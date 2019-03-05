Самые обаятельные и привлекательные - Гороскоп дня

О влечении к красоте, положительной энергии и переменчивости эмоций рожденных 6 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Красивая вещь никогда не дает так много боли, как и неспособность слышать и видеть ее", — такую формулу красоты завещал человечеству рожденный сегодня архитектор, скульптор и поэт эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти.

О формуле красоты героев дня сегодняшнего поговорим подробнее.

Основную роль в жизни Рыб, рожденных 6 марта, играет непреодолимое влечение к красоте. Многие из них и сами по себе утонченно привлекательны. Эти люди привыкли окружать себя изысканными предметами, которые доставляют им истинное удовольствие. Сами того не замечая, они излучают на редкость положительную энергию, заставляющую других людей тянуться к ним, но, к сожалению, многие из них не могут воспользоваться ею в полной мере. Легкие в общении, рожденные в этот день должны обучиться понимать и развивать свои способности и упорство, если они хотят стать более удачливыми в карьере и продвинуться вперед в своем собственном развитии.

Произведения Микеланджело считались наивысшими достижениями искусства Возрождения еще при жизни самого мастера. Герой дня прожил 89 лет, целую эпоху, от периода Высокого Возрождения к истокам Контрреформации. За этот период сменилось 13 Пап Римских — он выполнял заказы для девяти из них. Скульптор стал первым представителем западноевропейского искусства, чья биография была напечатана еще при его жизни.

Первый официальный биограф Микеланджело писал, что "Давид" (одна из самых знаковых скульптур мастера) "отнял славу у всех статуй, современных и античных, греческих и римских". Одним из самых монументальных произведений художника являются фрески потолка Сикстинской капеллы, о которых Гёте писал, что, "не увидев Сикстинской капеллы, трудно составить себе наглядное представление о том, что может сделать один человек". "Я чувствую себя хорошо, только тогда, когда я с долотом в руках", — часто любил повторять великий художник Микеланджело.

Свою эстетику красоты удалось внедрить в сознание миллионов пользователей американскому художнику Уиллу Айснеру. Именно героя дня принято считать одним из отцов современного комикса или графического романа.

Рожденный сегодня русский поэт Петр Ершов написал одну из первых сказок в стихах "Конек-Горбунок", которая стала классикой русской литературы. "Конек-Горбунок" — произведение народное, почти слово в слово, по сообщению самого автора, взятое из уст рассказчиков, от которых он его слышал. Ершов только привел его в более стройный вид и местами дополнил.

Всю жизнь, по его же собственному признанию, подслушивал за людьми на улице, а потом приводил услышанное в литературную форму, рожденный сегодня российский писатель Михаил Жванецкий. Замечательна и эстетическая формула жизни самого писателя: "Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с простого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много".

Рыбы, чей день рождения — 6 марта, могут мирно идти вперед в определенном направлении, но только при том условии, если им не будут чинить препятствий. Они способны увидеть даже малозаметную красоту людей или явлений, но не в состоянии надолго удержать этот образ в своей памяти. Возможно, это объясняется переменчивостью их эмоций, что обычно свойственно романтическим натурам.

Те из них, кто стремится создать свою собственную систему идеализированных представлений о мире, включая представления о добре и зле, как правило, склонны приукрашивать действительность. Обращая особенное внимание на красивые предметы, они часто не замечают то, что на самом деле находится перед ними, — многие из них видят только то, что хотят увидеть. Впрочем, столь избирательный подход к окружающим реалиям значительно укрепляет их внутренние силы. Таким образом, они могут, подобно Нарциссу, быть влюбленными в свое отражение.

Восторженную эстетику оставил в своих творениях рожденный сегодня русский архитектор Андрей Штакеншнейдер, спроектировавший ряд дворцов и других зданий в Санкт-Петербурге и Петергофе.

Новую эстетику звучания рок-музыки определил своим творчеством пришедший сегодня в мир британский композитор, один из лидеров группы Pink Floyd Дэвид Джон Гилмор. "Когда с головой окунаешься в рок, то все твое внимание расходуется на то, чтобы отдать, что имеешь, по максимуму. И для этого совсем не обязательно иметь чистые волосы", — так образно и доступно описал Дэвид Гилмор свою творческую формулу красоты, ответив на замечание одного журналиста о немытых волосах у рок-музыкантов.

"Не теряйте голову, а вдруг судьба захочет вас по ней погладить?" — так, продолжая тему нужности головы, поговаривал герой дня сегодняшнего польский писатель-сатирик и автор многочисленных афоризмов Станислав Ежи Лец.

Рожденные 6 марта — большие эстеты, готовые посвятить свою жизнь и, если это необходимо, отдать себя в жертву своим идеям. Они способны вдохновить других, заставить их восхищаться собою. Подобное явление, пожалуй, можно назвать иррациональным, однако оно удовлетворяет внутренние нужды и умеряет беспокойство и тревогу этих людей.

Для рожденных 6 марта все формы чувствительного восприятия: звуки, цвета, запахи и вкусы, — сочетаются в букете, который возвышает их души, а иногда поглощает их. Некоторые люди, чей день рождения — 6 марта, могут стать рабами своих желаний и привлекательности, но для большинства из них просто чувствительности недостаточно, чтобы восхищаться и оценивать красоту. Им нужно сделать намного больше — идеализировать объект своего обожания и, однажды сделав это, разделить свою жизнь с таким человеком, а лучше всего даже стать с ним одним целым.

К несчастью, разочарования и депрессии часто становятся болезненным концом этого восторженного периода. Для тех, кто родился 6 марта, научиться быть объективными в обращении со своей привлекательностью и притяжением — ключ к поддержанию контроля над своей жизнью и выполнению своей миссии на этом свете.

Обаятельные, привлекательные и необыкновенно эстетичные индивидуумы посетили сегодня наш мир, и среди них: английская поэтесса Элизабет Барретт Браунинг; русские художники Федор Васильев и Василий Матэ; легендарный советский режиссер Марк Донской и уникальный в своей киноэстетике польский режиссер Анджей Вайда; первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и самая убедительно плачущая певица Татьяна Буланова; спортивный комментатор Василий Уткин и замечательный российский комедийный актер Сергей Бурунов.

"Существуют красивые цветы, растущие только на болоте, они гибнут, когда болото осушено", — эта фраза Анджея Вайды может стать блестящей финальной иллюстрацией для Формулы небес всех героев, пришедших сегодня в наш мир.

На фото: Михаил Жванецкий

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