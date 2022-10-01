Астролог Левин: Россию ждут самые трудные месяцы

Основатель российской Академии Астрологии Михаил Левин, сверившись со звёздами, спрогнозировал сроки мобилизации в России и СВО на Украине.

Сколько продлится мобилизация // астрологический прогноз

В спецвыпуске на своём YouTube-канале он сообщил, что конфликт с Украиной закончится ещё не скоро — "затянется на пару лет", мобилизация полностью отменена не будет и лишь "со временем — вероятно в течение двух месяцев — станет более продуманной".

И вообще, согласно звёздной карте, как утверждает ректор Астрологической Академии, мобилизация станет основной причиной "больших протестов в России".

По словам астролога, на текущий момент звёзды и планеты не на стороне России:

"Квадрат Сатурна с Ураном — а именно так распложены сейчас планеты — для России всегда тяжёлый период. Завершится точный квадрат к концу ноября, а распадётся к середине декабря. Это самое чёрное время для нашей страны. Оно приведет к большим изменениям на верху. Это факт. В целом ситуация для России до конца ноября -середины декабря очень тяжёлая", — говорит Левин.