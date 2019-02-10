Водолеи, живущие без самозванства - Гороскоп дня

О драматической судьбе, честности, уверенности в себе и последовательности рожденных 10 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Но надо жить без самозванства,

Так жить, чтобы в конце концов,

Привлечь к себе любовь пространства,

Услышать будущего зов.

Эта формула жизни, творчества и привлечения пространства рожденного сегодня русского поэта Бориса Пастернака (фото) смело может быть девизом практически любого представителя знака Водолея.

Рожденный сегодня поэт с честью и достоинством, без самозванства, реализовал в жизни данную ему от рождения Формулу небес. Он вошел в историю мировой литературы как выдающийся поэт XX века и не менее выдающийся переводчик.

В 1955 году Пастернак написал свой пронзительный роман "Доктор Живаго" и через три года был награжден Нобелевской премией по литературе. За это был подвергнут травле и гонениям со стороны советского правительства и был вынужден отказаться от премии.

О драматической Формуле небес героев дня расскажем подробнее.

Водолеи, рожденные 10 февраля, активно занимаются поисками наиболее подходящей области для приложения своих сил и стремятся быть признанными. Многие из них всерьез мечтают о том, чтобы их достижения были по достоинству оценены в самых высоких эшелонах власти.

Более развитым натурам, рожденным в этот день, как правило, удается добиться желаемого, причем слишком большого усердия с их стороны обычно не требуется. Они ведут себя настолько уверенно и последовательно, что другим только остается признать их успех.

Рожденные 10 февраля крайне неохотно меняют свой стиль, чтобы стать еще более популярными. Их основной принцип: "Бери или оставь". И совсем не потому, что они воинственны или неуживчивы, просто они знают, как лучше организовать дело, и абсолютно уверены в правильности своих подходов.

Творчество рожденного сегодня немецкого поэта и драматурга Бертольда Брехта (фото) всегда вызывало споры, как и его теория "эпического театра" и его политические взгляды. Тем не менее уже в 50-х годах XX века пьесы Брехта прочно вошли в европейский театральный репертуар.

До последних лет жизни Брехт оставался ярким поэтом, который отдавал предпочтение свободным формам: "рваный" ритм, как объяснял он сам, был "протестом против гладкости и гармонии обычного стиха" — той гармонии, которой он не находил ни в окружающем мире, ни в собственной душе.

В пьесах, поскольку некоторые из них были написаны преимущественно в стихах, этот "рваный" ритм был продиктован еще и стремлением точнее передать отношения между людьми "как отношения противоречивые, полные борьбы". Брехт тонко подмечал: "Самое главное — научить людей правильно мыслить… Побежденные должны помнить, что и после поражения растут и множатся противоречия, грозящие сегодняшнему победителю".

Нобелевская премия по физике "за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта" была вручена в 1956 рожденному сегодня американскому физику Уолтеру Хаузеру Браттейну, создавшему первый в мире транзистор.

Одним из идеологов советской космической программы, крупным организатором советской науки, выдающимся ученым в области прикладной математики и механики остался в истории рожденный сегодня Мстислав Келдыш (фото).

Автором музыки более чем к 250 телевизионным постановкам и кинолентам вошел в пространство Вселенной классик киномузыки, обладатель четырех наград "Эмми" и номинант на 18 премий "Оскар" американский композитор Джерри Голдсмит.

Водолеи, рожденные 10 февраля, способны глубоко затрагивать эмоции живущих рядом с ними, хотя сами они редко испытывают бурные чувства. Похоже, что эти люди каким-то образом переводят всю свою энергию в активные усилия добиваться значимых результатов, оставаясь достаточно бесстрастными. Возможно, именно эта особенность лежит в основе их успеха.

Как исполнители ответственных ролей на сцене жизни, рожденные 10 февраля прекрасно осознают, что на них лежит громадная ответственность за близких людей (семью, друзей, коллег), и, подобно пилоту, управляющему самолетом, они будут делать все необходимое, чтобы самолет не разбился.

"Есть два вида любви. Одни думают только от том, что они могут получить от любимого, а другие — что они могут дать любимому человеку", — с такой формулой любви пришел в мир рожденный сегодня советский драматург Александр Володин (фото). Как и многие его звездные собратья по дню рождения, Володин с самых первых своих пьес всегда был на стороне человека, идущего против течения, восстающего против общепринятого, обнажая таким образом социальные, нравственные и психологические конфликты современного ему общества.

Рожденный сегодня замечательный советский драматург Михаил Рощин всегда работал на грани дозволенного цензурой, но никогда эту грань не переходил. Мягко, но последовательно критиковал нравы современников, однако иронию свою замешивал прежде всего на лирике. В героях его пьес зрители узнавали самих себя, но автор никогда не судил их слишком строго.

Прекрасна и формула Рощина по отношению к людям: "Помни: другому так же больно от его царапины, как тебе от твоей. Попробуй не наступить, а отступить, не захватить, а отдать, не кулак показать, а ладонь протянуть, не спрятать, а поделиться, не орать, а выслушать, не разорвать, а склеить. Попробуй — и ты увидишь, как интересно будет получаться. И какое удивительное чувство прольется в сердце и согреет его".

Для всех Водолеев, рожденных 10 февраля, очень важен вопрос, связанный с проблемой ответственности. Обычно рожденные в этот день испытывают тотальную ответственность за порученное им дело, но им вредит то, что они не умеют сочувствовать людям на личном уровне.

Они должны усвоить, что членов семьи нельзя игнорировать, друзьями нельзя пренебрегать, а коллег нельзя не поощрять. Забота, искреннее восхищение чужими успехами, в какой-то степени жертвенность — вот что должны держать в голове эти люди, забивая свои бесчисленные голы.

Рожденные в этот день подвергаются риску быть всеми узнаваемыми, обожаемыми, но одинокими. Тем не менее они могут избежать такой судьбы, если вовремя примут все меры, чтобы не остаться в вакууме. Никогда не бывает слишком поздно.

И об этом точно и красиво Борис Пастернак.

Легко проснуться и прозреть,

Словесный сор из сердца вытрясть.

И жить, не засоряясь впредь.

Все это не большая хитрость.

На фото: Борис Пастернак

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