Об умении держать дистанцию, сохранять свое личное пространство и извлекать личную выгоду из любой ситуации рожденных 6 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".
Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел
"Не выношу компаний, шумного общества. Скорее, меня устраивает состояние не в "толпе", а над "толпой", — так определил свое состояние комфорта рожденный сегодня замечательный российский актер Александр Балуев (фото).
О Формуле небес Стрельцов, умеющих держать дистанцию в социуме и сохранять свое личное пространство, расскажем подробнее.
Рожденные 6 декабря с первого взгляда определяют перспективу и потенциал любой компании или коллектива. Они способны извлечь максимальную выгоду из любой ситуации, для них не составит труда разглядеть алмаз даже в куче грязи. Многие из них к тому же обладают поистине потрясающим нюхом на экономическую выгоду. Увидев свет в конце тоннеля, рожденные 6 декабря всегда отважно бросаются навстречу ему.
Герои дня сегодняшнего не принадлежат к разряду чисто творческих людей. Они, скорее, управленцы, организаторы, способные улучшить или изменить сложившийся порядок вещей. У них сильно развито понимание того, что нуждается в перестройке, и при этом они редко обращаются к потерявшим свою полезность начинаниям.
"Уверенность в себе и энергия — вот что нужно, а отчаяние ведет к тому, чтобы ничего не делать", — такую действенную формулу разработал для себя рожденный сегодня русский поэт, публицист и революционер Николай Огарев. Вместе со своим другом и соратником, рожденным под знаком Овна, Александром Герценым Стрелец Николай Огарев создал замечательный революционный дуэт огненных стихий, который, по сути, положил основу всего революционного движения в России.
Пройдя через аресты и многолетние ссылки в России, Огарев в 1856 году эмигрировал в Великобританию. Он жил в Лондоне и вместе с Герценым издавал знаменитый еженедельник "Колокол". Перу Николая Огарева принадлежит подробная социально-экономическая программа преобразований в России, включающая в себя уничтожение крепостного права посредством крестьянской революции. Под его покровительством, в частности, была создана революционная организация "Земля и воля".
Воинственным и решительным духом запомнился солдатам своего отряда кавалерийский офицер армии Конфедерации во время гражданской войны в США Джон Синглтон Мосби. Его отряд был более известен как "Рейнджеры Мосби". Это было партизанское соединение, которому удавалось совершать стремительные рейды по тылам противника и безнаказанными уходить от преследования, растворяясь среди местного населения. За эту способность быть неуловимым Мосби получил прозвище Серый призрак.
Космический брат Мосби рожденный сегодня германский генерал-фельдмаршал Август фон Макензен называется военными историками одним из лучших стратегов времен Первой мировой войны. Именно ему немецкая армия была обязана капитуляцией Второй русской армии генерала Самсонова, а также победами в ходе Лодзинской операции, во время которой армия Макензена вышла в тыл русским войскам. Эти действия вынудили русское командование отказаться от наступательных действий и перейти к обороне. Боевые удачи Макензена стяжали ему славу "пожарного", его регулярно направляли на самые ответственные и тяжелые участки фронта.
Абсолютным бесстрашием и космическим везением отличался рожденный сегодня лучший канадский летчик-ас Второй мировой войны Джордж Фредерик Бёрлинг. В начале войны Берлинг поступил в авиационную школу, которую закончил с многочисленными дисциплинарными нарушениями: полеты на предельно малой высоте, бреющие полеты и один раз пикирование на аэродром, напугавшее персонал. В дальнейшем эти хулиганские стрельцовые проделки участились в боевой эскадрилье, куда был направлен служить Джордж Берлинг.
Его недисциплинированность и индивидуальность (ахиллесова пята всех рожденных 6 декабря), так же как и его неудержимое желание воевать и рисковать жизнью, послужили причиной неприязни к нему среди сослуживцев. И, как следствие, Берлинг часто менял локацию своей службы.
Свои первые вражеские самолеты бесстрашный пилот сбил в небе над Мальтой. Именно на Мальте он получил свое боевое прозвище Сумасброд. За годы войны Джордж Берлинг сбил 31 немецкий самолет, побывал в девяти авариях, получил высшие награды Канады и Великобритании. Десятая авария стала фатальной для легендарного летчика. В 1948 году транспортный самолет, пилотируемый Берлингом, взорвался при взлете в аэропорту Рима.
Герои дня сегодняшнего в обычной жизни не менее жесткие и конкретные люди, чем в профессиональной реализации. Лишь только рожденные 6 декабря почувствуют фальшь в дружбе или любви, они стремятся самоустраниться, а не ждать, когда станет еще хуже. Друзей или возлюбленных, которые еще надеются на продолжение многолетней связи, они могут безжалостно бросить.
Они неисправимые прагматики, они заинтересованы только в том, что может работать и приносить выгоду. Теория занимает их лишь в том ракурсе, насколько она может быть подкреплена практикой. Следуя этой логике, можно сказать, что подсчет очков и побед — высший приоритет рожденных 6 декабря.
Однако им следует помнить об опасности стать жертвой чрезмерных амбиций, фальшивых ценностей или чрезмерного контроля. Рожденные 6 декабря, как правило, выражают свои чувства прямо, без обиняков, и это может крайне болезненно отозваться в душах их друзей. Опасность близких отношений с рожденными 6 декабря состоит в том, что эти люди буквально одержимы стремлением побеждать.
Свое ярчайшее воплощение Формула небес дня сегодняшнего нашла в французской журналистке Еве Денизе Кюри. Дочь легендарных родителей, нобелевских лауреатов Пьера и Марии Кюри, талантливая Ева Кюри реализовалась во множестве профессий за 102 года своей жизни. Она была профессиональной пианисткой, литературным и музыкальным критиком, активной участницей Французского сопротивления, военным корреспондентом в Советском Союзе, Северной Африке и Азии, а после войны издателем ежедневной вечерней газеты в Париже. В 1952 году Ева Кюри была назначена советником генерального секретаря НАТО.
Если в том и или ином совместном проекте рожденные 6 декабря связываются с людьми пассивными или неуверенными в себе, результат может быть более чем трагичным. Герои дня всегда заинтересованы в том, чтобы извлекать на свет лишь самое лучшее, и это относится также к их подходу к людям. Если их друзья или соратники — личности столь же сильные и волевые, рожденным 6 декабря доставляет истинное удовольствие вдохновлять их на еще большие свершения. Если же они встречают людей, не терпящих вторжения в их личность, не приемлющих улучшения, рожденным 6 декабря лучше сразу ретироваться, чтобы не вызывать раздражения. Однако если героям дня иногда все-таки удается ограничить выплеск своей энергии на окружающих, то они могут с успехом обратить ее на цели самосовершенствования и творчества.
"С Тарковским я дрался. Я — боксер, а он сопля на заборе, но талант", — сказал в одном интервью знаменитый советский режиссер Владимир Наумов (фото), чем в очередной раз своими словами подтвердил особую задиристость Формулы небес героев дня сегодняшнего. Снятый им в 1980 году фильм "Тегеран-43" стал на много лет фаворитом советского проката и первым фильмом в истории советского кино, в котором снялся иностранный актер мирового уровня Ален Делон.
Свою Формулу небес прекрасно зарифмовал рожденный сегодня поэт-фронтовик Николай Старшинов. Его строчками и закончим.
Жизнь была и сладкой, и соленой,
А порой и горькою была.
Раненый и трижды исцеленный,
Говорю я: "Жизнь, тебе хвала!
Ты дарила тишиной мгновенной
И бросала в полымя огня.
Убивала черною изменой,
Воскрешала верностью меня".
Жизнь моя! Она бывала всякой.
Пела синевой любимых глаз…
И молчала зло перед атакой…
Может, потому и удалась!
На фото: Владимир Наумов
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