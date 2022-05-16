Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители

Почему некоторые люди более целеустремленные, чем другие? Они чрезмерно сосредоточены на получении статуса в обществе или карьерном росте, привыкли составлять список желаний и следовать ему, они полны решимости, энергичны, смело идут к цели. Возможно, астрологи смогут дать ответ, ведь такие черты характера присущи шести знакам зодиака.

Какие знаки зодиака амбициозны

Водолеи

Водолеи независимы, но при этом они также весьма сосредоточены на достижении успехов в социуме.

"У них есть тенденция ревностно служить делу или следовать видению лучшего мира, — объясняет астролог Джилл Лофтис. — Они также могут быть достаточно амбициозными и следовать внутреннему голосу".

Овны

Как только Овен примет решение сделать что-то, то другим лучше отойти в сторону и не мешать.

"Смелые и готовые действовать в одиночку в погоне за своими амбициями, они могут быть невероятно целеустремленными и трудолюбивыми, когда дело касается того, чего они действительно хотят", — говорит Лофтис.

Они будут при этом проявлять настойчивость, независимо от того, с чем столкнутся, добавляет астролог.

"Их цель — быть великими и оставаться в центре внимания, — объясняет экстрасенс Эмили Ньюман. — Такая форма поощрения им нравится, поскольку побуждает их прилагать больше усилий".

Стрельцы

Представители этого знака хотят попробовать все в своей жизни.

"В погоне за удовольствиями, знаниями или просто развлечениями у них всегда есть наготове длинный список мест для посещения. Этот могут быть и курсы, и клубы", — говорит Лофтис.

Их стремление не обязательно связано с карьерными целями, но они по-прежнему полны решимости довести дело до конца. И хотя их мечты могут не понравиться кому-то еще, это не остановит их.

Скорпионы

Не мешайте Скорпиону — этот знак очень усердно работает для достижения своих целей.

"У них есть стремление, воля и упорство в достижении своих целей и желаний, — объясняет Лофтис. — Их способность справляться с трудностями и встречать достойно вызовы часто делает их лидером на любой арене, которую они выбирают".

Итак, если Скорпион чего-то добивается — не мешайте, отступите.

Девы

У этого знака завышенные идеалы.

"Они составят детальный план и будут усердно работать над тем, чтобы все соответствовало их стандартам", — объясняет Лофтис. Ньюман соглашается: "Они хотят мгновенных результатов, которые не всегда достижимы. Совершенство — это норма для Девы".

Козероги

Козерог — это лидер или босс, он привык командовать. "Козероги хотят денег, положения и власти, и они не боятся добиваться всего этого", — поясняет Лофтис.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен