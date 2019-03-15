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Автор Соломон Соловьев

А кого ты можешь послать? - Гороскоп дня

Гороскоп

О таланте уравновесить различные стороны окружающего мира и своего характера, доверчивости и склонности к риску рожденных 16 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Если бы люди были ангелами, правительство было бы не нужно. А если бы людьми управляли ангелы, был бы не нужен какой-либо контроль над правительством", — такую идеалистическую картину государственного устройства рисовал себе четвертый президент США, один из ключевых авторов Конституции США и Билля о правах Джеймс Мэдисон.

Конституция, написанная под его руководством и принятая 17 сентября 1787 года, на протяжении уже почти 250 лет была дополнена всего лишь 27-ю поправками и на сегодняшний день выглядит как современный, эффективно действующий главный основной закон США, имеющий высшую юридическую силу.

О формуле компромисса, способной быть созидающей через столетия, расскажем сегодня в нашей Формуле небес.

Рыбы, рожденные 16 марта, способны сочетать воображение и практику, вдохновение и земную суетность. В самом деле, те, кто родился в этот день, имеют несомненный талант уравновесить различные стороны окружающего мира и своего характера. Иногда они управляются своей причудливой, фантастической стороной, но обычно остаются в пределах здравого смысла.

Как правило, рожденные 16 марта находятся на коне, когда идут по жизни по универсальному усредненному пути. Эти люди вполне способны согласиться на компромисс, что дает им неплохой шанс добиться успеха. Однако герои дня сегодняшнего должны быть осторожны. В конце концов, предавать свои собственные ценности ради тепленького места под солнцем — дело, не достойное уважения. Но если все-таки получается так, что рожденные в этот день по каким-либо причинам отказываются от своих идеалов (особенно часто — ради прибыли), позже они будут страдать от этого, осознавая свою вину.

"Войны и революции возникают на почве реальных, и прежде всего экономических условий… на почве повышения темпа и напряжения конъюнктуры экономической жизни, обострения экономической конкуренции за рынки и сырье. Социальные потрясения возникают легче всего именно в период бурного натиска экономических сил", — такую пророческую формулу сотворил более ста лет назад рожденный сегодня русский экономист Николай Кондратьев.

За обоснованную им "новую экономическую политику" в СССР экономист-пророк был расстрелян в 1938 году и дважды реабилитирован в 1963-м и 1987-м годах. Всему миру герой дня известен как основоположник теории экономических циклов ("циклы Кондратьева"), в которых ученый спрогнозировал цикличность мировых экономических процессов до середины XXI века. За уже прошедшие сто лет реальные циклы мировой экономики пока полностью совпали с прогнозами выдающегося экономиста.

Нашел волшебный компромисс между силой тока в цепи, напряжением и сопротивлением рожденный сегодня немецкий физик Георг Симон Ом. Открытие Ома, давшее впервые возможность рассмотреть явления электрического тока, имело огромное значение для науки того времени. Все теоретические и опытные проверки показали полную его точность: закон Ома есть истинный закон природы. Современники писали об ученом: "Открытие Ома было ярким факелом, осветившим ту область электричества, которая до него была окутана мраком".

Свой яркий факел в физике зажег рожденный сегодня русский изобретатель Александр Попов. 7 мая 1895 года герой дня продемонстрировал возможность передачи и приема коротких и продолжительных сигналов на расстоянии до 64 метров посредством электромагнитных волн с помощью специального устройства, которое реагировало на электрические колебания, что стало определяющим вкладом в развитие беспроволочной связи. Через 50 лет в честь гениального открытия Александра Попова в СССР день 7 мая стал отмечаться как День радио.

Многие из Рыб, рожденных 16 марта, безоговорочно доверяют тем, к кому они благосклонны. Так происходит не только из-за личной самоуверенности этих людей, но также, возможно, и из-за некоторого неопределенного благословения, с которым они периодически встречаются на жизненном пути. В дальнейшем это расширяется их способностью выбирать все лучшее из складывающихся ситуаций.

В то же время люди, чей день рождения — 16 марта, довольно часто рискуют, недооценивая опасности, не уделяя достаточного внимания негативной энергии и игнорируя обиду или даже негодование других. Подобные недочеты вполне способны быстро всплыть на поверхность и ударить прямо в лицо. Следовательно, рожденные 16 марта должны не только научиться распознавать первые признаки приближающихся бед, но и знать, как справляться с ними.

За провидческие идеи рожденного сегодня советского писателя-фантаста Александра Беляева часто называли "русским Жюлем Верном". Герой дня стал основоположником советской научно-фантастической литературы, первым из советских писателей, целиком посвятившим себя этому жанру. Он написал более 70 научно-фантастических произведений, в том числе 17 романов, среди которых "Человек-амфибия" и "Голова профессора Доуэля" стали классикой мировой литературы. "Самый великий источник энергии — человеческая мысль. Электромагнитные колебания, которые возникают в клеточках человеческого мозга — это сила, которая владеет миром", — был убежден Александр Беляев.

Как правило, рожденным 16 марта глубоко импонирует целостность долгосрочных проектов и программ. Но хотя эти люди ценят завершенность, их переменчивая сторона нередко руководит ими, что часто приводит к тому, что интерес к перспективному начинанию пропадает раньше, чем они осуществят свой проект. Будучи обвиняемыми за такие действия, они, правда, способны к творческому восстановлению. Следовательно, рожденным в этот день нужно научиться принимать изменяющиеся аспекты своей природы. Многие из них обычно признают, что последовательные усилия, направленные в одну сторону, обычно приводят к успеху.

В идеале рожденные 16 марта должны найти занятие, в котором они смогут использовать как духовную, так и прагматическую сторону своей природы. Найти место, где можно обосноваться, — для них, конечно же, проблема номер один, но и ее надо решить. Только в этом случае они смогут насладиться чувством свободы, которое необходимо для выражения их творческого призвания.

Обретенная творческая свобода дала реализоваться Формуле небес многим из героев дня. Сегодня пришли в наш мир, чтобы украсить его: первый лауреат Нобелевской премии по литературе, французский поэт Франсуа Арман Сюлли-Прюдом; русский поэт Николай Языков; выдающийся еврейский режиссер Соломон Михоэлс; перуанский поэт Сесар Вальехо; один из создателей советской школы хоккея с шайбой Аркадий Чернышёв; бразильский футбольный футболист и тренер Марио Загалло; изобретатель магнитно-резонансной томографии, американский физик Реймонд Ваган Дамадьян; один из великих джазовых пианистов XX века Вагиф Мустафа-заде; классик европейского кино, итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи и замечательный советский актер Сергей Юрский.

"Свобода определяется количеством людей, которых ты можешь послать", — так мыслил и жил рожденный сегодня Сергей Юрский. И с его формулой свободы согласны большинство рожденных сегодня героев.

На фото: Сергей Юрский

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