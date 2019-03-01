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Автор Соломон Соловьев

Фатальная формула Михаила Горбачева - Гороскоп дня

Гороскоп

О фатальности, терпеливости, воле и неиссякаемой энергии рожденных 2 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Фатальная формула Михаила Горбачева - Гороскоп дня. 399845.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿

"Я иду по жизни с мыслью о том, что завтра все может закончиться", — такую формулу жизни исповедует рожденный сегодня британский актер Дэниел Крэйг, который стал широко известен после исполнения роли Джеймса Бонда.

О фатальности и терпеливости Формулы небес героев дня сегодняшнего поговорим подробнее.

Рыбы, рожденные 2 марта, редко подгоняют события, желая добиться поставленной цели. Определяющей чертой их поведения является исключительная терпимость по отношению к семье, друзьям, к любой нации и к любой жизненной ситуации, с помощью которой рожденные в этот день способны творить чудеса. Однако для других людей подобная терпимость временами может быть неудобна, и тогда у рожденных 2 марта возникают довольно существенные проблемы, особенно часто связанные с личной жизнью.

Будучи родителями, люди, чей день рождения — 2 марта, не всегда находят взаимопонимание с подрастающими детьми, которые по вполне понятным причинам не только придерживаются совершенно иной системы ценностей, но и нередко хотят идти своим путем. Более просвещенные личности, рожденные сегодня, стараются не замыкаться в границах правил, разработанных ими для себя, и дают свободу выбора всем, кого они любят. В то же время их терпимость отнюдь не является непременным условием сохранения нормальных отношений с каждым и всегда. В конце концов, даже самые флегматичные натуры иногда могут дать выход своему гневу.

Мой дар убог, и голос мой негромок,

Но я живу, и на земле моё

кому-нибудь любезно бытиё:

его найдет далекий мой потомок

в моих стихах; как знать…

Так свою миссию во Вселенной обозначил для себя один из самых загадочных и недооцененных при жизни поэтов русской литературы рожденный сегодня Евгений Баратынский. Формулу небес Баратынского с необыкновенной точностью определил гениальный Александр Пушкин: "Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко".

"Если бы семена могли говорить, они пожаловались на то, как им больно расти", — такую формулу терпимости провозгласил один из крупнейших представителей нидерландской литературы писатель Эдуард Доувес Деккер. Большинство своих произведений герой дня писал под псевдонимом Мультатули, что в переводе с латыни означает "я много вынес". С возраста 19 лет писатель находился на государственной службе в Нидерландской Ост-Индии, современной Индонезии. На основе увиденного он написал свой главный роман "Макс Хавелаар", в котором беспощадно обличает колониальную политику Нидерландов.

"Сильный характер, как и сильный поток, встречая препятствия, только раздражается и усиливается еще более; но зато, опрокинув препятствие, прокладывает для себя и глубокое русло", — такую терпеливую и волевую формулу характера предлагал в своем учении рожденный сегодня основоположник научной педагогики в России Константин Ушинский.

Научный подход к педагогике органично сочетался с Формулой небес самого основателя этого учения. Ушинский утверждал, что воспитание человека состоит в выработке в нем устойчивых привычек поведения, таких как честность, порядочность и трудолюбие. Цель воспитания не только знание о том, что такое честность, но именно устойчивая привычка быть честным.

Выдающимся воспитателем своего времени остался в памяти Вселенной пришедший сегодня в мир один из основоположников современной художественной литературы на идише еврейский писатель и драматург Шолом-Алейхем. При жизни критики называли Шолом-Алейхема еврейским Марком Твеном. При встрече с героем дня Марк Твен заметил, что сам считает себя американским Шолом-Алейхемом.

С раннего детства Шолом-Алейхем был тяжело болен туберкулезом и до последних дней терпеливо и мужественно боролся со своим недугом. До конца жизни герой дня выказывал несокрушимую энергию и неиссякаемую жажду творчества, постоянно устраивая творческие гастроли с публичными чтениями и устными выступлениями.

Свою формулу философского терпения Шолом-Алейхем выражает в унисон Формуле небес: "Нет на свете раны, которая бы не залечилась, и нет горя, которое не было бы забыто". Ну и одно из самых красивых изречений писателя, которое смело можно сделать эпиграфом для всей нашей рубрики, звучало так: "Каждая звезда — это душа человека. А куда идет душа, туда идет и человек. Вот почему нам представляется, будто звезды падают".

Многие Рыбы, рожденные 2 марта, имеют интересные хобби или увлечения, но в основном они полностью посвящают себя работе. Как правило, их работа носит творческий характер. Случается так, что, не найдя сочувствия со стороны окружающих, герои дня могут оказаться изолированными перед лицом множества проблем. Тем не менее, будучи персоналистами, они умеют трезво взглянуть на факты и в итоге преодолеть сложности, оказавшиеся на их пути.

Рожденные 2 марта часто не способны выразить свои чувства или мысли нужными словами, что вызывает непонимание со стороны окружающих. Случается так, что в невыигрышных ситуациях они теряются, но затем находят в себе силы все исправить и начать все сначала.

Движимые страстью к познанию, рожденные в этот день с удовольствием отправляются в дальние путешествия, предпочитая живое общение с людьми серьезной работе в тиши пыльных кабинетов. Находясь либо в проигрыше, либо в выигрыше, они все равно отыщут способ применения своим действительно незаурядным способностям.

Рожденный сегодня чешский композитор и дирижер Бедржих Сметана стал основоложником чешской национальной композиторской школы. Основоположником сейсмологии и изобретателем первого электромагнитного сейсмографа стал русский физик Борис Голицын. Одним из сильнейших шахматистов начала XX века стал австрийский игрок Карл Шлехтер. Выдающиеся ядерные исследования проводил советский физик-ядерщик Георгий Флёров. И не менее выдающиеся общественные эксперименты осуществлял рожденный сегодня первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

Одним из важных качеств героев сегодняшнего дня является умение найти баланс между собственными нуждами и нуждами тех, кто окружает их в повседневной жизни. Они учатся строить мостик между личным и общественным, учатся, как обосновывать высшие приоритеты. Они прекрасно понимают, что порядок в собственном доме даст лучшую возможность улучшиться всему миру.

А закончить Формулу небес терпеливых фаталистов дня сегодняшнего хотелось бы веселой цитатой Михаила Горбачева из его речи на следующий день после окончания путча в августе 1991 года: "Нас уже закалила ситуация, мы знаем, кто есть ху на самом деле".

На фото: Михаил Горбачев

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