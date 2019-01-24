Астролог: 2019 год станет переломным во многих аспектах

Что наступивший 2019 год нам приготовил? Какой будет в стране экономическая ситуация? Принесет ли год Свиньи перемены в нашу жизнь, и если да, то будут ли они позитивными? Как правильно себя вести в 2019-м, чтобы звезды оказались к нам благосклонны? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" ответила астролог Татьяна Кудрявцева.

— Татьяна, что будет свойственно для 2019 года, какие нас ждут изменения?

В 2019 году нас ожидают следующие события. Полоса регресса, зона консерватизма, в которую мы вступили после 2010 года, наконец, подходит к концу.

Основное содержание уходящего периода — доминирование ценностей из прошлого, слабое видение перспектив и полное отвержение нового. На протяжении достаточно длительного периода все изменения были незначительны, и мы находились в зоне застоя и консерватизма. И, вот этот период заканчивается!

2019-й — первый год из целой череды прошедших, когда возможно начало существенных перемен. В ближайшее время эти перемены только-только начнутся, и, наверное, еще не все их даже ощутят. Старые ценности начнут аккуратно (или не очень) рушиться, останется только действительно нужное, необходимое.

Существенного подъема в этом году все еще не будет, зато будет для него расчищено место. И перемены, реформы, либерализация станут более явными в 2020–2022 годах. 2019 — переломный год при переходе к новому долговременному этапу.

— А как поведут себя самые социальные планеты Юпитер и Сатурн, от которых более всего зависит наша судьба?

Юпитер и Сатурн на протяжении почти всего года в своих обителях — Стрельце и Козероге соответственно. Именно в этих знаках проявления этих планет самые сильные и адекватные, а значит, это — год хороших социальных достижений для многих из нас!

Юпитер в Стрельце сулит успех, новые возможности; способствует путешествиям, развитию культурных связей, образованию, упрочению контактов между государствами.

Абитуриенты и студенты смогут хорошо выбирать учебу по призванию; ученым удастся без помех развиваться в своем творчестве и карьере; тем, кто давно хотел начать преподавать, предстоящий период может предоставить такую возможность. Тот, кто хочет заняться бизнесом и подготовил для этого почву, также не встретит на пути препятствий.

Это — время открытий, развития культуры, литературы; увеличения масштабов издания книг и газет, в том числе — появления и развития новых форм СМИ в интернете; развития философии, сглаживания противоречий и разногласий в религии. Укрепятся все связи — деловые, любовные и духовные.

Это также год личных достижений, упрочения авторитета, оптимизма! Захочется творить и создавать масштабные проекты на работе, несмотря даже на средний заработок.

Появятся шансы на успех, лучший финансовый достаток и новые достижения. Плодотворный период для активной работы дома и на благо семьи. Такого сильного Юпитера хватит на всех, успехи и возможности будут просто зашкаливать!

Сатурн — планета закона, порядка, консерватизма, однако он по-прежнему, как и в 2018 году, в своей обители — в Козероге.

Перемены не наступят одномоментно. Будут борьба, ломка, будут острые полемики в обществе. Мы все будем свидетелями этого на протяжении года.

Также хочу отметить серьезное влияние планеты Плутон. Это высшая планета, отвечающая за распад и возрождение самых разных сущностей во Вселенной, на протяжении года также в Козероге, как и Сатурн.

Плутон несет мощные трансформации — разрушение и созидание, кардинальные перемены в социуме и в жизни вообще. При прохождении по Козерогу могут распадаться старые структуры и возникать новые, может измениться власть и строй, а также границы на картах и порядки. По Плутону процессы идут первоначально скрыто — именно этот этап и соответствует 2019 году.

На протяжении года Сатурн движется к соединению с Плутоном (точное соединение будет в январе 2020-го). Фон сходящегося аспекта в 2019 году особенно будет ощутим в апреле-мае (сближение с точностью до 3 градусов), а затем в декабре 2019-го (наиболее сильно!) непосредственно перед соединением.

Эти два периода чреваты особенным напряжением в экономике, политике, законотворчестве, а также — техногенными и природными катаклизмами. Всё это случится на фоне нарастающих социальных конфликтов, которые неизбежно начнут проявляться в 2019 году.

— Хочется как можно больше узнать о планете Уран, под влиянием которой был изобретен интернет — открытие, перевернувшее весь мир.

Да, Уран отвечает символически за интернет, электронику. Благодаря влиянию Урана в нашу жизнь стремительно врываются электронные технологии.

Например, введение электронных трудовых книжек и электронных паспортов, должно успешно реализоваться.

В этом году Уран покидает знак Овна и переходит в знак Тельца. В Тельце Уран будет пребывать длительно, вплоть до 2025 года, так что это начало очень значимой тенденции.

Телец — знак земной и стабильный, так что можно надеяться на то, что при Уране в Тельце катаклизмов не будет, а конфликтные ситуации будут разрешаться преимущественно мирным путем и даже без видимых перемен.

Будем ждать более динамичного периода действия Урана за счет его сильной аспектации, в соответствии с революционным и свободолюбивым духом этой планеты.

Телец отвечает за финансовую сферу, и здесь изменения прогнозируются более явными. Новые электронные деньги — криптовалюта — получили широкое распространение по всему миру. А в 2019 году криптовалюта продолжит завоевывать все новые, и новые сферы.

Также хочу добавить, что Уран — планета взрывов, революций, гибели старого. Влияние Урана открывает путь новым знаниям, новым технологиям, новому видению.

Вместе с тем Телец — знак земной и стабильный, консервативный; управляет финансами и банковской сферой. Уран не силен в Тельце, и его проявления могут быть неадекватны.

Финансовая нестабильность особенно проявится в марте, когда Уран окончательно перейдет в знак Тельца. Весной вообще события в экономике обратят на себя внимание: увеличится вероятность кризиса банковской системы и фондовых бирж. Есть вероятность обвалов на финансовых рынках и даже дефолта.

— А какова будет экономическая ситуация в целом?

На протяжении года ситуация в экономике по-прежнему будет проблемной. Продолжится и усилится расслоение населения на богатых и бедных, недовольство граждан, нестабильность жизни, падение курса рубля.

Нептун в 2019 году продолжит свое движение по знаку Рыб. Это его обитель, там Нептун очень силен. Нефть в астрологической символике находится под управлением Нептуна. В 2019 году, вероятно, цены на нефть будут на достаточно высоком уровне, что благоприятно для экономики России.

Хочется отметить, что влияния разных планет противоречивы, так же будет противоречив и год. Это особенность 2019 года.

Социальные проблемы в России (здравоохранение, образование, пенсии, зарплаты, занятость) будут примерно на прежнем уровне. Прорыв и изменения, улучшения в жизни граждан возможны в будущем, после 2020 года, а пока стоит набраться терпения!

Сфера культуры, искусства, музыки и театра, медицины, химии (тоже связанные с Нептуном) сейчас на взлете, открытия возможны в них. Достижения в работе, в творчестве — один из ключевых аспектов года!

Удача придет к тем, кто не скрывает своих талантов, постоянно учится и стремится к сотрудничеству. Гениальные произведения искусства должны быть созданы на протяжении года. Вдохновение для этого будет!

Нептун также связан с природой и экологией. Это год защиты природы и экологичных методов в оздоровлении, их развития и активного использования.

— Также в 2019 году нас ожидают значительные события на небе — солнечные и лунные затмения. Их стоит опасаться?

Всего затмений будет пять! 6 января прошло солнечное затмение, 21 января — лунное. А также в июле и декабре — важные зоны напряжения 2019 года. Вблизи затмений может "штормить" в самых разных сферах жизни — в политике, экономике, природе и в частной жизни людей. Следует избегать перегрузок и стрессовых ситуаций, беречь здоровье, быть внимательнее.

— И напоследок хотелось бы получить характеристику для наступившего года Свиньи. Что сулит нам этот знак?

Год СВИНЬИ: стихия — ЗЕМЛЯ, цвет — ЖЕЛТЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ. По восточному календарю год начнется 5 февраля 2019 года. Качества "свиньи": миролюбие, практичность, доброта, чувствительность, усердие, щедрость, целеустремленность.

Считается, что "свиньи" — идеалисты, которых легко обмануть. Они бесхитростны. В трудных ситуациях "свинья" остаётся спокойна и не впадает в панику. Сильно развитое чувство ответственности помогает ей доводить начатое дело до конца. "Свинья" поможет абстрагироваться от прошлых неудач и с оптимизмом взглянуть в будущее. Пусть эти качества и нам помогают в жизни в 2019 году!

Беседовала и подготовила к публикации Анжела Якубовская

Источник фото: pixnio.com

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