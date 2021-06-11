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Автор Анна Смирнова

Как одеваться девушкам выше 170 см

Красота

Считается, что высокий рост — признанный эталон красоты и что его обладательницы могут носить одежду едва ли не с подиума. На самом деле ситуация выглядит несколько иначе. Высокий рост сам по себе — уже вызов, что заставляет "хозяйку" тщательно продумывать свой гардероб.

Мы расскажем какие предметы гардероба выгодно подчеркивают рост и красоту фигуры, а какие, наоборот, искажают пропорции тела. 

Только высоким девушкам идут ботфорты

Наверное, самый запомнившийся образ высокой девушки в высоких сапогах — роль Джулии Робертс в фильме "Красотка". Что ж, действительно, такой подбор одежды вкупе с ботфортами — не то, что следует носить.

А вот ботфорты на низкой подошве, которые уже несколько сезонов не теряют своей актуальности вполне подойдут для выхода "и в пир, и в мир".

Причем, как с элегантным верхом "для "пира", так и с одеждой оверсайз для всех остальных случаев.

Стильный образ
 

Платья и юбки длины миди

Эти юбки-карандаши длиной немного ниже колена, словно специально созданы для высоких. Все дело в том, что такая длина визуально разделяет фигуру на две части, укорачивая ноги, что ни в коем случае не допустимо для обладательниц низкого и даже среднего роста. А вот для высоких такая длина будет идеальной и супер-элегантной.

Мода
 

Горизонтальная полоска идеальный вариант для высоких девушек

Как иногда невысоким девушкам хочется добавить себе хоть несколько сантиметров, так и их "коллеги" за 180 см порой хотят отдохнуть от последних.

Возможно это сделать только визуально при помощи горизонтальной полоски, которая зрительно уменьшит рост. Причем, актуальна она будет в любых размерах и цветовой гамме.

Но если рост ниже 175-180 см, экспериментировать с такими вещами не следует.

Горизонтальные линии в одежде
 

Брюки

Высокие девушки часто жаловались, что на их рост и длину их ног практически нереально подобрать брюки, чтобы те не сидели "как подстреленные".

Что ж, их жалобы были услышаны и несколько лет назад на подиумы ворвалась мода на укороченные, те самые "как подстреленные" брюки.

Кюлоты, удлиненные до колена шорты или укороченные джинсы — открытая лодыжка остается на пике моды.

"Укоротить" рост высоким такой одежде не удастся и они могут щеголять в супер-модных брючках без условностей и риска испортить образ.

А вот тем, кто не может похвастать диной ног, лучше избегать этих моделей.

В случае среднего роста придется тщательно подбирать обувь, порой жертвуя комфортом.

Брюки
 

Идеальной одеждой будут и расклешенные от бедра брюки, если под них подобрать обувь на низком ходу.

Еще одна одежда, буквально созданная на высокий рост — длинные комбинезоны. Впрочем, их также любят и носят дамы без лишних сантиметров, но согласитесь, выигрышней комбинезон будет смотреться на 175-180 см, чем на 155-160 см.

Прекрасно сядут на высоких и ультра-модные "бананы" и "пирамиды", а вкупе с каблуком такой образ будет потрясающе сексуальным.

Аксессуары

Все они должны быть крупными: если это сумка — то больше среднего размера, если шляпа — то с большими полями. Если украшения — то самые яркие и крупные.

Образ с крупными украшениями
 

Что не стоит носить при высоком росте

  1. Обувь на "среднем" каблуке. Придется определиться: или сплошная подошва или высокая шпилька. Компромисс будет неуместен.
  2. Маленькие клатчи. Они выглядят смешно в руках у рослых девушек (исключение вечерний образ и аналогичная сумочка).
  3. Изящные украшения также будут смотреться карикатурно — они просто потеряются на фоне размеров.

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