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Автор Ольга Лебедева

Индийский пророк Аджай Бхамби о ближайшем будущем России

Гороскоп

Имя индийского астролога Аджая Бхамби, которого на родине называют пророком, известно во всём мире. Да и немудрено, ведь его прогнозы сбываются всегда.

Индийский пророк Аджай Бхамби о ближайшем будущем России

Интересный момент: Бхамби всегда составляет прогнозы на год. И всегда в марте. По его мнению, именно в этот период "всё сбывается с точностью на 99%".

Из недавнего сбывшегося

В марте 2021 года индийский доктор астрологии предсказал, что про "зловредный коронавирус" планета начнёт забывать к концу февраля 2022-го. Он говорил, что болезнь ещё будет периодически "поднимать голову", но относиться к ней люди станут, как к рядовому ОРВИ.

Во время своего визита в Россию — в июне прошлого года — Бхамби пообщался с журналистами из "Московского комсомольца", которые, естественно, спросили его о будущем нашей страны.

Аджай Бхамби сказал, что России придётся "исправлять ошибки цивилизации" и, в частности, взять на себя "контроль над мировым экономическим кризисом".

Теперь мы уже можем оценить точность этого прогноза.

Что впереди

Аджай Бхамби говорит, что сейчас "центр силы смещается с Запада на Восток" и "очень скоро" курс мировой экономике станут задавать не США, а Россия, Китай и Индия.

Кроме того, нашей стране, по словам астролога, нужно перестать наступать на одни и те же грабли:

"Значимые события повторяются и будут повторяться до тех пор, пока люди не извлекут из них свой урок. Какие события постоянно повторяются в вашей стране? Из чего вы никак не можете выбраться? Вот на это и следует обратить особое внимание".

Экономика

Что же касается экономики, которая сейчас переживает очень сложные времена, то, согласно прогнозу индийского астролога, "всё нормализуется к концу года": рубль стабилизируется, исчезнувшие из-за ухода иностранных компаний с российского рынка товары частью вернутся, часть будут "успешно" заменены.

Власть

Аджай Бхамби сообщил, что гороскоп России совпадает с гороскопом её президента:

"Это чудо. Меркурий совпал с Марсом, поэтому его власть переполнена силой. Нет сейчас лучшего правителя для России. Я вижу, что Путин будет во власти в разных своих проявлениях, он будет во власти столько, сколько захочет".

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Индийская астрология – Почему это интересно?
Редактор: Ольга Алексеева
Темы россия владимир путин
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