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Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Рожденные 23 сентября. Гороскоп дня

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Об экспансивности, правдолюбии и неуемной энергии  рожденных 23 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике ""Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Счастливым надо быть утром, потому что вам дали самое важное — вам дали возможность жить", — так заявил свою формулу жизни рожденный сегодня российский драматург Эдвард Радзинский. О том, как справляются со своей Формулой небес рожденные 23 сентября, поговорим подробнее.

Прорыв сквозь ограничения — повторяющаяся тема в жизни большинства представителей знака Весы, рожденных 23 сентября. Пришедшие в мир сегодня экспансивные индивидуалисты не склонны раскрывать свою личность до тех пор, пока они не прошли сквозь борьбу и не справились с физическими или формальными трудностями. Эта борьба обычно исключительно напряженна и, в сущности, продолжается даже после успешного прорыва. В самом деле, жизнь для рожденных 23 сентября — непрерывная цепь задач, каждая из которых должна быть разрешена. Учитывая это, людей, рожденных в этот день, вполне можно назвать духовными воинами.

Бесконечной борьбой наполнены герои всех произведений крупнейшего древнегреческого драматурга Еврипида. Из 92 пьес, приписывающихся Еврипиду в древности, до наших дней дошло лишь 19. Лишь немногие из уцелевших трагедий удовлетворяют требованию законченности и единства действия. Но и по имеющимся рукописям виден психологизм Еврипида и глубокая проработка отдельных сцен и монологов. Еврипид старательно изображал душевные страдания своих героев, обычно напряженных до крайности. В этом его собственная Формула небес раскрывалась в полной мере.

Доводил до бешенства героев своих фельетонов еще один драматург и журналист, рожденный сегодня Алексей Суворин. За свои скандальные журналистские расследования, собранные в книгу "Всякие: очерки современной жизни", Суворин даже был приговорен к двум месяцам тюремного заключения. Сама же книга по решению суда была сожжена.

Суворин по праву считается создателем жанра воскресный фельетон, который он регулярно стал писать в газету "Санкт-Петербургские ведомости". Журналист значительно расширил рамки жанра фельетон, введя в него обсуждение самых различных сторон современной государственной, общественной и литературной жизни. Это были одни из лучших опытов в русской журналистике середины XIX века в жанре политического памфлета. Суворин не стеснялся крайне резко нападать на отдельных лиц, но вместе с тем только на общественную сторону их деятельности. А самые сильные удары Суворин наносил представителям реакционной журналистики — Каткову, Скарятину, князю Мещерскому и другим.

Среди рожденных сегодня можно отметить еще двух космических собратьев по перу Алексея Суворина. Это издатель популярного журнала русских кадетов "Русская мысль" журналист Вукол Лавров и лауреат Нобелевской премии по литературе чешский поэт, писатель и журналист Ярослав Сейферт. Сейферт прославился своей знаменитой речью, произнесенной в контексте разоблачения культа личности на съезде Союза писателей Чехословакии, где произнес ставшую крылатой фразу: "Если замалчивает правду кто-то другой, это может быть тактическим маневром. Если замалчивает правду писатель — лжет". Фраза в лучших традициях правдолюбивой формулы 23 сентября.

Более просвещенные личности из тех, кто родился 23 сентября, используют плоды своей борьбы для пользы всех окружающих, хотя бы только как символ решимости справиться с напастями. Натуры менее образованные могут увязнуть в личных конфликтах, в которых они раздувают кучу проблем, но не обязательно добиваются положительных результатов. Для них было бы хорошо отойти на время от жизненных столкновений, навести порядок в голове и направить свою неуемную энергию на стоящие дела.

При благоприятных обстоятельствах люди, чей день рождения — 23 сентября, способны свернуть горы. Однако бывают времена, когда они впадают в депрессию или им попросту недостает сил. Естественно, это никак не связано с леностью или расхлябанностью рожденных в этот день — дело в том, что они так и не научились подделывать энтузиазм и, когда не чувствуют вдохновения, скорее предпочтут безделье, чем низкопробную работу.

Всегда высокопробную работу делал в своей жизни английский педагог и врач Джон Бойд Орр. Орр всю жизнь исследовал проблемы продовольствия, продовольственной безопасности, голода, недоедания, питания населения во время войн. В 1949 году замечательному доктору Орру была присуждена Нобелевская премия мира с удивительной формулировкой: "В знак признания его заслуг не только в деле освобождения человечества от нужды, но и в создании основ мирной кооперации между классами, нациями и расами". Кстати, удивительный факт: продолжающееся до сих пор включение в рацион школьников Великобритании и США молока — идея Джона Бойда Орра

Помимо своего вклада в современное машиностроение, остался в истории благотворительной деятельности основатель концерна Bosch немецкий промышленник Роберт Бош. Имея колоссальные доходы от внедрения своих изобретений (систем зажигания и автомобильных свечей), с наступлением Первой мировой войны он отказался от прибыли на поставках вооружения и перечислял миллионы на благотворительность. "Я всегда действовал в соответствии с принципом — лучше потерять деньги, чем доверие. Нерушимость моих обещаний, вера в качество моих товаров и в мое слово всегда были для меня важнее, чем сиюминутная выгода", — так заявлял и так действовал по жизни Роберт Бош.

Весов дня сегодняшнего всегда привлекают различные события. Будь они людьми интеллектуального, эмоционального или физического склада, они привыкли действовать, используя слова лишь как средство для достижения цели. Само собой разумеется, что большинство рожденных 23 сентября (кроме работников писательского цеха) не особенно многословны, им проще выразить то, что нужно сказать прямо, иногда и вовсе без слов. А те, люди, чей день рождения — 23 сентября, кто обладает даром речи, имеют элегантный, простой, точный и экономичный стиль, без излишней высокопарности.

По большей части, рожденные 23 сентября отдают предпочтение работе, а затем развлечениям. Какое бы впечатление они ни производили на окружающих, у них не много настоящих друзей. Даже если кто-нибудь будет симпатизировать им, лучше все-таки любоваться этими людьми на расстоянии, чем насильно пытаться вступить с ними в контакт.

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