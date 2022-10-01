Российский бизнесмен Сергей Косторной, называющий себя кумом болгарской провидицы Ванги, выдал очередную порцию её предсказаний, касающуюся событий на Украине.
По его словам, прорицательница говорила лично ему, что в сентябре будет положено "начало всему новому".
В разговоре с "Комсомолкой", Косторной пояснил, что, по его мнению, Ванга имела в виду референдумы в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Она (Ванга) сказала, что после этого начнутся решительные действия", — сообщил бизнесмен.
От себя Косторной добавил, что, лично он трактует предсказание болгарской так:
"После референдумов СВО перейдёт в более активную фазу. И вообще, всё там (на Украине) будет по-другому: будет усиление огневого воздействия на объекты социальной структуры Украины, которые имеют прямое отношение к спецоперации. Затягивать боевые действия дальше никому не нужно".
По словам Косторного, ждать перелома осталось недолго, всё разрешится до конца осени:
"Ванга говорила, что всё произойдет в Год Златорогого Тура. То есть в этом году. В сентябре проведена подготовка — референдумы, мобилизация. Уже в октябре начнутся решительные действия.
Она (Ванга) видела, что всё завершится, когда упадут листья и выпадет снег. Получается, что в конце осени".
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