепты довольно простые и доступны любому человеку, но нужно учитывать особенности сортов пива и цвет волос.

Какая польза волосам от пива?

Историки сообщают, что данный напиток варили еще в Древнем Вавилоне для строителей и бойцов, чтобы прибавить им сил и здоровья, а женщины применяли пиво для ухода за собой. Маска для волос с хмелем восстанавливает структуру волоса, придаст им блеск и эластичность, поможет избавиться от перхоти, а также простимулирует их рост.

Также пиво полезно для волос из-за своего уникального состава, куда входят:

фосфор, калий, медь, железо, которые питают волосяные луковицы необходимыми веществами;

дрожжи - восстанавливают пораженные локоны, а также являются источником витаминов группы B;

спирт - подсушивает кожный покров головы и улучшает кровоток;

хмель - способствует росту волос;

аминокислоты - уплотняют структуру и делают локоны более объемными;

органические кислоты - питают корни волос кислородом, усиливают метаболизм.

Какое выбрать пиво?

Для приготовления средств для укрепления волос подойдет только пиво из натуральных компонентов, куда входит солод, хмель и прочие составляющие. Если напиток сделан из порошка, он не принесет никакой пользы. Для лучшего эффекта рекомендуется нагреть пиво перед использованием, таким образом оно будет быстрее отдавать полезные вещества.

Из сортов пива рекомендуется отдавать предпочтение темному, а блондинкам лучше забыть о таких масках.

Рецепт маски от выпадения волос

Этот рецепт пивной маски для волос с добавлением яблочного уксуса поможет при чрезмерном выпадении волос. Такая добавка поможет ликвидировать неприятный запах хмельного напитка, но вместе с этим не нанесет вреда локонам.

Для приготовления потребуется:

шесть столовых ложек пива;

столовая ложка яблочного уксуса.

Уксус смешивается с пивом и аккуратно выливается на волосы. Далее, голову нужно обмотать пленкой и укутать полотенцем. Спустя 45 минут средство необходимо смыть теплой водой. Курс лечения: от двух месяцев до полугода.

Рецепт маски для роста волос

В ситуации, когда рост волос замедлился и сопровождается секущимися кончиками, а также общей ломкостью локонов, рекомендуется попробовать маску с пивом с добавлением яиц, с помощью которой новые волоски будут образовываться в два раза быстрее.

Для приготовления потребуется:

полстакана пива;

два яйца.

Яйца взбиваются в пену, куда потом вводится заранее подогретый хмельной напиток. Полученным средством намазываются пряди, а сверху укутываются полотенцем. Держать маску нужно 20-40 минут. По окончании указанного времени волосы промываются теплой водой без шампуня.

Фото: bagiraclub.ru

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