Знак зодиака 31 января: знаменитые Водолеи

О жажде внимания, легком характере и внешней привлекательности рожденных 31 января под знаком зодиака Водолей рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел

OxxxyMiron (Оксимирон)

"Мы все преодолеем, если нет, то я не Водолей", — с таким девизом идет по жизни рожденный 31 января российский рэпер OxxxyMiron (Оксимирон).

Oxxxymiron

О формуле преодоления у героев 31 января поговорим подробнее.

Водолеи, рожденные 31 января, во что бы то ни стало хотят быть услышанными.

Они впадают в глубокую депрессию, если не являются объектом всеобщего внимания.

Рожденные 31 января обладают легким характером, поэтому зачастую их не воспринимают столь серьезно, как они того заслуживают.

Многие из них втайне желают, чтобы к ним относились с должным пиететом. И все-таки люди, чей день рождения — 31 января, воспринимаются другими поверхностно, как лирическая песня, под которую хорошо мечтать, или как прекрасный цветок, которым можно открыто восхищаться.

В связи с этим рожденные 31 января иногда предпринимают отчаянные попытки изменить свой имидж — они могут быть то жесткими, то критичными, то остроумными, то философски настроенными, но все безрезультатно. Некоторые из них заходят настолько далеко, что становятся оскорбительно резкими, но все равно продолжают нравиться другим, так как окружающие всегда найдут оправдание их действиям, какими бы экстравагантными они ни были.

Оксимирон (настоящее имя Мирон Федоров) — известный и, возможно, самый почитаемый в России и за ее пределами рэпер, который прославился неординарными рифмами, достаточно остроумными метафорами и высоким словарным запасом. На сегодняшний день Оксимирон заслуженно считается "русской грайм-сенсацией" и первым русскоязычным рэпером, успешно выступающим в данном жанре.

Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк, певец

"Все, за что вы подвергаетесь насмешкам и что вас делает странным в глазах других в детстве, в конечном итоге приведет вас к успеху во взрослой жизни", — эти слова, сказанные пришедшим 31 января в мир американским певцом Джастином Тимберлейком, смело мог бы повторить его космический собрат Оксимирон. 12 Фото Рожденные 31 января: имиджмейкеры

Внешние образы, манеры, движения, публичные высказывания этих двух космических братьев часто просто поражают своим невероятным сходством.

"Кого я и куда поведу? Я потерян сам", — пишет Оксимирон. "Недостаток того, что живешь один, в том, что никто не поможет тебе затолкать одеяло в пододеяльник", — вторит ему Тимберлейк.

Причина, из-за которой внешность Водолеев, рожденных 31 января, становится объектом всеобщего внимания, совершенно очевидна: они действительно очень привлекательны. Такое внимание может поначалу даже льстить, однако со временем рожденные в этот день требуют большего. В конце концов, кому приятно чувствовать себя этакой Барби, продающейся во всех магазинах, когда ты человек со своими проблемами, радостями и печалями, собственным отношением к миру, в котором жить подчас бывает очень и очень нелегко.

Франц Шуберт

"Мои сочинения возникли из моего понимания музыки и моей боли. Те из них, которые породила одна только боль, кажется, менее всего обрадовали мир", — так самокритично оценивал свой вклад в музыку рожденный 31 января австрийский композитор Франц Шуберт.

Композитор стал одним из основоположников романтизма в музыке, автором более 600 вокальных композиций, девяти симфоний, а также большого количества камерной и сольной фортепианной музыки. Произведения Шуберта до сих пор не утратили популярность и являются одними из самых известных образцов классической музыки.

Ванга

Ванга

Своим собственным отношением к миру запомнилась человечеству рожденная 31 января болгарская предсказательница Ванга. По заявлениям последователей, Ванга обладала способностью определять заболевания людей с большой точностью и предсказывать их дальнейшую судьбу.

Софья Яновская

Свою собственную школу философии математики создала рожденная 31 января советский математик и философ Софья Яновская. Ею также был выпущен первый в мире специализированный ежегодник по истории математики и написаны фундаментальные работы по математической логике.

Андре-Жак Гарнерен

Первый в истории человечества прыжок с парашютом с воздушного шара совершил бесстрашный Водолей дня сегодняшнего, 31 января, французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен. 22 октября 1797 года Гарнерен спрыгнул с высоты около одного километра над парижским парком Монсо. Через несколько лет на воздушном шаре его конструкции совершили полет первые русские женщины-воздухоплавательницы. Одной из них была княгиня с символичной для авиации будущего фамилией Прасковья Гагарина.

Занимаются ли Водолеи дня сегодняшнего, 31 января, наукой, коммерцией или творческой деятельностью, они всегда отличаются красотой поступков.

Герои дня 31 января часто спрашивают себя, почему их недооценивают, ведь они намного глубже, чем их воспринимают. В некоторых случаях рожденные 31 января напрасно пренебрегают таким вниманием со стороны окружающих. Иногда восхищение в глазах других действительно помогает свернуть горы на пути к однажды поставленной цели. Но все-таки лучшее решение для них — быть более независимыми от мнения общества. Поступая так или иначе, рожденные в этот день только выиграют, если найдут в себе смелость не приводить свои действия в соответствие с тем, на что рассчитывают другие. Научившись ценить внутреннюю свободу, рожденные 31 января смогут завоевать мир.

Рожденные 31 января, внушающие любовь

Завоевал любовь своих многочисленных поклонников рожденный 31 января американский оперный тенор Марио Ланца .

. Была любима миллионами детей замечательная русская писательница Лидия Чарская .

. Восхищал своей неповторимой игрой первый в истории чернокожий бейсболист Джеки Робинсон .

. Снимал свои пророческие фильмы грузинский режиссер Тенгиз Абуладзе .

. Получал свою Нобелевскую премию по литературе за гуманизм и художественное мастерство японский писатель Кэндзабуро Оэ.

Клод Адриан Гельвеций

"Счастье людей заключается в том, чтобы любить делать то, что они должны делать", — в этом мудром высказывании рожденного 31 января французского философа Клода Адриана Гельвеция, наверное, и выражена вся суть Формулы небес героев сегодняшнего дня, 31 января.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 31 января

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 3, 10, 13, 17, 21, 22

Февраль: 9, 10, 13, 18, 27

Март: 1, 3, 8, 16

Апрель: 8, 9, 18, 27

Май: 5, 8, 17, 25

Июнь: 14, 16, 26, 27

Июль: 8, 11, 12, 31

Август: 5, 15, 18, 20

Сентябрь: 19, 21, 26, 27

Октябрь: 7, 9, 15

Ноябрь: 14, 25, 30

Декабрь: 10, 14, 23

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