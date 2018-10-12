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Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Саша Барон, Саша Черный и Козел на саксе - Гороскоп дня

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О выдержке, наглости, упорстве, героизме, негибкости и злопамятности рожденных 13 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Когда характер проявляет женщина, про нее говорят "стерва". Когда характер проявляет мужчина, про него говорят "отличный парень", — так много десятилетий назад обозначила свою формулу характера рожденная сегодня легендарный британский политический деятель Маргарет Тэтчер (фото). О "стервах" и отличных парнях, рожденных 13 октября, поговорим подробнее.

Маргарет Тэтчер можно смело назвать одной из сильнейших женщин за всю историю человечества. Не боясь никаких сложностей и проблем, преодолевая любые препятствия, она сумела продержаться на посту премьер-министра Великобритании 11 лет, став первой и пока единственной женщиной, которой удалось это делать такой длительный срок. И ее знаменитое высказывание: "Поражение? Я не понимаю значения этого слова", — было лишь ярким подтверждением ее железного характера.

Весы, рожденные 13 октября, чрезвычайно серьезно и ответственно относятся к своей профессиональной жизни. Они думают о карьере и гордятся своей результативностью. Крайне жесткие, они опасные враги и часто умеют преодолевать сопротивление за счет выдержки и наглости. Люди, чей день рождения — 13 октября, считают, что им должны подчиняться все без всяких оговорок.

Такой смелой и решительной, как и Маргарет Тэтчер, вошла в историю ее космическая сестра — героиня войны за независимость США Молли Питчер. Будучи женой капитана артиллерии, она отправилась вслед за мужем на фронт, выступая в качестве подносчицы воды во время сражений, поварихи, прачки и медсестры. Ее настоящее имя Мэри изменили на прозвище Молли, а фамилию Колли на Питчер (Pitcher — по-английски "кувшин"). Именно в кувшинах под неприятельским огнем она несла воду, чтобы охладить орудия и напоить мужа и других солдат его батареи. Когда ее муж был тяжело ранен, она заняла место у орудия и сражалась до конца битвы, при этом едва не погибла. За этот подвиг генерал Вашингтон, впоследствии первый всенародно избранный президент США, присвоил ей звание сержанта.

Известный французский физик и общественная деятельница Эжени Коттон с началом Второй мировой войны оставила свою научную деятельность и стала активной участницой движения Сопротивления. После войны она стала инициатором создания и президентом Международной демократической федерации женщин, а также участницей всемирного Движения сторонников мира и членом президиума Всемирного совета мира.

"А что мне скажут рабочие? Это для меня стыд — бежать первым", — так всегда говорил рожденный сегодня армянский революционер и политический деятель Степан Шаумян. Именно этот бесстрашный герой дня стал одним из руководителей революционного движения на Кавказе и был расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров.

Как правило, для рожденных 13 октября крайне трудно признать поражение или оправиться от него. К сожалению, герои дня сегодняшнего могут расти дальше только через конфронтацию и отрицательный опыт, или же когда им приходится столкнуться с самим собой в ходе самоанализа, которым в моменты успеха они не занимались. Поэтому этим людям важно сначала понять себя, а затем выстраивать связи с окружающими. Полезно научиться расслабляться, получать удовольствие, менее серьезно воспринимать мир. И тогда рожденные сегодня обязательно преуспеют, так как обладают целеустремленностью, настойчивостью и выдающимися качествами по сравнению с другими людьми.

Выдающимся врачом остался в истории рожденный сегодня немецкий патологоанатом и физиолог Рудольф Вирхов (фото). Именно его по праву считают одним из основоположников клеточной теории в биологии, основоложником клеточной патологии в медицине и первым ученым, описавшим такую болезнь, как лейкемия.

Выдающимся конструктором и изобретателем был рожденный сегодня советский инженер-конструктор Глеб Максимов. Именно ему мы обязаны созданием первого в мире искусственного спутника Земли и осуществлением его полета.

При всех своих выдающихся достижениях в общественных и профессиональных реализациях в обычной жизни герои дня могут быть негибкими и злопамятными. Им трудно долго быть счастливыми, они критичны по отношению к тому, что происходит вокруг. Им нужно снимать стрессы, но иногда это становится невозможным, так как несмотря на талантливость они не умеют упрощать свою жизнь. Именно поэтому у рожденных в этот день часто возникают проблемы в личных взаимоотношениях, они беспокойны сами и не могут сделать приятное другим.

Но как это ни парадоксально, рожденные 13 октября могут быть нежными и щедрыми к близким. По сути, они жестче относятся к себе, чем к другим, но не каждый это видит. И дело здесь вовсе не в том, что они взыскательны (хотя это так), просто из-за их критичности с ними трудно жить и работать. К счастью, люди, чей день рождения — 13 октября, сами обычно добиваются блестящих результатов, и их не в чем упрекнуть.

Много десятилетий подряд публика рукоплещет режиссерским успехам пришедшего сегодня в мир бессменного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова (фото). Миллионы женщин со всего мира были влюблены в песни героя дня сегодняшнего французского шансонье Ива Монтана. Реально доводит до слез, играя своих киногероев, британский комедийный актер Саша Барон Коэн (фото). Один из лучших джазовых контрабасистов американец Рэй Браун запомнился своими виртуозными соло игры на контрабасе. А основатель джазового коллектива "Арсенал", советский музыкант Алексей Козлов (фото) вошел в сердца слушателей звучанием своего волшебного саксофона.

"Иван Иванович находит, что чтение бульварных романов — лучшее средство для отдохновения мозгов. Не поймешь только, зачем ему это нужно. Ведь мозги у него и так всю жизнь отдыхают", — так в духе своей Формулы небес написал однажды рожденный сегодня один из самых едких и ироничных поэтов Серебряного века Саша Черный (фото). К героям 13 октября лучше не попадаться на язычок. У них не очень много авторитетов в жизни. Поэтому они бесстрашные и по-хорошему злые.

На фото: Саша Барон Коэн

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