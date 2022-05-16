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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители

Гороскоп

Почему некоторые люди более целеустремленные, чем другие? Они чрезмерно сосредоточены на получении статуса в обществе или карьерном росте, привыкли составлять список желаний и следовать ему, они полны решимости, энергичны, смело идут к цели. Возможно, астрологи смогут дать ответ, ведь такие черты характера присущи шести знакам зодиака.

Почему хобби полезно для успешной карьеры

Какие знаки зодиака амбициозны

Водолеи

Водолеи независимы, но при этом они также весьма сосредоточены на достижении успехов в социуме.

"У них есть тенденция ревностно служить делу или следовать видению лучшего мира, — объясняет астролог Джилл Лофтис. — Они также могут быть достаточно амбициозными и следовать внутреннему голосу".

Овны

Как только Овен примет решение сделать что-то, то другим лучше отойти в сторону и не мешать.

"Смелые и готовые действовать в одиночку в погоне за своими амбициями, они могут быть невероятно целеустремленными и трудолюбивыми, когда дело касается того, чего они действительно хотят", — говорит Лофтис.

Они будут при этом проявлять настойчивость, независимо от того, с чем столкнутся, добавляет астролог.

"Их цель — быть великими и оставаться в центре внимания, — объясняет экстрасенс Эмили Ньюман. — Такая форма поощрения им нравится, поскольку побуждает их прилагать больше усилий".

Стрельцы

Представители этого знака хотят попробовать все в своей жизни.

"В погоне за удовольствиями, знаниями или просто развлечениями у них всегда есть наготове длинный список мест для посещения. Этот могут быть и курсы, и клубы", — говорит Лофтис.

Их стремление не обязательно связано с карьерными целями, но они по-прежнему полны решимости довести дело до конца. И хотя их мечты могут не понравиться кому-то еще, это не остановит их.

знаки Зодиака

Скорпионы

Не мешайте Скорпиону — этот знак очень усердно работает для достижения своих целей.

"У них есть стремление, воля и упорство в достижении своих целей и желаний, — объясняет Лофтис. — Их способность справляться с трудностями и встречать достойно вызовы часто делает их лидером на любой арене, которую они выбирают".

Итак, если Скорпион чего-то добивается — не мешайте, отступите.

Девы

У этого знака завышенные идеалы.

"Они составят детальный план и будут усердно работать над тем, чтобы все соответствовало их стандартам", — объясняет Лофтис.

Ньюман соглашается: "Они хотят мгновенных результатов, которые не всегда достижимы. Совершенство — это норма для Девы".

Козероги

Козерог — это лидер или босс, он привык командовать. "Козероги хотят денег, положения и власти, и они не боятся добиваться всего этого", — поясняет Лофтис.

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