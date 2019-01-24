Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Непознанное Силовые структуры Недвижимость Эврика Наследие Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Анжела Якубовская

Астролог: 2019 год станет переломным во многих аспектах

Гороскоп

Что наступивший 2019 год нам приготовил? Какой будет в стране экономическая ситуация? Принесет ли год Свиньи перемены в нашу жизнь, и если да, то будут ли они позитивными? Как правильно себя вести в 2019-м, чтобы звезды оказались к нам благосклонны? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" ответила астролог Татьяна Кудрявцева.

Астролог: 2019 год станет переломным во многих аспектах. 397721.jpeg

— Татьяна, что будет свойственно для 2019 года, какие нас ждут изменения?

В 2019 году нас ожидают следующие события. Полоса регресса, зона консерватизма, в которую мы вступили после 2010 года, наконец, подходит к концу.

Основное содержание уходящего периода — доминирование ценностей из прошлого, слабое видение перспектив и полное отвержение нового. На протяжении достаточно длительного периода все изменения были незначительны, и мы находились в зоне застоя и консерватизма. И, вот этот период заканчивается!

2019-й — первый год из целой череды прошедших, когда возможно начало существенных перемен. В ближайшее время эти перемены только-только начнутся, и, наверное, еще не все их даже ощутят. Старые ценности начнут аккуратно (или не очень) рушиться, останется только действительно нужное, необходимое.

Существенного подъема в этом году все еще не будет, зато будет для него расчищено место. И перемены, реформы, либерализация станут более явными в 2020–2022 годах. 2019 — переломный год при переходе к новому долговременному этапу.

— А как поведут себя самые социальные планеты Юпитер и Сатурн, от которых более всего зависит наша судьба?

Юпитер и Сатурн на протяжении почти всего года в своих обителях — Стрельце и Козероге соответственно. Именно в этих знаках проявления этих планет самые сильные и адекватные, а значит, это — год хороших социальных достижений для многих из нас!

Юпитер в Стрельце сулит успех, новые возможности; способствует путешествиям, развитию культурных связей, образованию, упрочению контактов между государствами.

Абитуриенты и студенты смогут хорошо выбирать учебу по призванию; ученым удастся без помех развиваться в своем творчестве и карьере; тем, кто давно хотел начать преподавать, предстоящий период может предоставить такую возможность. Тот, кто хочет заняться бизнесом и подготовил для этого почву, также не встретит на пути препятствий.

Это — время открытий, развития культуры, литературы; увеличения масштабов издания книг и газет, в том числе — появления и развития новых форм СМИ в интернете; развития философии, сглаживания противоречий и разногласий в религии. Укрепятся все связи — деловые, любовные и духовные.

Это также год личных достижений, упрочения авторитета, оптимизма! Захочется творить и создавать масштабные проекты на работе, несмотря даже на средний заработок.

Появятся шансы на успех, лучший финансовый достаток и новые достижения. Плодотворный период для активной работы дома и на благо семьи. Такого сильного Юпитера хватит на всех, успехи и возможности будут просто зашкаливать!

Сатурн — планета закона, порядка, консерватизма, однако он по-прежнему, как и в 2018 году, в своей обители — в Козероге.

Перемены не наступят одномоментно. Будут борьба, ломка, будут острые полемики в обществе. Мы все будем свидетелями этого на протяжении года.

Также хочу отметить серьезное влияние планеты Плутон. Это высшая планета, отвечающая за распад и возрождение самых разных сущностей во Вселенной, на протяжении года также в Козероге, как и Сатурн.

Плутон несет мощные трансформации — разрушение и созидание, кардинальные перемены в социуме и в жизни вообще. При прохождении по Козерогу могут распадаться старые структуры и возникать новые, может измениться власть и строй, а также границы на картах и порядки. По Плутону процессы идут первоначально скрыто — именно этот этап и соответствует 2019 году.

На протяжении года Сатурн движется к соединению с Плутоном (точное соединение будет в январе 2020-го). Фон сходящегося аспекта в 2019 году особенно будет ощутим в апреле-мае (сближение с точностью до 3 градусов), а затем в декабре 2019-го (наиболее сильно!) непосредственно перед соединением.

Эти два периода чреваты особенным напряжением в экономике, политике, законотворчестве, а также — техногенными и природными катаклизмами. Всё это случится на фоне нарастающих социальных конфликтов, которые неизбежно начнут проявляться в 2019 году.

— Хочется как можно больше узнать о планете Уран, под влиянием которой был изобретен интернет — открытие, перевернувшее весь мир.

Да, Уран отвечает символически за интернет, электронику. Благодаря влиянию Урана в нашу жизнь стремительно врываются электронные технологии.

Например, введение электронных трудовых книжек и электронных паспортов, должно успешно реализоваться.

В этом году Уран покидает знак Овна и переходит в знак Тельца. В Тельце Уран будет пребывать длительно, вплоть до 2025 года, так что это начало очень значимой тенденции.

Телец — знак земной и стабильный, так что можно надеяться на то, что при Уране в Тельце катаклизмов не будет, а конфликтные ситуации будут разрешаться преимущественно мирным путем и даже без видимых перемен.

Будем ждать более динамичного периода действия Урана за счет его сильной аспектации, в соответствии с революционным и свободолюбивым духом этой планеты.

Телец отвечает за финансовую сферу, и здесь изменения прогнозируются более явными. Новые электронные деньги — криптовалюта — получили широкое распространение по всему миру. А в 2019 году криптовалюта продолжит завоевывать все новые, и новые сферы.

Также хочу добавить, что Уран — планета взрывов, революций, гибели старого. Влияние Урана открывает путь новым знаниям, новым технологиям, новому видению.

Вместе с тем Телец — знак земной и стабильный, консервативный; управляет финансами и банковской сферой. Уран не силен в Тельце, и его проявления могут быть неадекватны.

Финансовая нестабильность особенно проявится в марте, когда Уран окончательно перейдет в знак Тельца. Весной вообще события в экономике обратят на себя внимание: увеличится вероятность кризиса банковской системы и фондовых бирж. Есть вероятность обвалов на финансовых рынках и даже дефолта.

— А какова будет экономическая ситуация в целом?

На протяжении года ситуация в экономике по-прежнему будет проблемной. Продолжится и усилится расслоение населения на богатых и бедных, недовольство граждан, нестабильность жизни, падение курса рубля.

Нептун в 2019 году продолжит свое движение по знаку Рыб. Это его обитель, там Нептун очень силен. Нефть в астрологической символике находится под управлением Нептуна. В 2019 году, вероятно, цены на нефть будут на достаточно высоком уровне, что благоприятно для экономики России.

Хочется отметить, что влияния разных планет противоречивы, так же будет противоречив и год. Это особенность 2019 года.

Социальные проблемы в России (здравоохранение, образование, пенсии, зарплаты, занятость) будут примерно на прежнем уровне. Прорыв и изменения, улучшения в жизни граждан возможны в будущем, после 2020 года, а пока стоит набраться терпения!

Сфера культуры, искусства, музыки и театра, медицины, химии (тоже связанные с Нептуном) сейчас на взлете, открытия возможны в них. Достижения в работе, в творчестве — один из ключевых аспектов года!

Удача придет к тем, кто не скрывает своих талантов, постоянно учится и стремится к сотрудничеству. Гениальные произведения искусства должны быть созданы на протяжении года. Вдохновение для этого будет!

Нептун также связан с природой и экологией. Это год защиты природы и экологичных методов в оздоровлении, их развития и активного использования.

— Также в 2019 году нас ожидают значительные события на небе — солнечные и лунные затмения. Их стоит опасаться?

Всего затмений будет пять! 6 января прошло солнечное затмение, 21 января — лунное. А также в июле и декабре — важные зоны напряжения 2019 года. Вблизи затмений может "штормить" в самых разных сферах жизни — в политике, экономике, природе и в частной жизни людей. Следует избегать перегрузок и стрессовых ситуаций, беречь здоровье, быть внимательнее.

— И напоследок хотелось бы получить характеристику для наступившего года Свиньи. Что сулит нам этот знак?

Год СВИНЬИ: стихия — ЗЕМЛЯ, цвет — ЖЕЛТЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ. По восточному календарю год начнется 5 февраля 2019 года. Качества "свиньи": миролюбие, практичность, доброта, чувствительность, усердие, щедрость, целеустремленность.

Считается, что "свиньи" — идеалисты, которых легко обмануть. Они бесхитростны. В трудных ситуациях "свинья" остаётся спокойна и не впадает в панику. Сильно развитое чувство ответственности помогает ей доводить начатое дело до конца. "Свинья" поможет абстрагироваться от прошлых неудач и с оптимизмом взглянуть в будущее. Пусть эти качества и нам помогают в жизни в 2019 году!

Беседовала и подготовила к публикации Анжела Якубовская

Источник фото: pixnio.com

Читайте также: 

Астролог и психолог: "Поймите себя, и будет вам счастье"

Прогноз на 2017 год от астролога

Чиновница: «Рожать надо до 30, после деньги уже не нужны» Чиновница: «Рожать надо до 30, после деньги уже не нужны»

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы прогноз эксперт гороскоп астролог экономика год Свиньи астрология астропрогноз Татьяна Кудрявцева
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
Ракетные войска КНР готовятся к ядерной войне
Формула небес
Астролог: 2019 год станет переломным во многих аспектах
Мировое наследие
Путин - культурный динозавр или провидец?
Новости Все >
Второй по величине в Западном полушарии небоскреб построят в Нью-Йорке﻿
Депутат предложил россиянам пожить на хлебе и воде для понимания блокады
Лукашенко сообщил о "кривом пути" Украины
Полицейские Подмосковья пресекли фиктивную постановку на учет иностранных граждан
МИД России: военная интервенция в Венесуэлу закончится катастрофой
СМИ впервые показали тяжелый боевой дрон "Охотник"
Минфин озвучил среднюю сумму страхования жилья от ЧС﻿
Новосибирск: продается гражданская позиция
США модернизируют ядерные боеголовки и гравитационные бомбы
Депутаты приняли закон о наказании за фейки и неуважение к власти
Сейчас читают
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм Видео 
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Военные новости
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Одна против всех: чем Россия отобьется от "стаи" ракет США
Военные новости
Одна против всех: чем Россия отобьется от "стаи" ракет США Видео 
Читательский топ
Российский космонавт назвал сумму своих командировочных на МКС
США - России: "Кислорода вам не будет!"
Казахстан предложили переименовать "ради исторической справедливости"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине
В Совете Европы заявили о "катастрофе" в случае выхода России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов

Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.

Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Российский космонавт назвал сумму своих командировочных на МКС
Космос
Российский космонавт назвал сумму своих командировочных на МКС
Дальний Восток
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Политика. Новости и аналитика
Матвиенко предложила создать стандарты благополучной жизни для всех пенсионеров
Культура
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов

Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.

Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Дальний Восток
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Политика. Новости и аналитика
Матвиенко предложила создать стандарты благополучной жизни для всех пенсионеров
Газ
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Общество
В школах Кемеровской области участились голодные обмороки детей

В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.

В школах Кемеровской области участились голодные обмороки детей
Голодные обмороки в школах - это общая проблема в России
Как отстоять права
Голодные обмороки в школах - это общая проблема в России
Общество
Самая пожилая жительница России скончалась в 128 лет
Общество
Льготы за пользование электроплитами будут отменены
Николя Бонналь Путин - культурный динозавр или провидец? Николя Бонналь Любовь Степушова Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера Любовь Степушова Дарья Митина "Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете Дарья Митина
Комментарии
Депутаты приняли закон о наказании за фейки и неуважение к власти
Депутаты приняли закон о наказании за фейки и неуважение к власти
Чиновница: "Рожать надо до 30, после деньги уже не нужны"
Европа устала от Украины в ПАСЕ и хочет возврата России
СМИ впервые показали тяжелый боевой дрон "Охотник"
Чиновница: "Рожать надо до 30, после деньги уже не нужны"
Депутаты приняли закон о наказании за фейки и неуважение к власти
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Киевский суд обвинил Януковича в госизмене
Депутаты приняли закон о наказании за фейки и неуважение власти
Пять мифов о разведке
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Российский космонавт назвал сумму своих командировочных на МКС
Кадыров потребовал не устраивать шоу из списания Чечне долгов за газ
Обязательный переход на "цифровое ТВ" обойдётся каждому до 7000 рублей
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Голодные обмороки в школах - это общая проблема в России
Обязательный переход на "цифровое ТВ" обойдётся каждому до 7000 рублей
У россиян нашли лишние деньги — по 37 000 рублей
Соцопрос: почему россияне отказываются заниматься политикой
Переворот в Венесуэле: сможет ли Мадуро удержать власть
История и современность Все >
Бездонное озеро Кок-Коль
Бездонное озеро Кок-Коль
Поиски самолета с Эмилиано Салой продолжаются
Поиски самолета с Эмилиано Салой продолжаются
Ракетные войска КНР готовятся к ядерной войне
Ракетные войска КНР готовятся к ядерной войне
СМИ впервые показали тяжелый боевой дрон "Охотник"
СМИ впервые показали тяжелый боевой дрон "Охотник"
США модернизируют ядерные боеголовки и гравитационные бомбы
США модернизируют ядерные боеголовки и гравитационные бомбы
Минобороны показало перехват самолета-разведчика над Балтикой. ВИДЕО
Минобороны показало перехват самолета-разведчика над Балтикой. ВИДЕО
Ядерная триада становится пережитком прошлого
Ядерная триада становится пережитком прошлого
Почему Батый отказался от похода на Новгород
Почему Батый отказался от похода на Новгород
Как СССР и Польша договорились не воевать друг с другом
Как СССР и Польша договорились не воевать друг с другом
Госпереворот в Венесуэле: удержится ли Мадуро и что грозит России
Госпереворот в Венесуэле: удержится ли Мадуро и что грозит России
Су-27 перехватил разведчика над Балтикой
Су-27 перехватил разведчика над Балтикой
Женское Все >
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Неопытным садоводам: астра на рассаду
В школах Кузбасса дети массово падают в голодные обмороки
В школах Кузбасса дети массово падают в голодные обмороки
Чем кормят своих детей известные диетологи
Чем кормят своих детей известные диетологи
Как наращивать ресницы красиво
Как наращивать ресницы красиво
Стандарты питания против голодных обмороков в школах
Стандарты питания против голодных обмороков в школах
Китайские врачи откачивали пациента 2,5 часа
Китайские врачи откачивали пациента 2,5 часа
Катя Гордон о женской дискриминации по возрастному признаку
Катя Гордон о женской дискриминации по возрастному признаку
Катя Варнава возмущена убийством спящего в берлоге медведя
Катя Варнава возмущена убийством спящего в берлоге медведя
Ученые нашли в подгузниках вещества, вызывающие рак
Ученые нашли в подгузниках вещества, вызывающие рак
Порция жареной курицы повышает риск ранней смерти у женщин
Порция жареной курицы повышает риск ранней смерти у женщин
Мужское Все >
В России могут изменить Конституцию
В России могут изменить Конституцию
Рыбы с самыми необычными формами
Рыбы с самыми необычными формами
Экономим на продуктах питания
Экономим на продуктах питания
Советы для организации пространства на маленькой кухне
Советы для организации пространства на маленькой кухне
Что необходимо знать до того, как обращаться в профессиональный клининг
Что необходимо знать до того, как обращаться в профессиональный клининг
Экология дома: как сделать наше жилье экологичным
Экология дома: как сделать наше жилье экологичным
Потолок в новостройке: что выбрать?
Потолок в новостройке: что выбрать?
Опасные формы: тренировочный комплекс
Опасные формы: тренировочный комплекс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Точка зрения
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Точка зрения
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Интересы
Томос об автокефалии поссорил украинские церкви
Томос об автокефалии поссорил украинские церкви
Феодосий – "отец" общежития для монахов
Феодосий – "отец" общежития для монахов
Почему кошки так любят коробки
Почему кошки так любят коробки
На Филиппинах нашли необычных животных
На Филиппинах нашли необычных животных
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Усатый антистресс: какие недуги лечат кошки
Усатый антистресс: какие недуги лечат кошки
Шарпеи: история возрождения породы после забвения
Шарпеи: история возрождения породы после забвения
"Северная верфь" построит тр﻿аулеры для "Норебо"
"Северная верфь" построит тр﻿аулеры для "Норебо"
Колонистов Марса будут кормить рыбой
Колонистов Марса будут кормить рыбой
Чем питаться в холода
Чем питаться в холода
Самые известные драконы из легенд
Самые известные драконы из легенд
У каждой российской семьи есть лишние 37 000 рублей
У каждой российской семьи есть лишние 37 000 рублей
Кому предъявить претензии, если на голову упал снежный ком
Кому предъявить претензии, если на голову упал снежный ком
Переход на цифровое ТВ требует денег
Переход на цифровое ТВ требует денег
Продавец дождя
Продавец дождя
Мир. Новости мира
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году

Предсказан Крым, рост роли Китая, а также России, расширение российских границ, нестабильность на Ближнем Востоке и многочисленные региональные конфликты.

Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
Евросоюз
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
Путин и Трамп встречаются тайно
США и Канада. Новости и аналитика
Путин и Трамп встречаются тайно
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Дальний Восток
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Бывший СССР
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Верить можно сербам, но не Вучичу
Евросоюз
Верить можно сербам, но не Вучичу
Порошенко лишил украинских гастарбайтеров права голоса
Новости Украины
Порошенко лишил украинских гастарбайтеров права голоса
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Бывший СССР
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
США и Канада. Новости и аналитика
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Евросоюз
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ