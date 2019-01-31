Формула небес Бориса Ельцина - Гороскоп дня

О наблюдательности, человечности, упорстве, воле, уверенности в себе и гармоничном развитии рожденных 1 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Если б человеческую глупость холили и воспитывали веками так же, как ум, может быть, из нее получилось бы нечто необычайно драгоценное", — такое наблюдение сделал рожденный 1 февраля русский инженер и писатель Евгений Замятин.

О наблюдательной и человечной Формуле небес сегодняшнего дня, 1 февраля, расскажем подробнее.

Водолеи, рожденные 1 февраля, не отличаются деликатностью, но несмотря на это они гармонично развиты. Недовольные абстрактными решениями, они потрясают других своими идеями. Упорные, волевые и уверенные в себе, эти люди знают, когда правы, и не отступят ни на дюйм. Они морально готовы к различным обстоятельствам и обладают интуицией, позволяющей им обходить любые вопросы, нежелательные для обсуждения. Таким образом несмотря на свою скандальность они умудряются сохранять дружеские отношения с окружающими.

Во время Первой мировой войны молодой писатель Евгений Замятин активно выступал с антивоенных интернационалистических позиций. За это он был привлечен к суду и сослан в Кемь. После Октябрьской революции, с которой писатель связывал немалые надежды, он начинает активно печатать свои повести и рассказы. В 1920 году заканчивает работу над знаковым романом "Мы", с которого начинается расцвет жанра антиутопии в мировой литературе.

Он описывает общество жесткого тоталитарного контроля над личностью и свои представления о развитии и будущем военного коммунизма.

По словам самого Замятина, его роман — "это сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства".

Пророчески звучат и слова Замятина о трагедии свободы:

"Вы только вдумайтесь — тем двум, в раю, был представлен выбор: или счастье без свободы, или свобода без счастья. Третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу. Что же, понятно, потом века тосковали об оковах".

Водолеи, рожденные 1 февраля, энергичны и моложавы, но часто нетерпеливы, как дети. Для рожденных 1 февраля эмоциональные проблемы могут стать бедствием, особенно в юности. Их чувства рассеяны в разные стороны, импульсивны и не поддаются контролю, что неоднократно подводит этих людей.

Наблюдается большая разница между их душевной стойкостью и эмоциональной уязвимостью, и временами кажется, что перед вами два разных человека. До тех пор пока они не приложат максимум усилий, чтобы овладеть внутренними процессами и одержать верх над личной неустроенностью, хотя бы для того, чтобы начать понимать себя, их жизнь будет протекать в суматохе.

"Ну посмотрите, России просто не везет. Петр I не закончил реформу, Екатерина II не закончила реформу, Александр II не закончил реформу, Столыпин не закончил реформу. Я должен закончить реформу", — так, в лучших традициях своей формулы небес, заявлял герой дня сегодняшнего, 1 февраля, первый всенародно избранный президент России Борис Ельцин.

Политик остался в истории как радикальный реформатор общественно-политического и экономического устройства России. Период правления Ельцина ознаменовался противостоянием с Верховным Советом, приватизацией, противостоянием с Компартией, попыткой импичмента в 1993-м и 1999-м годах, началом войны в Чечне, а также дефолтом в 1998 году.

Наиболее просвещенные Водолеи, чей день рождения — 1 февраля, в конечном счете направляют свои разносторонние таланты в конструктивное русло, но это требует времени. Как ни странно, рожденные 1 февраля иногда бывают настолько нерешительными, что не могут постоять за себя даже там, где от них этого ждут. Другие, наблюдая за ними со стороны, иногда в замешательстве задаются вопросом, почему эти люди так и не достигли высот несмотря на их честолюбие.

В дополнение к душевному состоянию чувственная сторона рожденных 1 февраля требует поддержки и может породить дополнительные проблемы, если выйдет из-под контроля. Из вышеупомянутых качеств формируется личная иерархия этих людей: предпочтение отдается душевности, затем идут чувства, и на третьем месте — эмоции.

Рожденный 1 февраля французский участник политических обществ и заговоров Луи Огюст Бланки провел в общей сложности почти 37 лет в тюремных заключениях. В молодости был посажен за пропаганду коммунистических идей, затем с оружием в руках участвовал в восстании против установившейся новой монархии. Затем неоднократно осуждался за участие в различных тайных обществах и, наконец, в 1840 году был приговорен к смертной казни, замененной королем на пожизненное заключение.

Помимо Водолеев революционеров и реформаторов, 1 февраля пришли в мир и пионеры во многих областях. Русский изобретатель Николай Телешов стал автором первого в России проекта самолета и одного из первых в мире проектов реактивного самолета.

Рожденный 1 февраля американский ученый Грэнвилл Стэнли Холл был пионером американской психологической науки и учителем. Его интересы были сосредоточены на развитии детей (педологии) и эволюционной теории.

Герой дня сегодняшнего, 1 февраля, российский государственный деятель и инженер испанского происхождения Августин де Бетанкур и Молина стал организатором транспортной системы Российской империи. Он также преобразовал Тульский оружейный завод, построил пушечный литейный дом в Казани, построил здание Экспедиции заготовления государственных бумаг (где им лично придумана большая часть машин), гостиный двор в Нижегородской области, первый мост через реку Неву с обустройством центральной набережной Санкт-Петербурга. Он также принимал участие в постройке Исаакиевского собора.

К сожалению, Водолеи, рожденные 1 февраля, слишком часто пренебрегают интуицией. Однако именно ее следует развивать и на нее надо особенно полагаться. Поскольку интуиция способна укрепить разрозненные связи и сплотить талантливые, но бурные черты в единую личность.

Для рожденных 1 февраля не так важно самообладание, как понимание того, чего они хотят. При решении сложных дел, люди, чей день рождения — 1 февраля, учитывают человеческий фактор, являющийся для них высшей целью. Эти действия влияют на их продвижение вперед — туда, где человечность, понимание душевного состояния являются главными критериями.

Служению людям посвятили свою жизнь и творчество рожденные 1 февраля: выдающаяся советская балерина Екатерина Максимова, советский и российский фотограф и журналист Юрий Рост, прославленный советский эстрадный певец Лев Лещенко, латвийский скрипач-виртуоз Гидон Кремер, трехкратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира хоккеист Анатолий Фирсов.

О важности человеческого фактора в своей формуле всегда говорил легендарный американский режиссер фильмов в жанре вестерн, единственный в истории мирового кино четырехкратный обладатель премии "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" Джон Форд. Его формулой человеколюбия и закончим сегодня, 1 февраля:

"Наш век таков, что он гордится машинами, умеющими думать, и побаивается людей, которые пытаются проявить ту же способность".

На фото: Борис Ельцин

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