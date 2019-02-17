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Автор Соломон Соловьев

Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня

Гороскоп

О принципиальности, желании докопаться до правды, целеустремленности и высокомерии рожденных 18 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"В мире существует два мнения: мое и неправильное", — с такой формулой шел и творил по жизни рожденный сегодня легендарный итальянский конструктор спортивных автомобилей Энцо Феррари.

О категоричной и продуманной Формуле небес героев дня поговорим сегодня.

Водолеи, рожденные 18 февраля, оживляют всех вокруг себя своими идеями и энергией. Не утруждая себя деталями, они воспринимают мир как единое целое. При абсолютной уверенности в правильности своего мнения они редко рискуют принимать важные решения до тех пор, пока не услышат мнения каждого. Их жизнь — это далеко не случайная цепь событий, в ней все предусмотрено заранее, и они никогда не полагаются на судьбу полностью. В основе всего, что они делают, лежат выверенные до мельчайших деталей принципы, которым они никогда не изменяют.

Основные принципы электричества сформулировал в своем учении рожденный сегодня итальянский физик Алессандро Вольта. В конце XVIII века, экспериментируя с "животным электричеством", открытым Луиджи Гальвани, Вольта пришел к выводу, что эти явления связаны с наличием замкнутой цепи из двух разнородных металлов и жидкости. Он впервые поместил пластины из цинка и меди в кислоту, чтобы получить непрерывный электрический ток, создав первый в мире химический источник тока "Вольтов столб". Этот первый гальванический элемент стал прародителем современных батарей. Именем Вольты названа единица измерения электрического напряжения Вольт.

Свою фамилию увековечил в истории и пришедший сегодня в мир австрийский физик Эрнст Мах. Его научные работы относятся к оптике и акустике и посвящены изучению процессов слуха и зрения. Ученый объяснил действие вестибулярного аппарата и открыл оптическое явление так называемые "полосы и кольца Маха".

Герой дня считается также одним из основоположников газовой динамики. Он изучал аэродинамические процессы, сопровождающие сверхзвуковое движение тел; открыл и исследовал процесс возникновения ударной волны. В этой области его фамилия увековечена в ряде величин и понятий: число Маха, конус Маха и другие.

Бесценный вклад в познание человека осуществил рожденный сегодня советский психолог Алексей Леонтьев. Его деятельность связана с программой построения культурно-исторической психологии, которая стала сквозной темой его научного творчества.

Леонтьев известен как экспериментатор и теоретик, работавший в широком круге проблемных полей — от восстановления движений, педагогики и зоопсихологии до проблем формирования личности и философских аспектов психологии. Как и большинство рожденных под знаком Водолея, Леонтьев скептически относился к фиксированной Формуле небес, данной каждому человеку от рождения, и поэтому увековечил себя в истории знаменитой фразой: "Личностью не родятся, личностью становятся".

Так как люди, чей день рождения — 18 февраля, глубоко убеждены в истинной ценности своих взглядов, им бывает очень трудно, а порой даже невозможно сильно измениться. Однако благодаря искреннему желанию докопаться до правды любой ценой эти люди способны выслушать противоположную точку зрения, если она кажется им действительно полезной.

Из-за поставленных ими высоких целей и далеко идущих планов рожденные 18 февраля часто упускают из виду тривиальные и не имеющие никакого смысла подробности, которые на самом деле представляют огромную важность если не для них, то, по крайней мере, для других индивидуумов.

Многие люди, чей день рождения — 18 февраля, с трудом усваивают жизненные уроки. Они вырастают совершенно неприспособленными к домашней работе, не могут правильно распорядиться своей собственностью, не умеют вести финансовые дела.

В то же время их самомнение настолько велико, что они позволяют себе недопустимое высокомерие в отношениях с другими людьми. Рожденные 18 февраля абсолютно не нуждаются в поддержке окружающих. Зачастую возведенное в степень "я" заменяет им радость человеческого общения. Впрочем, они внимательны и полны сочувствия, но только в определенных пределах. Рожденные в этот день не станут жертвовать своим временем и идеалами для ненужных просьб или требуемых отношений.

"Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? И эти грамоты с медалями?" — утверждает бывший советский хоккеист Александр Могильный спустя 22 года после того, как он предпринял одиночный побег в Америку в 1989 году по время чемпионата мира в Швеции. После бегства в США решительный Водолей Александр Могильный был первым российским хоккеистом, ставшим капитаном команды НХЛ, и одним из четырех российских хоккеистов, набравшим более 1000 очков за карьеру.

Сегодня пришли в мир самобытные и яркие кинорежиссеры: творец кинематографа социалистического реализма Александр Зархи, постановщик знаковых картин "Пролетая над гнездом кукушки" и "Амадей" Милош Форман, один из ведущих кинематографистов Венгрии, режиссер культового фильма "Мефисто" Иштван Сабо.

Увековечил свою уникальную песенную формулу в пространстве рожденный сегодня советский композитор Оскар Фельцман. Помимо музыки к одному из самых популярных советских шлягеров "Ландыши", композитор написал музыку более чем к 1500 песням.

Победами на теннисном корте остался в памяти поклонников рожденный сегодня российский теннисист Евгений Кафельников. Роскошными пасами и голами поражал болельщиков итальянский футболист Роберто Баджо. Неподражаемой харизмой всегда отличается на экране американский актер Джон Траволта. Верной спутницей и соратницей была для своего легендарного мужа Джона Леннона рожденная сегодня его жена Йоко Оно. Кумиром для модниц оставался десятилетия подряд французский модельер Пако Рабан, который также известен своими убеждениями по поводу реинкарнаций.

У большинства Водолеев, рожденных 18 февраля, как правило, возникают проблемы, связанные с эмоциональной сверхчувствительностью. В крайних случаях это приводит либо к сознательному удалению от всех забот, либо к наивному желанию укрыться от житейских неурядиц за маской внешнего безразличия к окружающему миру. Пожалуй, рожденных в этот день, можно сравнить со страусом, который стремится спрятать голову в песок, чувствуя приближающуюся опасность.

Если рожденные 18 февраля, будучи сосредоточенными на высоких целях, займутся повседневными делами, то они смогут добиться успеха. А предпочитая "стоять на запасном пути" из-за неспособности контролировать свои эмоции, они, вероятно, окончательно запутаются. Присутствие силы воли и твердости при осуществлении своих планов и в то же время сохранение чувствительности — вот ключ к самореализации этих людей.

Тайны реинкарнации и прочих аспектов мистического индуизма в течение своей земной жизни раскрывал миру пришедший сегодня в мир индийский гуру, реформатор индуизма Рамакришна. Проповедник подчеркивал, что осознание Бога является высшей целью существования всех живых существ. Прекрасной формулой индийского гуру закончим сегодня: "Ночью на небе видно много звезд, но они исчезают, когда восходит солнце. Можно ли сказать, что днем на небе звезд нет? Так что, о человек, если не видишь Бога в дни своего неведения, не говори, что Бога нет".

На фото: Джон Траволта

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"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы Водолей февраль астролог гороскоп 18 февраля астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
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