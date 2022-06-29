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Автор Ирина Гусакова

Астролог: Овнам следует есть острую пищу, а Водолеям нельзя пить кофе

Гороскоп

В последнее время в мире набирает популярность диета по знакам зодиака. В числе её сторонников — Опра Уинфри и другие голливудские звезды. Выбор продуктов с учетом преобладающей энергии планеты, управляющей знаком зодиака, уходит корнями в древнейшее знание астрологии. Астролог Анна Шебанова рассказала для читателей Pravda.Ru про основные принципы питания для вашего звездного знака.

Полезные продукты питания
 

Диета по знакам зодиака

  • Овен (21 марта — 19 апреля)

Что есть: Овен — огненный знак, управляемый планетой Марс, которая связана с большим количеством трав и специй — чесноком, луком, перцем, кайенским перцем и паприкой. Овнам следует есть острую пищу, такую как карри и острый перец.

Марс — это скорость, поэтому им нравится еда, которая готовится быстро и легко.

Марс — сильная планета, поэтому Овны обычно в хорошей физической форме, здоровы и любят заниматься спортом; они рассматривают еду как топливо.

Чего следует избегать: Слишком много красного вина или сыра. Овен управляет головой, поэтому может быть склонен к головным болям. Следует избегать чрезмерного употребления молочных продуктов и сахара.

  • Телец (20 апреля — 20 мая)

Что есть: Телец — земной знак, которым управляет Венера, а это значит, что Тельцам свойственны изобилие и чувственность в еде.

Они любят кормить людей. Весна, когда рождаются Тельцы — это время, когда все плодоносит и растет, поэтому Тельцы любят печь, варить варенье, выращивать собственные продукты. Тельцы любят фрукты и ягоды, а также земляные овощи, такие как артишоки и спаржа. Они любят ароматные блюда, а полезно им использовать гвоздику, корицу и смешанные специи. Тельцам полезно пить хорошее вино, но не злоупотреблять.

Чего следует избегать: Тельцам тяжело воздерживаются от того, что им нравится, они легко набирают вес. Если тельцы хотят оставаться в форме и быть здоровыми, им нужно избегать больших порций .

  • Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что есть: Правящая планета Близнецов — Меркурий, который связан с продуктами с характерным вкусом: фенхелем, анисом и лакрицей.

Если эти продукты не подходят, попробуйте шпинат и стручковую фасоль — в них много минерала калия, который соответствует знаку Близнецов.

Типичным Близнецам трудно есть в одиночестве. Это один из воздушных знаков, для которого главное — быть социальным, поэтому Близнецы любят совместное принятие пищи.

Идеальная еда для Близнецов — это тапас и мезе: много разных блюд в небольших количествах, чтобы удовлетворить их стремление к многообразию.

Чего следует избегать: Печенье и вредные сладости. У Близнецов много нервной энергии, поэтому они склонны к перекусам.

Близнецам легко прикончить пачку печенья просто потому, что они отвлекаются. Убедитесь, что у вас под рукой есть полезные закуски.

  • Рак (21 июня — 22 июля)

Что есть: Это один из водных знаков, которым управляет Луна. Как и растущая, и убывающая Луна, Раки склонны быть переменчивыми и эмоциональными, когда дело касается еды.

Раки управляют желудком и пищеварительной системой, поэтому они часто едят и легко набирают вес.

Луна связана с продуктами, содержащими воду, такими как сельдерей, салат, огурец, дыня, суши и салат.

Она также управляет молочными продуктами, поэтому Ракам следует запастись молоком, сыром и йогуртом, чтобы удовлетворить любые желания. Домашняя еда, включая пироги и макаронные изделия, удовлетворяет их эмоциональные наклонности.

Чего следует избегать: Заварной крем и сливки в их любимых десертах. Как и Телец, это один из самых гурманских звездных знаков. Но им нужно быть осторожными и не есть слишком много сладкого.

  • Лев (23 июля — 22 августа)

Что есть: Этот знак управляется Солнцем и является огненным, а это значит, что у Львов есть чувство величия в еде.

Они любят шампанское, рестораны со звездами Мишлен и хорошую жизнь.

Но у Львов часто встречаются болезни сердца и позвоночника, поэтому им нужно есть продукты, полезные для этих частей тела.

Лучшая диета для Льва — средиземноморская: много оливкового масла, свежих овощей и оливок. Солнце управляет всеми цитрусовыми и пряностью шафран, поэтому они тоже полезны.

Чего следует избегать: Чрезмерно жирная пища и алкоголь. Львам нужно быть осторожными с холестерином — атеросклероз и сердечные заболевания их частые болезни в зрелом возрасте.

  • Дева (23 августа — 22 сентября)

Что есть: Дева — это знак Меркурия, наиболее связанный со здоровьем и телом, поэтому Девы, как правило, привередливы в еде.

Именно Девы чаще всего становятся веганами или вегетарианцами, страдают пищевой аллергией или придерживаются сложной макробиотической диеты.

Земной знак, управляемый Меркурием, Дева связана с урожаем, поэтому Девам следует есть продукты, которые растут под землей: картофель, морковь, сельдерей и фенхель.

Они привязаны к натуральным, органическим ингредиентам и экологически чистым продуктам, поскольку заботятся об окружающей среде, поэтому хорошие продукты для Дев — это

  • зерновые,
  • бобовые,
  • орехи,
  • полезные супы,
  • тушеные блюда.

Они часто предпочитают избегать алкоголя, это соответствует их натуре воздержания и избегания излишеств.

Чего следует избегать: Всего, что трудно переварить: острых блюд, сладких десертов и жирной пищи, такой как чипсы, гамбургеры и пицца.

Связь Меркурия с пищеварительной системой означает, что они склонны к этим заболеваниям при нарушении привычного рациона.

  • Весы (23 сентября — 22 октября)

Что есть: Весы — воздушный знак, управляемый Венерой, которая связана со сладостями. Представитель этого знака — сладкоежка и любитель кексов, макарунов и кондитерских изделий.

Мягкие фрукты также находятся под управлением Венеры: вишни, груши, персики и клубника идеально подходят для Весов.

Для этого знака важен баланс, ничего слишком экстремального. Поэтому нежные, сладкие на вкус травы — мята, тимьян и щавель — отлично подходят для придания аромата.

От чего следует воздержаться: Переработанное мясо, газированные напитки и майонез — все они вредны для почек. Весы — знак, связанный с почками. Питье большого количества воды поможет Весам сохранять здоровье.

  • Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Что есть: У Скорпиона две управляющие планеты — Марс и Плутон, обе кипят мощной энергией, поэтому Скорпионы имеют схожий темперамент.

Им нравится красное вино, темный шоколад, острая пища — и они могут быть компульсивными едоками, чрезмерно увлекаясь тем, что им нравится.

Их привлекает экзотическая пища, включая субпродукты и дичь, а также афродизиаки, такие как устрицы.

Скорпион ассоциируется с ферментированными продуктами, такими как соленья и голубой сыр, а также управляет выведением токсинов из организма, поэтому чернослив и много клетчатки пойдут на пользу.

Чего следует избегать: Ничего. Скорпионы обычно могут есть все. Они не склонны следить за своим здоровьем или быть разборчивыми в еде. Регулярный детокс может помочь им сохранить здоровье, но в остальном они могут наслаждаться едой практически без ограничений.

  • Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что есть: Стрельцом управляет Юпитер, планета большого счастья и излишеств.

Они всегда готовят больше еды, чем нужно.

Стрелец связан с фиолетовым цветом, поэтому ягоды, виноград и глинтвейн — идеальные продукты, так же как и гвоздика, мускатный орех и корица, которые связаны с Юпитером.

В преддверии Рождества они предпочитают шведский стол и праздничную еду.

Стрельцам также свойственна склонность к приключениям и гедонизму, поэтому блюда международной кухни и еда на свежем воздухе с барбекю придутся им по вкусу.

Чего следует избегать: Диеты. Стрельцы не любят умеренность и ненавидят чувствовать себя обделенными. Для поддержания здоровья им лучше вносить небольшие изменения в свой образ жизни.

  • Козерог (22 декабря — 21 января)

Что есть: Козерог, управляемый Сатурном, является одним из знаков Земли, и люди, родившиеся под этим знаком, склонны к разумному и строгому питанию.

Козероги любят традиционные блюда и не очень интересуются экзотической кузней. Они легко соблюдают режим и диету.

Этот знак связан с костями и зубами, поэтому им необходимы продукты, богатые кальцием, такие как сыр, йогурт и шпинат.

Сатурн — холодная планета, поэтому они также любят холодную пищу, включая мороженое и салат — традиционный, с ветчиной и яйцом.

От чего следует воздержаться: Сладости, газированные напитки и чай. То, что они едят, отражается на их коже и зубах, поэтому им нужно быть осторожными с продуктами, которые могут их повредить.

  • Водолей (22 января — 18 февраля)

Что есть: Один из воздушных знаков, Водолей управляется Сатурном, а также Ураном, планетой-хиппи, что означает, что диета Водолеев, как правило, экспериментальная и часто подчиняется пищевым причудам и эксцентричным привычкам.

Водолеи часто придерживаются экологических взглядов, поэтому будут питаться в соответствии со своими убеждениями — без мяса или только местными овощами — что является вопросом принципа, а не здоровья.

Планета Водолея Уран связана с кровообращением, поэтому им лучше есть легкие продукты — помидоры, грибы, белую рыбу, куриные грудки.

Чего следует избегать: Кофеин. Из-за связи с кровообращением им нужно избегать пищи и напитков, которые могут раздражать нервную систему.

Слишком большое количество кофе может вызвать чрезмерную стимуляцию организма, насыщая его адреналином, что приводит Водолеев к беспокойству и бессоннице.

  • Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Что есть: Рыбы связаны с Юпитером и Нептуном, планетой, управляющей всеми жидкостями, поэтому фруктовые соки — идеальные напитки для Рыб.

Они также связаны с морем, поэтому в рационе должны присутствовать рыба, морепродукты со сливочными соусами и добавки рыбьего жира, чтобы обеспечить оптимальное здоровье.

Как любители животных, Рыбы часто являются вегетарианцами.

У них богатое воображение и артистизм, поэтому они могут быть очень хороши в создании блюд, а их романтическая натура означает, что им нужно есть в расслабляющей и стимулирующей обстановке.

Чего следует избегать: Мороженое. У Рыб очень увлекающаяся натура, и их любовь к таким лакомствам, как мороженое, может быть экстремальной. Им нужно быть внимательными к тому, что они едят.

Рыбы также управляют ногами, поэтому избегайте продуктов, вызывающих подагру, таких как пиво и красное мясо.

 

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