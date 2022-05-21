Астролог: "До 3 июня - аварийный период, поэтому надо соблюдать особую осторожность за рулём"

Период ретроградного Меркурия начался 10 мая и продлится до 3 июня 2022 года. В своём обратном движении эта планета сначала пройдёт по знаку Близнецов, который символически связан с общением, коммуникациями и средствами связи. Это означает, что в этих сферах мы можем столкнуться с изменениями, которые невозможно было предугадать. В этот период можно ожидать изменений прежних условий, договорённостей, трудностей в отношениях, во взаимопонимании между партнёрами. Это касается как деловой сферы, так и личных отношений.

А закончит Меркурий своё движение в знаке Тельца, связанном с материальным миром и финансами. Этот непростой период ещё больше осложняется тем, что начало его ретроградной фазы наложилось на сезон затмений, которые состоялись 30 апреля и 16 мая 2022 года. Поэтому совершенные ошибки в это время могут стать необратимыми и фатальными. О том, как пережить этот период без потерь, рассказала читателям Pravda.Ru астролог Юлия Рольник.

Чего не следует делать в период ретроградного Меркурия

Под действием ретроградного Меркурия легко совершить ошибки, принять неправильные решения, поскольку в это время не ясна до конца картина происходящего, получаемая информация неполная или искажённая. А значит, в дальнейшем произойдут изменения, которые не были учтены при принятии решений. Если нельзя избежать принятия важных решений в этот период, то надо обязательно предусмотреть запасной план "Б" и приготовиться к возможным изменениям.

В период ретроградного Меркурия часто происходят задержки транспорта, доставок грузов, происходят поломки транспорта, средств связи. Этот период считается аварийным, поэтому надо соблюдать особую осторожность за рулём и на дороге. Купленные в период ретроградного Меркурия средства связи, электроника, компьютеры, автомобили могут оказаться некачественными, могут быстро выйти из строя.

Проблемы и задержки также могут возникнуть с оформлением различных документов. Если вы решите покупать билеты на самолёт в это время, то приготовьтесь к задержке или отмене рейса. И следите внимательно за своими документами — вероятность потери в этот период существенно возрастает! Если поездку отложить невозможно, то в документах и билетах проверяйте все внимательно — все даты, цифры, соответствие фамилий, читайте мелкий шрифт.

Чтобы пережить этот период ретроградного Меркурия без потерь, не следует:

начинать новые дела, проекты и новый бизнес;

подписывать договоры и важные документы;

принимать важные решения;

начинать новое деловое партнёрство;

проводить важные переговоры;

отправляться в командировки;

отправляться в путешествия;

совершать покупки автотранспорта, средств связи, компьютеров, электроники;

начинать оформление важных документов;

начинать обучение;

подавать иски, обращаться в суд.

Что стоит делать в период ретроградного Меркурия

Период ретроградного Меркурия возвращает нас к прошлому, к тому, что было не завершено, не доделано или сделано с ошибками. И теперь предстоит пересмотреть прежние ситуации, переоценить то, что было сделано ранее. И исправить то, что можно исправить — в делах или отношениях. В это время можно вернуться к своим старым идеям, к тому, что не удалось воплотить в жизнь.

Теперь эти идеи и планы можно успешно доработать и скорректировать с тем, чтобы начать их реализацию после окончания ретроградного периода Меркурия — после 3 июня 2022 г. Это время также подходит для того, чтобы восстановить старые связи и отношения. В деловой сфере сейчас полезно опираться на старые связи. Большую помощь вам окажут люди, которых вы давно знаете, а не новые знакомые. Не исключено, что в этот период кто-то из вас неожиданно встретит своих старых друзей, знакомых или своих бывших.

Безусловно, жизнь нельзя остановить в период ретроградного Меркурия, иногда невозможно отложить какие-то важные дела, поездки или переговоры. Но если проявлять повышенную внимательность и осторожность, придерживаться правил, то вполне можно прожить этот нелёгкий период без потерь. При этом приобрести положительный опыт адаптации к изменениям, исправить свои старые ошибки и приготовиться к реализации новых планов.

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