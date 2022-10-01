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Кум Ванги вспомнил, что говорила ясновидящая об окончании спецоперации

Непознанное

Российский бизнесмен Сергей Косторной, называющий себя кумом болгарской провидицы Ванги, выдал очередную порцию её предсказаний, касающуюся событий на Украине.

Кум Ванги вспомнил, что говорила ясновидящая об окончании спецоперации

По его словам, прорицательница говорила лично ему, что в сентябре будет положено "начало всему новому".

В разговоре с "Комсомолкой", Косторной пояснил, что, по его мнению, Ванга имела в виду референдумы в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Она (Ванга) сказала, что после этого начнутся решительные действия", — сообщил бизнесмен.

От себя Косторной добавил, что, лично он трактует предсказание болгарской так:

"После референдумов СВО перейдёт в более активную фазу. И вообще, всё там (на Украине) будет по-другому: будет усиление огневого воздействия на объекты социальной структуры Украины, которые имеют прямое отношение к спецоперации. Затягивать боевые действия дальше никому не нужно".

По словам Косторного, ждать перелома осталось недолго, всё разрешится до конца осени:

"Ванга говорила, что всё произойдет в Год Златорогого Тура. То есть в этом году. В сентябре проведена подготовка — референдумы, мобилизация. Уже в октябре начнутся решительные действия.

Она (Ванга) видела, что всё завершится, когда упадут листья и выпадет снег. Получается, что в конце осени".

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Автор: Ольга Лебедева
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