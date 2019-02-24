Космические аскеты и отшельники - Гороскоп дня

О понимании богатства, борьбе с несправедливостью, дисгармонии с собственной личностью и умении преподнести себя рожденных 25 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Кто умеет довольствоваться малым, тот богат", — эту крылатую фразу произнес однажды рожденный 25 февраля венецианский драматург Карло Гольдони.

О богатстве Формулы небес дня сегодняшнего, 25 февраля, подробнее.

Хотя Рыбы, рожденные 25 февраля, часто производят впечатление неприступных личностей, их потенциал, бесспорно, раскрывается лишь тогда, когда они полностью посвящают себя более важным делам, чем их собственная персона.

Рожденные 25 февраля являются очень самоуверенными людьми с большим чувством собственного достоинства, однако вряд ли кому придет в голову обвинять их в эгоизме. Большую часть своего времени рожденные 25 февраля отдают служению обществу, и все же не всегда их устремления бывают бескорыстными. Они полагают, что, окунувшись с головой в дела, только увеличат свое влияние на других. Рожденные 25 февраля, нередко конфликтуют с окружающими. Это неудивительно, так как они постоянно критикуют общественные правила, рассматривая мир "как находящийся в полном беспорядке".

Пришедший 25 февраля в мир драматург Карло Гольдони написал 267 пьес, среди которых больше всего комедий. Одни относятся к жанру "слезливых комедий", другие — веселые буффонады из народной жизни и так называемые "комедии характера". Вольтер называл Гольдони "сыном и живописцем натуры", человеком "очистившим итальянскую сцену, изобретающим фантазию и умеющим писать здравым смыслом", отмечал "чистоту и естественность" его стиля.

Навел порядок в анатомии пришедший 25 февраля в мир итальянский врач Джованни Баттиста Морганьи. Ученый стал основателем патологической анатомии. Он впервые описал изменения, наблюдаемые при вскрытии трупов людей, умерших от различных болезней. Эти наблюдения позволили распознавать болезни на основании вскрытий и сравнивать прижизненные признаки с посмертными изменениями. Герой дня 59 лет был профессором анатомии в Падуе, где у него учились лучшие впоследствии итальянские анатомы.

За свою жизнь рожденный 25 февраля арабский путешественник и странствующий купец Ибн Баттута преодолел около 120 тысяч километров и посетил эквивалент 44 современных стран, о чем написал уникальную для своего времени книгу под названием "Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий". Все посещаемые страны Ибн Баттута описывал с возможной полнотой. Несмотря на определенную недостоверность, записи Ибн Баттуты дают хорошее представление о большой части цивилизации XIV века.

Будучи детьми, Рыбы дня сегодняшнего, 25 февраля, часто и довольно открыто спорят с родителями и другими авторитетными для них людьми и очень эмоционально реагируют на малейшую несправедливость. Так как они не могут жить в гармонии со своей личностью вплоть до старости, их юность и начало взрослой жизни бывают слишком бурными.

Перешагнув 30-летний рубеж, люди, чей день рождения — 25 февраля, вдруг начинают повышать свой интеллект, изучая, например, искусство, философию, религию или идеальную модель человечества. В какой-то момент подобного рода увлечения могут захватить их полностью, и тогда они посвятят им все свои время и усилия. Однако для них будет немного лучше, если они не станут разрывать связи с прошлой жизнью, — в конце концов, приобретенный опыт всегда может пригодиться в будущем.

"Нет, я жива, я буду вечно жить, у меня в сердце есть то, что не умирает", — такую формулу бессмертия чувствовала в себе рожденная 25 февраля украинская писательница и поэтесса Леся Украинка.

Героиня дня ушла из жизни в 42 года и оставила после себя произведения в самых разнообразных жанрах: поэзии, лирике, эпосе, драме, прозе, публицистике. Поэтесса активно работала в жанре фольклористики (220 народных мелодий записано с ее голоса), а также активно участвовала в украинском национальном движении. По результатам опросов, современные украинцы называют ее одним из самых выдающихся соотечественников наряду с Тарасом Шевченко и Богданом Хмельницким.

Один из основных представителей импрессионизма Пьер Огюст Ренуар вошел в историю своего дня как мастер светского портрета, не лишенного сентиментальности. Ренуар первым из импрессионистов снискал успех у состоятельных парижан. Ренуар считал себя (каким он и являлся на самом деле) непревзойденным экспертом женских тел, о чем красноречиво всегда высказывался:

"Когда я нарисовал низ женщины так, что я хочу прикоснуться к нему, тогда живопись закончена".

И на эту же тему:

"Я никогда бы не занялся живописью, не будь у женщин груди".

Рыбы, рожденные 25 февраля, прекрасно умеют преподнести себя. Работая с большой отдачей, герои дня не позволяют поблажек ни себе, ни другим. Таким образом, наиболее удачливые из тех, кто родился 25 февраля, способны привить свою целеустремленность и высокие идеалы окружающим. Остальным же, к сожалению, не всегда удается убедить других в своей искренности. Успех и счастье этих людей зачастую прямо пропорциональны их способности общаться, не ссорясь и не враждуя с оппонентами.

В худшем случае люди, чей день рождения — 25 февраля, будут постоянно жалеть себя и расстраиваться из-за непонимания со стороны близких и друзей. Отдавать обычно бывает важнее для них, чем получать, но они должны чувствовать то, что люди, которым они дарят подарки, иногда совсем не стремятся их получать. В таких случаях отказать им — будет наиболее приемлемым вариантом для всех. Поэтому выбор более осмысленной позиции, основанной на обмене опытом с окружающими, подходит для рожденных 25 февраля наилучшим образом. Тогда они добьются хороших отношений с обществом.

Своими яркими талантами украсили день сегодняшний, 25 февраля: великий итальянский оперный тенор Энрико Карузо; русский режиссер, теоретик и преобразователь театра Николай Евреинов; советский композитор-песенник Аркадий Островский; легендарный гитарист группы "Битлз", британский музыкант Джордж Харрисон и российский культовый режиссер Алексей Балабанов.

Формулу небес своего дня, на мой взгляд, лучше всех описал Алексей Балабанов. Ей и закончим сегодня, 25 февраля:

"От окружающего мира я спасаюсь у себя в комнате. Сажусь и занимаюсь своими делами. Дома меня почти никто не трогает, дома меня уже все знают. У меня плохая память на все современное: ни имен, ни названий, ничего не помню. Я не знаю, хороший я человек или плохой. Не мне судить. Умру — узнаю".

На фото: Алексей Балабанов

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