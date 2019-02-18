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Автор Соломон Соловьев

Водолеи с плавниками Рыб - Гороскоп дня

Гороскоп

О целеустремленности, любопытстве, жизнестойкости и мечтательности рожденных 19 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Водолеи с плавниками Рыб - Гороскоп дня. 399138.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Мечта сбывается и не сбывается.

Любовь приходит к нам порой не та.

Но, все хорошее не забывается.

А все хорошее и есть мечта.

Такую формулу мечты провозгласил однажды в своей знаменитой песне ее автор, рожденный сегодня российский композитор и поэт Юрий Антонов.

О мечтах и реальностях Формулы небес последнего дня знака Водолея расскажем подробнее.

Целеустремленные и прекрасно осознающие, чего они хотят, Водолеи, рожденные 19 февраля, должны без опаски изучить все, окружающее их, и следовать за своим любопытством к далеким мирам. Рожденные в этот день рано взрослеют, быстро развиваются и становятся на удивление жизнестойкими личностями, способными без труда справляться со стрессами.

Рожденные 19 февраля обычно достаточно практичны, внимательны и прочно стоят на ногах. Мистика мало интересует этих людей. Но, находясь под сильнейшим влиянием наступающего знака Рыбы, герои дня сегодняшнего отличаются повышенной мечтательностью. Мечтательная сторона их натуры часто проявляется в любви к путешествиям, приключениям и романтике.

Однако, даже отправляясь в дальние края, они всегда ставят перед собой определенные цели, которые другим могут показаться труднодостижимыми. Рожденные 19 февраля любят прилагать усилия, чтобы создать что-то новое.

Первую научную революцию в истории человечества совершил пришедший сегодня в мир польский астроном и математик Николай Коперник. Именно ему принадлежит авторство гелиоцентрической системы мира, согласно которой Солнце является центральным небесным телом, вокруг него обращается Земля и другие планеты. Главное и почти единственное сочинение Коперника, плод более чем сорокалетней его работы, — "О вращении небесных сфер".

Занимательно спустя 500 лет читать резкие высказывания знаменитого католического проповедника тех лет Мартина Лютера, формулирующего свое отношение к открытию Коперника: "Говорят о каком-то новом астрологе, который доказывает, будто Земля движется, а небо, Солнце и Луна неподвижны; будто здесь происходит то же, что при движении в повозке или на корабле, когда едущему кажется, что он сидит неподвижно, а земля и деревья бегут мимо него. Ну, да ведь теперь всякий, кому хочется прослыть умником, старается выдумать что-нибудь особенное. Вот и этот дурак намерен перевернуть вверх дном всю астрономию".

Мартин Лютер умышленно называл Коперника астрологом (христианские догматы и по сей день относятся к астрологической науке крайне отрицательно), чтобы максимально унизить и его самого, и его грандиозное открытие. Впрочем, путаница между астрономами и астрологами остается в головах многих людей и по сей день.

Революцию в цветоводстве произвел рожденный сегодня французско-нидерландский ботаник Карл Клузиус. Его по праву считают одним из важнейших европейских ботаников XVI века, центральной фигурой в обширной европейской сети обменов растениями, основоположником голландской индустрии луковичных растений. Карл Клузиус специализировался на микологии (наука о грибах), а также на изучении растений и животных. Ученый описал множество новых растений и животных Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

В течение сорока лет организовывал многочисленные экспедиции в Тибет и Среднюю Азию рожденный сегодня шведский путешественник и географ Свен Андерс Гедин. Благодаря его усилиям были описаны многие исторические памятники и ландшафты, устранены многие "белые пятна" на карте мира. В одном лишь Тибете он нанес на карту около 170 тысяч квадратных километров.

Несмотря на примитивность его метода расчета расстояний (на начало XX века) многие из его карт составлены по сравнению с современными лишь с незначительными погрешностями. Гедин был последним человеком, которому шведский король пожаловал дворянство, а в первой половине XX века герой дня был наиболее известным шведом в мире, чьи книги были опубликованы во многих странах.

Водолеи, рожденные 19 февраля, всегда прямо высказывают свое личное мнение относительно дел и идей, которые им наиболее понравились. Их продвижение к успеху никогда не бывает спонтанным. Однако они должны остерегаться растущего равнодушия или бесчувствия, нередко возникающего на фоне преодолеваемых трудностей и препятствий. В этой ситуации сохранение внутренней чувствительности — ключ к решению многих проблем.

Как правило, герои дня полагают, что их работа и личная жизнь — это две различные, не имеющие друг к другу никакого отношения области. К сожалению, в этом они глубоко заблуждаются. Хотя рожденные сегодня делают все возможное преимущественно для себя, львиная доля их успеха приобретается благодаря предприимчивости и знаниям их коллег и особенно поддержке семьи и близких друзей.

Рожденная сегодня выдающаяся итальянская певица Аделина Патти достигла высот в своей карьере при покровительстве великого композитора Джузеппе Верди. Она была его любимой вокалисткой. Патти пела во многих странах. Ее гастроли носили триумфальный характер (гонорар за один концерт во время ее гастролей в США в 1881 году составлял огромную по тем временам сумму — 1000 фунтов стерлингов). Певица также неоднократно пела в России, где ей покровительствовали композиторы Петр Чайковский и Антон Рубинштейн.

Музой знаменитого русского художника Василия Кандинского долгие годы являлась немецкая художница-график Габриеле Мюнтер. Под покровительством великого мастера и наставника сама Мюнтер реализовалась в профессии, написав серию ярких работ в стиле экспрессионизма и абстракционизма. В конце жизни она передала большое собрание своих картин и картин Кандинского Городской галерее в Мюнхене.

Водолеи, чей день рождения — 19 февраля, не горят желанием взвалить на себя бремя ответственности. Однако сослуживцы обычно уважают их за многочисленные таланты. Тем же, кто последует за ними, следует приготовиться к любым неожиданностям.

Как ни печально, но перед нами не самые воспитанные из людей. Единственный путь к развитию вежливости для них — проводить больше времени с детьми, причем не обязательно со своими. Кроме того, любая общественная деятельность подскажет им, как можно заботиться о нуждах других людей.

В конечном счете, рожденные 19 февраля предпочитают отгородиться от всех и заниматься своими делами. Но когда эти импульсивные натуры услышат зов о помощи, они несмотря ни на что откликнутся. Так как они часто проявляют безрассудность, им необходимо избегать слишком большой активности. Хотя все мы время от времени склонны становиться врагами самим себе, но герои дня сегодняшнего наиболее подвержены этому недостатку (или достоинству — смотря как понимать).

Ну а трогательным собирательным образом для героев сегодняшнего дня может смело стать замечательный российский автор-исполнитель Олег Митяев. Его поэтической формулой мы и завершим последний день знака Водолея.

А может, ничего не ожидается,

Мы только потеряем много лет.

Не каждому удача улыбается

И дарит пригласительный билет.

Но если и случится так отчаяться,

Дай Бог нам ничего не натворить.

Синоптики с погодой ошибаются,

А что уж там о жизни говорить.

На фото: Юрий Антонов

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