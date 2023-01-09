Астролог Кройцер: "Вторник будет напряжённым днём"

Предстоящая неделя начинается с довольно интенсивных энергий. Вплоть до четверга лучше не планировать важных событий или принятие решений. Это время лучше посвятить разгрузке после праздников, приведению дома в порядок. Во второй половине недели уже можно заниматься созидательной и творческой деятельностью. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп на неделю с 09 по 15 января

09.01, понедельник

День Луны, Луна в Раке, Луна убывающая

Вот и закончились праздники, пришла пора выходить на работу, и на небе похожая ситуация. В первый день новой недели лучше воздержаться от принятия важных решений или выяснения отношений. День благоприятен для стрижки и косметических процедур.

10.01, вторник

День Марса, Луна во Льве, Луна убывающая

Энергии вторника сохраняют напряженность. Сегодня также лучше быть более внимательным к своим чувствам и эмоциям, постарайтесь не вступать в конфликты, но если вы хотите заняться освобождением от ненужных вещей — самое время приступить к расхламлению и уборке.

11.01, среда

День Меркурия, Луна во Льве, Луна убывающая

Среда также не отличается лёгкими энергиями, как и предыдущие дни. Продолжаем сохранять спокойствие, но сегодня можно проводить операции и очищение организма.

12.01, четверг

День Юпитера, Луна во Льве, Луна убывающая

Энергии четверга наконец-то могут нас порадовать своей активностью и созидательностью. Сегодня день подходит для важных начинаний, налаживания отношения с людьми. Также сегодня благоприятно приобретать недвижимость.

13.01, пятница

День Венеры, Луна в Деве, Луна убывающая

Пятница — традиционный женский день, поэтому сегодня можно наводить уют дома, творить, заниматься любимым хобби. Порадуйте себя и близких вкусным обедом, также можно сходить в спа-салон на любимые процедуры.

14.01, суббота

День Сатурна, Луна в Деве, Луна убывающая

Суббота — очень благоприятный день для проведения торжеств. Сегодня можно порадовать нежданным сюрпризом любимых друзей, одолжить им деньги или пригласить на вкусный ужин. В эту субботу также можно начинать лечение и заниматься творчеством

15.01, воскресенье

День Солнца, Луна в Весах, Луна убывающая

В воскресенье энергии также продолжают быть лёгкими, творческими и приятными. Сегодня можно навестить друзей, заняться любимым видом творчества, а также очень благоприятно составлять планы на ближайшее время