Астролог Кройцер: "Близится полнолуние, в субботу многие могут почувствовать недомогание"

Первая неделя октября будет эмоционально напряжённой. Старайтесь контролировать свои эмоции, будьте вежливы и терпимы к другим. Подробный прогноз на неделю предлагает читателям Pravda.Ru ведический астролог Светлана Кройцер.

Прогноз на неделю от астролога Светланы Кройцер

3 октября, понедельник

День Луны, Луна в Стрельце, Луна растущая

Энергии дня будут способствовать тому, что каждый будет настаивать на своей точке зрения, требовать уважения к себе или внимания. Сегодня не следует предпринимать поспешные решения, нужно все продумать, чтобы потом не сожалеть о своих действиях. В этот день благоприятно принять ванну и добавить туда молока - это поможет вам снять не только усталость, но и выровнять свой эмоциональный фон. Благоприятно отправиться в путешествие, побыть рядом с любым водоемом. Можно смело отправиться в магазин за покупкой украшений.

4 октября, вторник

День Марса, Луна в Козероге, Луна растущая

Многих может одолеть плохое настроение, раздражение или депрессия. Но так как энергии вторника достаточно активны, то лучше отправиться в этот день на тренировку, в спортзал, фитнес-клуб или бассейн и забыть о своей хандре. Благоприятен день для новых начинаний, покупки недвижимости, инициаций, можно обращаться за помощью и консультацией к профессионалам.

5 октября, среда

День Меркурия, Луна в Козероге, Луна растущая

День также пройдет в тяжёлом эмоциональном напряжении. Многие могут почувствовать проблемы со спиной, коленями, сердцем. Лучше провести этот день с детьми, сходить с ними погулять или посмотреть совместно мультик, порисовать.

Сегодня хорошо бы сходить на концерт, заняться творчеством или пройтись по магазинам. Растениям также не забудьте уделить свое внимание. Для удачных сделок сегодняшний день, увы, не подойдет.

6 октября, четверг

День Юпитера, Луна в Водолее, Луна растущая

Посвятите этот день себе, займитесь медитацией или йогой. Сегодня многих могут ждать неожиданные перемены. А кто-то и вовсе захочет изменить привычный образ жизни, захочется попробовать что-то новое. Сегодня можно заключать сделки, начинать лечение, записаться на курсы обучения, планировать путешествие, приобретать недвижимость.

7 октября, пятница.

День Венеры, Луна в Водолее, Луна растущая

Сегодня вам удастся преодолеть различного рода препятствия. Главное, поверьте в свои силы и смело действуйте. Для милых дам день подойдет для посещения косметолога, записи к стилисту или визажисту. День подходит для активного отдыха и общения в теплой и дружной компании. Если у вас накопилось много ненужных вещей, то сегодня было бы хорошо от них избавиться.

8 октября, Суббота

День Сатурна, Луна в Рыбах, Луна растущая

Завтра мы вступаем в фазу полнолуния, поэтому уже сегодня многие могут почувствовать недомогание, неоправданную раздражительность. Считается плохой приметой что-то выносить в эти дни из дома. Лучше воздержаться от плановых операций или удаления зубов. Неблагоприятно сегодня решать важные вопросы, одалживать деньги, переедать, играть на бирже и в азартные игры.

9 октября, воскресенье

День Солнца, Луна в Рыбах, полнолуние

Направьте сегодня свою энергию на достижение заветной мечты. Подумайте, помечтайте о ней. Представьте свою мечту как можно ярче во всех её красках и отпустите во Вселенную на реализацию. Отправьтесь с семьей на отдых, будь то то пикник или прогулка по парку. Сегодня не стоит торопить кого-либо с принятием решения, так как многие будут пребывать в некой иллюзии и, соответственно, могут принять неверное решение.

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