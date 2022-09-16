"Боевой экстрасенс из КГБ": режим Зеленского самораспутится в марте

86-летний житель города Борисоглебска (Воронежская область) Иван Фомин в молодости был внештатным сотрудником советского Комитета госбезопасности (КГБ) — членом особого отдела (или отряда?) профессора Александра Спиркина, который основал при КГБ лабораторию экстрасенсорики. Многие "дела" спецотдела до сих пор хранятся в архивах под грифом "совершенно секретно".

Всероссийская известность пришла к Ивану Фомину после того, как в эфир НТВ вышел выпуск программы "Новые русские сенсации" с рассказом о нём.

Оказывается, "боевой экстрасенс КГБ" не только обладает даром целителя (за что его, кстати, называют "дедом Вангой"), но и может предсказывать самые разные события — от стихийных бедствий до политических катаклизмов. Так, например, он в разные годы "увидел":

приближение страшного землетрясения в Армении — 1 декабря 1988 года он предупредил о нём, а 7 декабря Спитак превратился в руины;

весной 2002 года предсказал крушение вертолёта экс-кандидата в президенты Александра Лебедя, на тот момент губернатора Красноярского края.

Что дед Ванга видит в будущем сейчас

События, которые происходят сегодня на Украине, "боевой экстрасенс из КГБ", кстати, тоже предвидел заранее. И на днях озвучил неафишируемые планы Владимира Зеленского.

По словам Фомина, "этот товарищ" намеревается эмигрировать. Куда — он ещё не знает сам, выбирая между Польшей и одной из стран Балтии, "вероятно, Литвой".

Когда, наконец, всё закончится?

В прославившем его эфире НТВ Иван Фомин предположил, что Зеленский капитулирует 17 сентября 2022. Сейчас "дед Ванга" уверен: в этот день произойдёт нечто очень важное, что повлияет на дальнейший ход СВО.

Кстати, близкой к этому числу дате — 19 сентября — касается и последнее "пророчество" Владимира Жириновского.

Что же касается полного окончания СВО, Иван Фомин говорит, что до него остаётся "примерно около года":

"По моим прогнозам, всё уладится в марте 2023 года, в марте. Выходят даже цифры — 17 марта, там несколько дней плюс-минус", — цитирует его слова в соцсети телеведущий Артём Шейнин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.